Как Гинер увольнял тренеров ЦСКА. Садырин тоже ушел после разгрома от «Зенита»…

Вскоре ему пришлось официально покинуть ЦСКА: Садырин не мог самостоятельно передвигаться. А через два месяца его не стало… Гинер впоследствии рассказывал, что очень любил и уважал тренера. Он даже отправил Павла Федоровича на лечение в Мюнхен, где немецкие врачи вынесли неутешительный вердикт: еще пять-семь лет жизни при соблюдении санитарно-курортных условий. Садырин ответил, что умрет без футбола. Гинер не решился расстаться с тренером, пока тот мог работать.

Провалив старт (четыре поражения подряд), армейцы вскоре набрали форму и к концу первого круга пришли пятыми, однако после летнего усиления стали регулярно терять очки, выиграв 2 матча из 11. Решающим стало поражение от «Зенита» со счетом 1:6 (один из мячей забил 20-летний Андрей Аршавин ). Еще перед игрой Садырину, боровшемуся с раком, стало плохо, у него поднялась температура, но он не стал слушать увещеваний родных и поехал с командой на стадион, а после поражения сразу лег в больницу.

Именитый тренер, еще в союзные времена выигравший два чемпионских титула с «Зенитом» (1984) и ЦСКА (1991), достался Гинеру «в нагрузку» от предыдущих собственников клуба. Зимой новый владелец усилил команду Вениамином Мандрыкиным, Юрисом Лайзансом, Сергеем Перхуном и Денисом Поповым , летом – Андреем Соломатиным, Игорем Яновским, Предрагом Ранджеловичем, Спартаком Гогниевым, Александром Беркетовым, Элвиром Рахимичем и Алексеем Березуцким . Состав подобрался по российским меркам очень мощный.

20 июня ЦСКА уступил в Москве «Зениту» – 0:4. У Виктора Гончаренко после матча поднялось давление, и комментарии по игре давал его помощник Сергей Овчинников . Позже выяснилось, что главный тренер красно-синих попросил клуб об отставке. Босс ЦСКА Евгений Гинер пока ее не принял. При этом на командное собрание 22 июня Гончаренко, по сообщениям СМИ, не явился. Ждем официальных заявлений клуба о судьбе белорусского специалиста. А пока вспоминаем его предшественников в эпоху Гинера.

Валерий Газзаев (Россия), 2002, 2003 годы

Статистика: 43 победы, 13 ничьих, 17 поражений

Достижения: чемпион и обладатель Кубка России

Последний матч: «Уралан» (4:0), Кубок России

В начале нулевых Гинер строил российский суперклуб, поэтому Садырина сменил единственный к тому моменту тренер, отбиравший золото у «Спартака». Уже в апреле армейцы разгромили красно-белых (3:0), не дав ни разу пробить в створ ворот, затем выиграли Кубок, а завершили чемпионат, набрав поровну очков с «Локомотивом», но уступив в золотом матче (0:1).

На следующий год красно-синих было не остановить: они завоевали свое первое российское золото. Однако Газзаева подкосило провальное выступление в Лиге чемпионов: поражение в квалификации от скромного «Вардара» (1:2, 1:1). К тому же больше года Газзаев параллельно неудачно тренировал сборную России, откуда после четырех матчей без побед (1 ничья, 3 поражения) в августе 2003-го ушел сам.

Решение о смещении тренера принимал совет директоров ЦСКА, тогда как Гинер, по его признанию, выступал против. Сам же Газзаев в книге «Путь воина» вспоминал, что на следующий день после окончания сезона Гинер пригласил его в свой кабинет, где хладнокровно заявил о прекращении сотрудничества. Этот отказ Валерий Георгиевич воспринял настолько болезненно, что даже не пришел на награждение. При этом он был не уволен, а… лишь снят с поста главного тренера: контракт оставался в силе. Через несколько месяцев Газзаев вернулся на свою должность.

Артур Жорже (Португалия), январь – июль 2004 года

Статистика: 9 побед, 7 ничьих, 4 поражения

Достижения: обладатель Суперкубка России

Последний матч: «Амкар» (3:0), чемпионат России

Газзаева сменил опытный португальский специалист, за плечами которого имелись победы в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Правда, оба успеха были достигнуты еще в конце 1980-х – середине 1990-х… Формально Жорже возглавил ЦСКА в ноябре 2003-го, но первый матч провел только в марте 2004-го, обыграв в Суперкубке России «Спартак» (3:1). В чемпионате дело у португальца не пошло, и решением совета директоров он был отправлен в отставку. Гинер отмечал, что на сей раз был не против увольнения, потому что Жорже «исчерпал лимит времени, выделенный руководством для достижения необходимых результатов».

Валерий Газзаев (Россия), 2004 – 2008 годы

Статистика: 120 побед, 50 ничьих, 42 поражения

Достижения: чемпион (2), обладатель Кубка (3) и Суперкубка (2) России, обладатель Кубка УЕФА

Последний матч: «Нанси» (4:3), Кубок УЕФА

Возвращение в ЦСКА принесло Газзаеву самый яркий период в его карьере и истории армейцев. Но когда результаты пошли на спад, Гинер заранее, за полгода до завершения чемпионата-2008, объявил о том, что Валерий Георгиевич покинет клуб. Спустя несколько дней ЦСКА… растерзал «Спартак» со счетом 5:1, а с конца августа по конец октября выдал 11-матчевую победную серию… В общем, Газзаев ушел с высокоподнятой головой, после выездной еврокубковой победы над «Нанси». Вагнер Лав в той игре оформил хет-трик, отдав дань уважения тренеру, с которым был завоеван Кубок УЕФА-2005.

