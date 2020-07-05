Роналду вернул украденное у него в Черкизове, Левандовски впервые в жизни пробил «полтинник»

«Ювентус» увеличил отрыв от «Лацио» в чемпионате Италии до семи очков. Туринцы выиграли дерби у «Торино» (4:1), одержав в серии А седьмую победу подряд. Главным событием матча стал очередной гол Криштиану Роналду. Португалец, наконец-то, реализовал штрафной удар в форме «Юве». Для этого ему потребовалось 44 попытки во всех турнирах с момента перехода в туринский суперклуб летом 2018 года из «Реала».
Впрочем, те, кто внимательно следят за карьерой Криштиану, знают, что, на самом деле, португалец уже забивал со штрафного за свою нынешнюю команду. Произошло это 6 ноября 2019 года в Черкизове, когда на третьей минуте матча группового этапа Лиги чемпионов он прошил могучим ударом вратаря «Локомотива» Гилерме. Однако УЕФА по непонятным причинам записал гол на Аарона Рэмзи, который добил в сетку мяч, уже пересекший ленточку ворот. Это прекрасно видно на повторах эпизода.
Что ж, теперь Роналду всего лишь вернул то, что у него «украли» в Москве. А заодно стал первым за почти 60 лет представителем «Юве», забившим в чемпионате Италии 25 голов. До него это последним делал Омар Сивори в сезоне-1960/61. А клубный рекорд составляет 32 мяча, которые Феличе Борель забил за «Юве»-1933/34. И Криштиану вполне способен посягнуть на этот рубеж: впереди у туринцев 8 матчей. Его график (25 голов и 5 передач в первых 30 турах) позволяет ставить такие цели.
Тем более, что давление на «Юве» спало. Если на момент возобновления сезона команда Маурицио Сарри чувствовала дыхание в спину «Лацио», то теперь римляне заметно отстали. В субботу их постигла очередная неудача - домашний разгром от «Милана» (0:3), который, пожалуй, окончательно убил чемпионскую интригу в серии А. Должно случиться настоящее чудо, чтобы за 8 туров туринцы упустили 7-очковое преимущество и не оформили девятый подряд (рекорд топ-чемпионатов) титул.
Добавим, что в матче с «Торино» рекордсменом серии А по числу проведенных матчей стал вратарь «Юве» Джанлуиджи Буффон. 42-летний ветеран появился на поле в чемпионате Италии 648-й раз, опередив легендарного Паоло Мальдини. Теперь у Буффона остается одна задача - выиграть свою первую в жизни Лигу чемпионов. Напомним, в августе туринцы продолжат плей-офф ЛЧ с ответного матча 1/8 финала против «Лиона», которому в гостях уступили 0:1.
Чемпионат Италии. 30-й тур
«Ювентус» - «Торино» - 4:1 (2:1)
Голы: Дибала, 3 - 1:0. Квадрадо, 29 - 2:0. Белотти, 45 - с пенальти - 2:1. Роналду, 61 - 3:1. Джиджи, 87 - в вои ворота - 4:1.
«Лацио» - «Милан» - 0:3 (0:2)
Голы: Чалханоглу, 23 - 0:1. Ибрагимович, 34 - с пенальти - 0:2. Ребич, 59 - 0:3.
Турнирная таблица серии А
Впрочем, главным фаворитом Лиги чемпионов прямо сейчас видится, конечно, не «Юве», а «Бавария». Мюнхенцы не стали ограничиваться восьмым подряд и тридцатым всего титулом чемпионов Германии и оформили в субботу золотой дубль, уверенно переиграв в финале Кубка страны «Байер». Матч на берлинском «Олимпиаштадионе» завершился со счетом 4:2 в пользу команды Ханса-Дитера Флика. Тот стал первым немцем, выигрывавшим в одном сезоне чемпионат и Кубок в качестве футболиста и тренера. До него подобным мог похвастать только... предыдущий наставник «Баварии» хорват Нико Ковач.
Третий и четвертый мячи в ворота «Байера» отправил Роберт Левандовски - лучший бомбардир бундеслиги-2019/20. C 34 голами за чемпионат поляк, напомним, остается главным претендентом на получение европейской «Золотой бутсы». А всего за сезон Левандовски, блегодаря дублю в финале Кубка, забил 51 мяч. 31-летний голеадор пробил «полтинник» впервые в карьере. До этого его лучшим результатом были 43 гола в сезоне-2016/17.
Кубок Германии. Финал
«Байер» - «Бавария» - 2:4 (0:2)
Голы: Алаба, 16 - 0:1. Гнари, 24 - 0:2. Левандовки, 59 - 0:3. Л. Бендер, 63 - 1:3. Левандовки, 89 - 1:4. Хаверц, 90 - пенальти - 2:4.
В Англии главным героем субботы стал 18-летний нападающий «МЮ» Мэйсон Гринвуд. Тинейджер, которому все чаще доверяет Оле-Гуннар Сульшер, оформил дубль в матче с «Борнмутом» (5:2) и довел свой лицевой счет до восьми мячей в премьер-лиге-2019/20. Больше Гринвуда в его возрасте забивали только Майкл Оуэн (18), Робби Фаулер (10) и Уэйн Руни (9). Борьба за третью и четвертую путевки в ЛЧ-2020/21 от АПЛ все так же остра. Важную победу над «Вулферхэмптоном» в гостях одержал «Арсенал» (2:0), а «Челси» и «Лестер» разгромили соответственно «Уотфорд» и «Кристал Пэлас». Форвард лестерцев Джейми Варди забил свой 100-й гол в АПЛ.
Чемпионат Англии. 32-й тур
«МЮ» - «Борнмут» - 5:2 (3:1)
Голы: Станислас, 16 - 0:1. Гринвуд, 29 - 1:1. Рэшфорд, 35 - с пенальти - 2:1. Марсьяль, 45 - 3:1. Кинг, 49 - 3:2. Гринвуд, 54 - 4:2. Фернандеш, 59 - 5:2.
«Челси» - «Уотфорд» - 3:0 (2:0)
Голы: Жиру, 28 - 1:0. Виллиан, 43 - 2:0. Баркли, 90 - 3:0.
«Лестер» - «Кристал Пэлас» - 3:0 (0:0)
Голы: Ихеаначо, 49 - 1:0. Варди, 79 - 2:0. Варди, 90 - 3:0.
«Вулверхэмптон» - «Арсенал» - 0:2 (0:1)
Голы: Сака, 43 - 0:1. Ляказетт, 86 - 0:2.
Турнирная таблица АПЛ
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