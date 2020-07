Роналду вернул украденное у него в Черкизове, Левандовски впервые в жизни пробил «полтинник»

«Ювентус» увеличил отрыв от «Лацио» в чемпионате Италии до семи очков. Туринцы выиграли дерби у «Торино» (4:1), одержав в серии А седьмую победу подряд. Главным событием матча стал очередной гол Криштиану Роналду. Португалец, наконец-то, реализовал штрафной удар в форме «Юве». Для этого ему потребовалось 44 попытки во всех турнирах с момента перехода в туринский суперклуб летом 2018 года из «Реала».

Ronaldo scores brilliant free kick against Torino. Ronaldo has more free kick goals in July than Messi!! pic.twitter.com/iMby9Egcut