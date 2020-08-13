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Судьба вернула «ПСЖ» все долги в день 50-летия клуба, Неймар и Мбаппе – в полуфинале ЛЧ (видео)
13 августа 00:48
автор: Артем Зибрак

Судьба вернула «ПСЖ» все долги в день 50-летия клуба, Неймар и Мбаппе – в полуфинале ЛЧ (видео)

Парижский суперклуб проигрывал «Аталанте» до 90-й минуты, но умудрился одержать победу в основное время четвертьфинала Лиги чемпионов.

ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРОКЛЯТИЕ ПАРИЖА

«Аталанта» и «ПСЖ» первыми вступили в борьбу в лиссабонском «Финале восьми», которым завершается самый долгий в истории розыгрыш Лиги чемпионов. Парижане стремились повторить свой успех сезона-1994/95, когда в полуфинал вышла команда с блистательным Джорджем Веа. Для «Аталанты» нынешний сезон - вообще дебютный в главном еврокубке. Подопечные Джанпьеро Гасперини находились на пороге невероятного достижения. При этом история вселяла в них оптимизм: «ПСЖ» в ЛЧ ранее никогда не побеждал представителей серии А (4 ничьи, 2 поражения).

«Аталанта» не могла рассчитывать на двух игроков основы – вратаря Пьерлуиджи Голлини и лучшего бомбардира команды в ЛЧ-2019/20 Йосипа Иличича, автора уникального гостевого покера в ворота «Валенсии» на стадии 1/8 финала. В итоге место в воротах занял Марко Спортьелло, вперед выдвинулся Дуван Сапата, а под ним расположились Алехандро Гомес и Марио Пашалич, когда-то не заигравший в «Спартаке».

У Томаса Тухеля потерь было еще больше. В день 50-летия клуба главный тренер «ПСЖ» не мог выпустить на поле Марко Верратти (повреждение) и Анхеля Ди Мария. Чудом успевший восстановиться после травмы в финале Кубка Франции Килиан Мбаппе не был готов провести больше тайма, а Эдинсон Кавани стал летом свободным агентом, не продлив контракт на концовку еврокубкового сезона... Пришлось Тухеля выпускать не часто выходящих с первых минут Андера Эрреру и Пабло Сарабию. Впрочем, наличие в запасе Мбаппе, Леандро Паредеса и Юлиана Дракслера наглядно демонстрировали невероятные ресурсы парижан.

БЕССТРАШНЫЕ БЕРГАМАСКИ

Начало получилось ярким с обеих сторон. В первые 15 минут «Аталанта» трижды пробила по воротам Кейлора Насава. »ПСЖ» ответил суперрывком Неймара, выскочившего один на один со Спортьелло. Казалось, гол неминуем, но в последний момент бразильца подвела точность. Как и во многих похожих эпиходах впоследствии.

Вопреки ожиданиям, бергамаски не стали отказываться от своего традиционного стиля – высоко и большими силами прессинговали соперника и агрессивно атаковали. Столь рискованная манера игры оставляла за спиной защитников большие пространства, в которые готов был врываться Неймар. Хорошо еще Мбаппе в первом тайме не было. Перекос «ПСЖ» на неймаровский фланг упрощал задачу «Аталанте».

И когда показалось, что фавориты все-таки прибирают игру к рукам, команда Гасперини вышла вперед. Голевая атака получилась сумбурной. Дважды партнеры неудобно подсовывали мяч Сапате в ноги, и вторая передача все же стала исторической – мяч от колумбийца отскочил в сторону одинокого Пашалича, а тот исполнил крученый удар в обвод Наваса. В последних шести матчах ЛЧ у экс-спартаковца 3 гола и 2 передачи!

И вскоре выяснилось, что эффективного плана против сложной игры «Аталанты» у Тухеля нет. «ПСЖ» продолжал уповать на индивиудальное мастерство Неймара. Но тому не хватало хладнокровия и концентрации в завершающей стадии. Немецкому специалисту, наблюдавшему за игрой в гипсе (Тухель травмировал ногу на тренировке), было над чем подумать в перерыве.

МБАППЕ ВЫШЕЛ И ПОМОГ НЕЙМАРУ ОРГАНИЗОВАТЬ КАМБЭК

По большому счету, ничего оригинального «ПСЖ» так и не придумал. Парижане продолжали вязнуть в организованных построених «Аталанты», и Неймар в одиночку не мог вскрыть оборону соперника. Пришлось на заключительные полчаса бросать в бой Мбаппе. Тот отметился фирменными ускорениями по левому флангу, но и с ним итальянцы с грехом пополам справлялись. Особенно хорош был швейцарец Ремо Фройлер, перекусывавший все попытки «ПСЖ» пройти по центру.

Серьезной проблемой для Гасперини стала травма Алехандро Гомеса. Без аргентинца «Аталанта» совсем забыла о контригре. Да и силы с каждой минутой оставляли не имеющую длинную скамейку команду. Тем не менее, еще на 90-й минуте бергамаски вели в счете - и их итоговая победа смотрелась вполне справедливо. Но тут «ПСЖ», который за последние годы прослыл едва ли не главным неудачником Лиги чемпионов (вспомните 1:6 от «Барселоны» после домашних 4:0 с пропущенными двумя мячами в компенсированное время или прошлогоднее фиаско в дуэли с «МЮ», когда Маркус Рэшфорд забил решающий мяч в Париже опять же в самой концовке), вдруг сам совершил чудо.

Вжавшаяся в свою штрафную «Аталанта» сначала позволила-таки нанести Неймару удар из пределов вратарской. Бразилец опять киксанул, но вторым темпом подоспел Маркиньос.

Понимая, что соперника можно добить прямо сейчас, парижане усилили натиск - и на третьей добавленной минуте вышедший на замену Эрик Шупо-Мотинг, как ранее Маркиньос, расстрелял ворота «Аталанты» с близкого расстояния. Передачу ему сделал Мбаппе. Так счет из 0:1 превратился для Парижа в 2:1.

Так что на 50-летний юбилей «ПСЖ» все-таки получил путевку в полуфинал, в котором команду Тухеля ждет победитель сегодняшнего четвертьфинала «Атлетико» - «Лейпциг». Судьба вернула парижанам старые долги. Ну а «Аталанте» все равно хочется сказать спасибо за этот чудо-сезон (с 98 голами в итальянском чемпионате!). В следующем розыгрыше бергамаски лишними в Лиге чемпионов точно не будут.

Лига чемпионов. 1/4 финала

«Аталанта» - «ПСЖ» - 1:2 (1:0)
Голы: Пашалич, 26 - 1:0. Маркиньос, 90 – 1:1. Шумо-Мотинг, 90+3 – 1:2.

«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Кальдара, Джимшити (Паломино, 59), Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс (Кастань, 82), Гомес (Малиновский, 59), Палашич (Муриэль, 70), Сапата (Да Рива, 82).

«ПСЖ»: Навас (Рико, 79), Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат, Эррера (Паредес, 72), Маркиньос, Гейе (Дракслер, 72), Сарабия (Мбаппе, 60), Неймар, Икарди (Шупо-Мотинг, 79).

Предупреждения: Джимшити, 37. Фройлер, 45+1. Де Рон, 50. Сапата, 53. Бернат, 54. Эррера, 57. Толой, 67. Паредес, 75. Паломино, 85.

Судья: Тейлор (Англия).

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