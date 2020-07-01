Месси забил свой 700-й гол, но «Барселона» не победила «Атлетико» (видео)

У «Атлетико», который не борется за чемпионство, но давно мечтает, наконец, победить «Барсу» в рамках примеры при Диего Симеоне , из-за дисквалификаций матч пропускали Коке и Стефан Савич , а в линии нападения пару Диего Косте составил Маркос Льоренте . Зато Жоау Фелиш (такое же мегадорогое приобретение прошлого лета, как и Гризманн - для сине-гранатовых) остался на скамейке запасных.

Понимая значимость игры (чтобы опередить «Реал», имеющий матч в запасе, хозяевам надо было побеждать), Сетьен не смог выставить оптимальный состав. Артур уже подписал контракт с «Ювентусом». Сообщалось, что после травмы в строй вернулся Серхи Роберто , но и тот вышел только на последние полчаса. А вот отсутствие в основе Антуана Гризманна удивило по-настоящему.

К матчу с «Атлетико» каталонцы подошли на волне очередного скандала. После двух ничьих в предыдущих трех турах выяснилось, что лидеры «Барсы», в первую очередь, Лионель Месси , ни во что не ставят Эдера Сарабию - помощника Кике Сетьена. Да и к главному тренеру у звездной раздевалки накопились претензии. Сетьен оказался на грани отставки. В качестве замены ему заранее готовили Хави, до 1 июля связанного со своим катарским клубом...

Матч начался с места в карьер, и главным действующим лицом в дебюте стал испано-бразильский нападающий «Атлетико». У чужих ворот после подачи со штрафного Янника Карраско ему не хватило считанных миллиметров, чтобы дотянуться до мяча, зато в своей вратарской Коста... отличился – технично пяткой замкнул подачу Месси от углового флага. Нелепая срезка.

Через четыре минуты все тот же Коста опять напортачил. Карраско вынудил Артура Видаля сфолить в штрафной, и форвард «Атлетико» не смог реализовать 11-метровый. На счастье мадридцев арбитры VAR обратили внимание на то, что Марк-Андре тер Штеген рановато вышел из ворот и заставили перебить пенальти. Теперь к мячу подошел не Коста, а Сауль. И не оставил шансов немецкому голкиперу.

Ter stegen saved the penalty!! Best goalkeeper in the world pic.twitter.com/5Cw3jgkEZS — NE-MESSIS10 (@AasisCule) June 30, 2020

Без Гризманна стартовая расстановка «Барсы» впервые изменилась при Сетьене. Пару форвардов составили очередной раз изменивший имидж Месси (аргентинец ранее избавился от бороды, а теперь еще и коротко подстригся) и Луис Суарес. Под ними расположился Рики Пуч. Таким образом, Сетьен еще гуще насытил центральную ось, но потерял на флангах. Жорди Альбе и Нелсону Семеду, чтобы растягивать оборону мадридцев, приходилось подниматься до лицевой соперника. И если первому к такому не привыкать, то второму постоянно требовалась помощь Видаля...

В общем, ход не сработал. «Атлетико» играл плотно и дисциплинированно в центре. Альба остался слева в одиночестве и в атаках участвовал в два раза реже Семеду. Готовившемуся врываться в штрафную и замыкать подачи Видалю просто нечего было замыкать. Суарес же вообще не видел мяча, сделав за 45 минут всего 20 касаний. Столько же, сколько Льоренте. При том, что «Барса» владела мячом 72 процента времени.

Oblak tiene algo de talento. pic.twitter.com/6Gu678LPXr — that fat/bearded guy. (@ErreHacheEfe) June 30, 2020

ЮБИЛЕЙ ЛЕО, ДУБЛЬ САУЛЯ

После перерыва «Барсе», тем не менее, удалась быстрая многоходовка, в завершении которой Суарес в касание бросил мяч в свободную зону на Семеду, которому дал по ногам Фелипе. Месси издевательски реализовал пенальти, подрезав мяч по центру. Этот гол стал для Лео 700-м в карьере. Чаще среди действующих футболистов отличался только Криштиану Роналду, который старше и провел намного больше матчей.

Panenkazo y a cobrar. LIONEL MESSI 🇦🇷 y su gol 700. No podía ser de otra manera. #Barcelona #Barça #Messi pic.twitter.com/NUr7gNZynn — Sebastián Arévalo (@Sebastianat10) June 30, 2020

Однако каталонцам не удалось удержать преимущество. «Атлетико» стал встречать соперников выше и отодвинул игру от ворот. Показательно, что Месси, нарушив правила против Лоди в середине поля, не сдержал эмоций и со злости выбил мяч в аут, заработав ненужную желтую карточку. А спустя минуту повторился эпизод из первого тайма. Опять Карраско ворвался в штрафную и получил по ногам (на сей раз от Семеду, заработавшего за 12 минут два пенальти – в свои и чужие ворота).

Сауль сравнял счет, хотя Тер Штеген дотянулся до мяча и практически парировал 11-метровый. Увы, руки немца лишь скорректировали траекторию полета в нижний угол.

Not sure if a normal game or a penalty shootout. #BarcaAtleti pic.twitter.com/21n016BNcm — Los Blancos Feeds (@LosBlancosFeeds) June 30, 2020

На то, чтобы снова выйти вперед, хозяев уже не хватило. Сетьен не придумал ничего оригинального, а Симеоне не позволял своим парням расслабиться. Да, Диего снова не смог победить «Барсу» в рамках чемпионата, но для каталонцев эта ничья сродни поражению. Отставание от «Реала» составляет теперь одно очко. Но мадридцам еще играть в туре с «Хетафе». И вообще, календарь оставшихся матчей у команды Зинедина Зидана проще. А при равенстве очков перевес будет на стороне «Реала».

Так что Сетьену надо готовиться к отставке. Это вопрос времени. Не исключено, что уже этим летом (в августе «Барсе» предстоит плей-офф Лиги чемпионов) Месси и компанию будет тренировать совсем другой специалист.

Чемпионат Испании. 33-й тур

«Барселона» – «Атлетико» – 2:2 (1:1)

Голы: Коста, 11 – в свои ворота – 1:0. Сауль, 19 – с пенальти – 1:1. Месси, 50 с пенальти – 2:1. Сауль, 62 – 2:2.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Видаль (Гризманн, 90), Бускетс (Фати, 85), Ракитич (Роберто, 63), Пуч, Месси, Суарес.

«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди, Корреа (Витоло, 85), Парти, Сауль, Карраско (Лемар, 85), Льоренте (Фелиш, 69), Диего Коста (Мората, 76).

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