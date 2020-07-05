Роналду вернул украденное у него в Черкизове, Левандовски впервые в жизни пробил «полтинник»

Впрочем, те, кто внимательно следят за карьерой Криштиану, знают, что, на самом деле, португалец уже забивал со штрафного за свою нынешнюю команду. Произошло это 6 ноября 2019 года в Черкизове, когда на третьей минуте матча группового этапа Лиги чемпионов он прошил могучим ударом вратаря «Локомотива» Гилерме . Однако УЕФА по непонятным причинам записал гол на Аарона Рэмзи , который добил в сетку мяч, уже пересекший ленточку ворот. Это прекрасно видно на повторах эпизода.

«Ювентус» увеличил отрыв от «Лацио» в чемпионате Италии до семи очков. Туринцы выиграли дерби у «Торино» (4:1), одержав в серии А седьмую победу подряд. Главным событием матча стал очередной гол Криштиану Роналду . Португалец, наконец-то, реализовал штрафной удар в форме «Юве». Для этого ему потребовалось 44 попытки во всех турнирах с момента перехода в туринский суперклуб летом 2018 года из «Реала».

Что ж, теперь Роналду всего лишь вернул то, что у него «украли» в Москве. А заодно стал первым за почти 60 лет представителем «Юве», забившим в чемпионате Италии 25 голов. До него это последним делал Омар Сивори в сезоне-1960/61. А клубный рекорд составляет 32 мяча, которые Феличе Борель забил за «Юве»-1933/34. И Криштиану вполне способен посягнуть на этот рубеж: впереди у туринцев 8 матчей. Его график (25 голов и 5 передач в первых 30 турах) позволяет ставить такие цели.

Тем более, что давление на «Юве» спало. Если на момент возобновления сезона команда Маурицио Сарри чувствовала дыхание в спину «Лацио», то теперь римляне заметно отстали. В субботу их постигла очередная неудача - домашний разгром от «Милана» (0:3), который, пожалуй, окончательно убил чемпионскую интригу в серии А. Должно случиться настоящее чудо, чтобы за 8 туров туринцы упустили 7-очковое преимущество и не оформили девятый подряд (рекорд топ-чемпионатов) титул.

Добавим, что в матче с «Торино» рекордсменом серии А по числу проведенных матчей стал вратарь «Юве» Джанлуиджи Буффон. 42-летний ветеран появился на поле в чемпионате Италии 648-й раз, опередив легендарного Паоло Мальдини. Теперь у Буффона остается одна задача - выиграть свою первую в жизни Лигу чемпионов. Напомним, в августе туринцы продолжат плей-офф ЛЧ с ответного матча 1/8 финала против «Лиона», которому в гостях уступили 0:1.

Чемпионат Италии. 30-й тур

«Ювентус» - «Торино» - 4:1 (2:1)

Голы: Дибала, 3 - 1:0. Квадрадо, 29 - 2:0. Белотти, 45 - с пенальти - 2:1. Роналду, 61 - 3:1. Джиджи, 87 - в вои ворота - 4:1.

«Лацио» - «Милан» - 0:3 (0:2)

Голы: Чалханоглу, 23 - 0:1. Ибрагимович, 34 - с пенальти - 0:2. Ребич, 59 - 0:3.

Турнирная таблица серии А

Впрочем, главным фаворитом Лиги чемпионов прямо сейчас видится, конечно, не «Юве», а «Бавария». Мюнхенцы не стали ограничиваться восьмым подряд и тридцатым всего титулом чемпионов Германии и оформили в субботу золотой дубль, уверенно переиграв в финале Кубка страны «Байер». Матч на берлинском «Олимпиаштадионе» завершился со счетом 4:2 в пользу команды Ханса-Дитера Флика. Тот стал первым немцем, выигрывавшим в одном сезоне чемпионат и Кубок в качестве футболиста и тренера. До него подобным мог похвастать только... предыдущий наставник «Баварии» хорват Нико Ковач.

Третий и четвертый мячи в ворота «Байера» отправил Роберт Левандовски - лучший бомбардир бундеслиги-2019/20. C 34 голами за чемпионат поляк, напомним, остается главным претендентом на получение европейской «Золотой бутсы». А всего за сезон Левандовски, блегодаря дублю в финале Кубка, забил 51 мяч. 31-летний голеадор пробил «полтинник» впервые в карьере. До этого его лучшим результатом были 43 гола в сезоне-2016/17.

Кубок Германии. Финал

«Байер» - «Бавария» - 2:4 (0:2)

Голы: Алаба, 16 - 0:1. Гнари, 24 - 0:2. Левандовки, 59 - 0:3. Л. Бендер, 63 - 1:3. Левандовки, 89 - 1:4. Хаверц, 90 - пенальти - 2:4.

В Англии главным героем субботы стал 18-летний нападающий «МЮ» Мэйсон Гринвуд. Тинейджер, которому все чаще доверяет Оле-Гуннар Сульшер, оформил дубль в матче с «Борнмутом» (5:2) и довел свой лицевой счет до восьми мячей в премьер-лиге-2019/20. Больше Гринвуда в его возрасте забивали только Майкл Оуэн (18), Робби Фаулер (10) и Уэйн Руни (9). Борьба за третью и четвертую путевки в ЛЧ-2020/21 от АПЛ все так же остра. Важную победу над «Вулферхэмптоном» в гостях одержал «Арсенал» (2:0), а «Челси» и «Лестер» разгромили соответственно «Уотфорд» и «Кристал Пэлас». Форвард лестерцев Джейми Варди забил свой 100-й гол в АПЛ.

Чемпионат Англии. 32-й тур

«МЮ» - «Борнмут» - 5:2 (3:1)

Голы: Станислас, 16 - 0:1. Гринвуд, 29 - 1:1. Рэшфорд, 35 - с пенальти - 2:1. Марсьяль, 45 - 3:1. Кинг, 49 - 3:2. Гринвуд, 54 - 4:2. Фернандеш, 59 - 5:2.

«Челси» - «Уотфорд» - 3:0 (2:0)

Голы: Жиру, 28 - 1:0. Виллиан, 43 - 2:0. Баркли, 90 - 3:0.

«Лестер» - «Кристал Пэлас» - 3:0 (0:0)

Голы: Ихеаначо, 49 - 1:0. Варди, 79 - 2:0. Варди, 90 - 3:0.

«Вулверхэмптон» - «Арсенал» - 0:2 (0:1)

Голы: Сака, 43 - 0:1. Ляказетт, 86 - 0:2.

Турнирная таблица АПЛ

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