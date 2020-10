«Красные дьяволы» проиграли впервые за два года, а Влашич отомстил шведам за Россию (видео)

ОБМЕН 11-МЕТРОВЫМИ

Не чувствуя уверенности в своих молодых футболистах, Гарет Саутгейт выбрал схему с тремя центральными защитниками, которую опробовал в сентябрьском матче в Копенгагене (0:0). Вся работа на флангах легла на плечи Трента Александера-Арнольда (справа) и Кирана Триппьера (слева). Эти зоны и оказались наиболее слабыми в обороне «трех львов».

Выждав на старте несколько минут, бельгийцы стали разрывать оборону хозяев на краях. Проход слева – Лукаку из выгодной позиции головой не попал по ворота, проход справа – гол Карраско отменен из-за офсайда то ли у простреливашего Тома Менье, то ли у в последний момент увернувшегося во вратарской Тимоти Кастаня. Еще одна попытка через зону ответственности Триппьера – и Эрик Дайер, не успев за Лукаку, неудачно идет в подкат. Сам пострадавший уверенно реализовал пенальти.

Молодые британцы – очень рослые ребята с мужественными лицами, но это лишь внешнее впечатление. Игроки у Саутгейта все такие же неопытные, и в играх с сильными соперниками это проявляется довольно отчетливо. Пропустив, они растерялись, не могли наладить контроль мяча и не знали, что с ним делать. Бельгийцы довольно лениво прессинговали, даже не идя в отбор, а просто высоко расставляясь на чужой половине поля (де Брейне, Карраско и Лукаку), чем вынуждали отправлять мяч вперед в борьбу.

С середины тайма они отказались от борьбы за инициативу и стали спокойно отрабатывать действия в обороне. Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята и Джейсон Денайер ничего не дали соперникам создать с игры. Гости имели все шансы провести идельный тайм, если бы не Менье, руками после подачи углового схвативший Джордана Хендерсона. Маркус Рэшфорд своего шанса с «точки» не упустил, забив уже в четвертом матче кряду.

СУПЕРГОЛ МАУНТА

На второй тайм гости вышли, как будто съев в раздевалке по порции демотиватора. В их исполнении упали скорости, желание идти в атаку и борьбу. Показательно, как Алдервейрелд, проиграв верховое единоборство Кальверту-Льюину в районе центральной линии, трусцой возвращался в оборону, издалека наблюдая за проводимой англичанами атакой.

Значительно снизил активность Тилеманс, через которого в первом тайме строились многие атаки в начальной их фазе, вслед за ним растворился де Брейне, которому просто некому было сделать передачу. Стал больше позволять на своем краю Менье. Он в середине второго тайма и проиграл верховое единоборство Триппьеру после подачи на дальнюю штангу. Мяч отскочил к Маунту, на которого вышел Алдервейрелд, а дальше полузащитнику повезло – после его удара мяч угодил в стопу защитнику и по недосягаемой для Симона Миньоле дуге опустился в дальнюю «девятку».

Goal England. Mason Mount sees his shot deflected into the net to give England the Lead. #ENGBEL

pic.twitter.com/RGPMBwHUw1