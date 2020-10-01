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80 миллионов евро и 14 баллов в рейтинг УЕФА. «Краснодар» увеличил улов России от Лиги чемпионов
01 октября 11:19
автор: Иван Сергеев

80 миллионов евро и 14 баллов в рейтинг УЕФА. «Краснодар» увеличил улов России от Лиги чемпионов

Исторический выход краснодарцев в групповой этап главного еврокубка поправил положение российского футбола в таблице клубных коэффицентов.

30 сентября 2020 года стал историческим днем для российского футбола. Повторно победив ПАОК, «Краснодар» впервые вышел в групповую стадию Лиги чемпионов, в которой - также впервые! - будут представлены сразу три наших клуба. Помимо «быков», это «Зенит» и «Локомотив».

Две победы краснодарцев над греками пополнили российскую копилку в клубном рейтинге УЕФА 6 баллами! По одному были заработаны за каждую из побед 2:1, еще 4 - это бонус за выход клуба Сергея Галицкого в группу. Таким образом, суммарно на данный момент Россия получила 15 рейтинговых баллов (14 - за Лигу чемпионов). По четыре достались «Зениту» и «Локо» как участникам группового этапа ЛЧ. Еще один балл, как ни странно, обеспечили «Динамо» и «Ростов», несмотря на поражения от тбилисского «Локомотива» и хайфского «Маккаби».

Откуда взялся этот балл? Все дело в пандемии. Из-за отмены ответных матчей в отборочных раундах Лиги Европы каждая победа премировалась не двумя, а тремя очками, ничья - не одним, а двумя, поражение - не нулем, а одним. Потом, как и раньше для квалификационных стадий, сумма делилась пополам. Вот и получилось, что «Динамо» и «Ростов» набрали по пол-балла.

Разумеется, в таблице коэффициентов УЕФА за сезон-2020/21 российские 15 баллов делятся на 6 - число стартовавших в еврокубках клубов. Таким образом, мы уже имеем 2,5 балла. Не бог весть какой улов. Но, скажем, Португалия, которую мы, провалив евросезон-2019/20, пропустили на шестое место, набрала к сегодняшнему дню только 1,7. То есть, мы немного сократили отставание от заветной строчки, дающей тройное представительство в ЛЧ, - теперь оно составляет 1,1 (36,549 против 40,649 у португальцев). И не дали приблизиться к себе преследователям. Так что не все так плохо, как казалось после динамовско-ростовского фиаско.

Теперь - о финансах. УЕФА пока не опубликовал схему распределения призовых для участников Лиги чемпионов-2020/21. Но отталкиваясь от прошлого сезона, можно сказать, что «Зенит», «Локо» и «Краснодар» гарантировали себе минимум по 15 миллионов евро (минимум, потому что с каждым годом призовой фонд растет) за попадание в групповой турнир. Также им полагаются выплаты на основе 10-летнего рейтинга. «Зенит» в нем среди 32 участников групп ЛЧ занимает 16-е место, значит, ему полагается 17 долей от общей суммы выплат. Каждая доля год назад составляла 1,1 млн, значит, питерцы могут рассчитывать еще минимум на 18 миллионов. «Локо» и «Краснодар» занимают в рейтинге соответственно 25-е и 27-е места. Это 8 и 6 долей или 8,8 и 6,6 миллиона.

Клубный рейтинг УЕФА за 10 лет

1. Реал

2. Бавария

3. Барселона

4. Атлетико

5. Челси

6. Ювентус

7. МЮ

8. ПСЖ

9. Порту

10. Ман Сити

11. Боруссия Д

12. Севилья

13. Ливерпуль

14. Шахтер

15. Аякс

16. Зенит (17 долей призового фонда)

17. Интер

18. Динамо К

19. Олимпиакос

20. Зальцбург

21. Марсель

22. Лацио

23. Брюгге

24. Лейпциг

25. Локомотив (8 долей)

26. Боруссия М

27. Краснодар (6 долей)

28. Аталанта

29. Ренн

30. Башакшехир

31. Мидтьюлланд

32. Ференцварош

Иначе говоря, уже сейчас Лига чемпионов принесла российскому футболу почти 80 миллионов евро: 33 - «Зениту», 23,8 - «Локомотиву», 21,6 - «Краснодару». И эта сумма будет увеличиваться. Во-первых, есть солидарные выплаты. Во-вторых, призовые собственно за спортивный результат. Каждая победа в группе ЛЧ год назад оценивалась в 2,7 млн евро, ничья - в 0,9. Выход в плей-офф прмировался 9,5 млн, в 1/4 финала - 10,5 млн, в 1/2 финала - 12 млн, в финал - 15 млн, а титул гарантировал дополнительные 4 миллиона.

1 октября в Женеве в 18.00 по моковскому времени начнется жеребьевка групповой стадии. Российские клубы не могут попасть в одну группу друг с другом, с командами из своей корзины, а также с представителями Украины. Вот как выглядит распределение 32 клубов по корзинам.

Корзина 1

Бавария

Севилья

Реал

Ливерпуль

Ювентус

ПСЖ

ЗЕНИТ

Порту

Корзина 2

Барселона

Атлетико

Ман Сити

МЮ

Шахтер

Боруссия Д

Челси

Аякс

Корзина 3

Динамо К

Зальцбург

Лейпциг

Интер

Олимпиакос

Лацио

КРАСНОДАР

Аталанта

Корзина 4

ЛОКОМОТИВ

Марсель

Брюгге

Боруссия М

Башакшехир

Мидтьюлланд

Ренн

Ференцварош

«Краснодар» стал одним из четырех дебютантов групповой стадии ЛЧ - наряду с датским «Мидтьюлландом», французским «Ренном» и турецким «Башакшехиром». Галицкий мечтает увидеть в соперниках по группе какого-нибудь супергранда. И эта мечта владельца краснодарского клуба наверняка осуществится. Групповой турнир стартует 20 октября. В этот день в Краснодар вполне может пожаловать какая-нибудь «Барселона» или «Бавария». Ждем результатов жеребьевки.

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