Зико (Бразилия), январь – сентябрь 2009 года

Статистика: 16 побед, 4 ничьи, 9 поражений

Достижения: обладатель Кубка и Суперкубка России

Последний матч: «Ростов» (0:1), чемпионат России

Гинер повторил эксперимент с приглашением иностранного тренера. Причем попробовал сразу двух спецов: Зико и Хуанде Рамос на двоих не отработали и года… Бразилец прошел в Кубке УЕФА «Астон Виллу» (1:1, 2:1), но споткнулся в 1/8 финала на «Шахтере» (1:0, 0:2), а затем взял Кубок России, победив сильнейший на тот момент клуб страны «Рубин» (1:0). Однако в чемпионате дела у Зико не заладились, и после поражения от «Ростова» в 20-м туре ему указали на выход.

Гинер объяснил решение тем, что не хотел «до конца гробить сезон». Важным фактором стал стиль работы Зико с молодыми футболистами. В отличие от Рамоса, бразилец, по мнению Гинера, не уделял им достаточно внимания за пределами тренировок.

Хуанде Рамос (Испания), сентябрь – октябрь 2009 года

Статистика: 4 победы, 1 ничья, 4 поражения

Достижения: нет

Последний матч: «Москва» (1:3), чемпионат России

Взять курс на омоложение было доверено экс-главному тренеру «Реала». Однако, проиграл четыре матча из девяти (два – в Лиге чемпионов), Рамос был уволен 26 октября. Для испанца это поистине роковая дата: из «Тоттенхэма» и «Севильи» он до этого уходил в тот же самый день… После поражения от «Москвы» за четыре тура до конца чемпионата ЦСКА опустился на пятую строчку, не оставлявшую надежд на выход в Лигу чемпионов. Гинер решил не терять времени и расстаться с Рамосом за 2,5 месяца до окончания срока его контракта. Чтобы дать больше времения на акклиматизацию Леониду Слуцкому.

Леонид Слуцкий (Россия), 2009 – 2016 годы

Статистика: 168 побед, 60 ничьих, 74 поражения

Достижения: чемпион (3), обладатель Кубка (2) и Суперкубка (2) России

Последний матч: «Тоттенхэм» (1:3), Лига чемпионов

Слуцкий проработал в ЦСКА даже больше Газзаева – 2600 дней подряд. Поначалу на тренера обрушивалось много критики. Но когда он выиграл, наконец, первое российское золото, отношение к нему изменилось. При этом состав ЦСКА не становился сильнее, что выливалось в регулярные провалы на международной арене. А когда Слуцкий параллельно взвалил на себя ношу тренера сборной, случился окончательный разрыв.

Леонид Викторович, как и Гончаренко, несколько раз после неудачных результатов порывался подать в отставку, но до 2016-го Гинер проявлял максимум терпения. Добило Слуцкого фиаско сборной на Евро. О том, что зимой его сменит Гончаренко, помогавший ему в чемпионском сезоне-2015/16, ЦСКА объявил заблаговременно.

Виктор Гончаренко (Белоруссия), с 2017 года

Статистика: 66 побед, 30 ничьих, 35 поражений

Достижения: обладатель Суперкубка России

Последний матч: «Зенит» (0:4), чемпионат России

Пожалуй, Гончаренко в ЦСКА пришлось тяжелее, чем любому тренеру в гинеровскую эпоху. Он получил команду на стыке поколений, когда клуб не мог позволить себе покупки дорогих легионеров и борьбу с «Зенитом» на внутреннем трансферном рынке. Летом 2018-го карьеры разом завершили братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, в «Монако» был продан Александр Головин, а Понтус Вернблум и Бибрас Натхо покинули Москву бесплатно…

Команду пришлось выстраивать заново на основе неопытных Ивана Облякова, Ильзата Ахметова, Родриго Бекао. Осенью 2018 армейцы дважды грохнули «Реал» в Лиге чемпионов. Но ресурс оказался слишком ограничен, футболисты росли намного медленнее, чем хотелось тренеру, и ЦСКА ожидаемо уперся в потолок, не соответствующий прежним амбициям.

Гончаренко был готов уйти еще в марте этого года после поражения от «Ростова» (2:3). Гинер уговорил его остаться и даже в период пандемии продлил контракт до конца следующего сезона. Однако выход из карантина обернулся разгромом от «Зенита». И Гончарнко сорвался опять.

Говорят, сразу после игры он отправился в Белоруссию. Возвращаться тренер не собирается, но Гинер продолжает попытки его переубедить. Пока функции Гончаренко исполняет Овчинников. Следующий матч ЦСКА должен провести 27 июня против «Динамо», которое сейчас сидит в самоизоляции из-за коронавируса…