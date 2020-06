Месси забил свой 700-й гол, но «Барселона» не победила «Атлетико» (видео)

Матч начался с места в карьер, и главным действующим лицом в дебюте стал испано-бразильский нападающий «Атлетико». У чужих ворот после подачи со штрафного Янника Карраско ему не хватило считанных миллиметров, чтобы дотянуться до мяча, зато в своей вратарской Коста... отличился – технично пяткой замкнул подачу Месси от углового флага. Нелепая срезка.

Через четыре минуты все тот же Коста опять напортачил. Карраско вынудил Артура Видаля сфолить в штрафной, и форвард «Атлетико» не смог реализовать 11-метровый. На счастье мадридцев арбитры VAR обратили внимание на то, что Марк-Андре тер Штеген рановато вышел из ворот и заставили перебить пенальти. Теперь к мячу подошел не Коста, а Сауль. И не оставил шансов немецкому голкиперу.

Ter stegen saved the penalty!! Best goalkeeper in the world pic.twitter.com/5Cw3jgkEZS