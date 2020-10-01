80 миллионов евро и 14 баллов в рейтинг УЕФА. «Краснодар» увеличил улов России от Лиги чемпионов

30 сентября 2020 года стал историческим днем для российского футбола. Повторно победив ПАОК, «Краснодар» впервые вышел в групповую стадию Лиги чемпионов, в которой - также впервые! - будут представлены сразу три наших клуба. Помимо «быков», это «Зенит» и «Локомотив».

Две победы краснодарцев над греками пополнили российскую копилку в клубном рейтинге УЕФА 6 баллами! По одному были заработаны за каждую из побед 2:1, еще 4 - это бонус за выход клуба Сергея Галицкого в группу. Таким образом, суммарно на данный момент Россия получила 15 рейтинговых баллов (14 - за Лигу чемпионов). По четыре достались «Зениту» и «Локо» как участникам группового этапа ЛЧ. Еще один балл, как ни странно, обеспечили «Динамо» и «Ростов», несмотря на поражения от тбилисского «Локомотива» и хайфского «Маккаби».

Откуда взялся этот балл? Все дело в пандемии. Из-за отмены ответных матчей в отборочных раундах Лиги Европы каждая победа премировалась не двумя, а тремя очками, ничья - не одним, а двумя, поражение - не нулем, а одним. Потом, как и раньше для квалификационных стадий, сумма делилась пополам. Вот и получилось, что «Динамо» и «Ростов» набрали по пол-балла.

Разумеется, в таблице коэффициентов УЕФА за сезон-2020/21 российские 15 баллов делятся на 6 - число стартовавших в еврокубках клубов. Таким образом, мы уже имеем 2,5 балла. Не бог весть какой улов. Но, скажем, Португалия, которую мы, провалив евросезон-2019/20, пропустили на шестое место, набрала к сегодняшнему дню только 1,7. То есть, мы немного сократили отставание от заветной строчки, дающей тройное представительство в ЛЧ, - теперь оно составляет 1,1 (36,549 против 40,649 у португальцев). И не дали приблизиться к себе преследователям. Так что не все так плохо, как казалось после динамовско-ростовского фиаско.

Теперь - о финансах. УЕФА пока не опубликовал схему распределения призовых для участников Лиги чемпионов-2020/21. Но отталкиваясь от прошлого сезона, можно сказать, что «Зенит», «Локо» и «Краснодар» гарантировали себе минимум по 15 миллионов евро (минимум, потому что с каждым годом призовой фонд растет) за попадание в групповой турнир. Также им полагаются выплаты на основе 10-летнего рейтинга. «Зенит» в нем среди 32 участников групп ЛЧ занимает 16-е место, значит, ему полагается 17 долей от общей суммы выплат. Каждая доля год назад составляла 1,1 млн, значит, питерцы могут рассчитывать еще минимум на 18 миллионов. «Локо» и «Краснодар» занимают в рейтинге соответственно 25-е и 27-е места. Это 8 и 6 долей или 8,8 и 6,6 миллиона.