Судьба вернула «ПСЖ» все долги в день 50-летия клуба, Неймар и Мбаппе – в полуфинале ЛЧ (видео)

У Томаса Тухеля потерь было еще больше. В день 50-летия клуба главный тренер «ПСЖ» не мог выпустить на поле Марко Верратти (повреждение) и Анхеля Ди Мария. Чудом успевший восстановиться после травмы в финале Кубка Франции Килиан Мбаппе не был готов провести больше тайма, а Эдинсон Кавани стал летом свободным агентом, не продлив контракт на концовку еврокубкового сезона... Пришлось Тухеля выпускать не часто выходящих с первых минут Андера Эрреру и Пабло Сарабию. Впрочем, наличие в запасе Мбаппе, Леандро Паредеса и Юлиана Дракслера наглядно демонстрировали невероятные ресурсы парижан.

БЕССТРАШНЫЕ БЕРГАМАСКИ

Начало получилось ярким с обеих сторон. В первые 15 минут «Аталанта» трижды пробила по воротам Кейлора Насава. »ПСЖ» ответил суперрывком Неймара, выскочившего один на один со Спортьелло. Казалось, гол неминуем, но в последний момент бразильца подвела точность. Как и во многих похожих эпиходах впоследствии.

