«Красные дьяволы» проиграли впервые за два года, а Влашич отомстил шведам за Россию (видео)

Даже у англичан стартовый состав показался не столь солидным. Крутых имен на поле оказалось достаточно, но уж слишком много молодых футболистов – Деклан Райс, Мэйсон Маунт (по 21 году), Доминик Калверт-Льюин (23). Последний вышел на острие вместо получившего повреждение Гарри Кейна . Форвард «Тоттенхэма» остался на лавке.

Тем не менее, и без своих звезд бельгийцы по составу выглядят очень внушительно, особенно в средней линии и нападении. На острие появился Ромелу Лукаку , под ним расположились Кевин Де Брейне и Янник Карраско , в средней линии Юри Тилеманс и Аксель Витсель . Привычные 3-4-2-1 стали стартовой расстановкой гостей.

Состав бельгийцев оказался далек от того, что мы увидим на полях России и Дании, - без Эдена Азара, Дриса Мертенса и Тибо Куртуа. Вратарь «Реала» получил травму на тренировке сборной и досрочно вернулся в Мадрид. Азар и Мертенс даже не доехали до расположения национальной команды. Не оказалось в заявке и других значимых игроков, например, Насера Шадли.

Сборная Бельгии – соперник нашей команды по групповому финального этапа чемпионата Европы, который пройдет следующим летом, так что присматриваться к этой команде пора уже сейчас. Тем более, что подопечные Роберто Мартинеса в роли лидера квартета приехали на легендарный «Уэмбли» играть против молодой и яркой команды Англии.

ОБМЕН 11-МЕТРОВЫМИ

Не чувствуя уверенности в своих молодых футболистах, Гарет Саутгейт выбрал схему с тремя центральными защитниками, которую опробовал в сентябрьском матче в Копенгагене (0:0). Вся работа на флангах легла на плечи Трента Александера-Арнольда (справа) и Кирана Триппьера (слева). Эти зоны и оказались наиболее слабыми в обороне «трех львов».

Выждав на старте несколько минут, бельгийцы стали разрывать оборону хозяев на краях. Проход слева – Лукаку из выгодной позиции головой не попал по ворота, проход справа – гол Карраско отменен из-за офсайда то ли у простреливашего Тома Менье, то ли у в последний момент увернувшегося во вратарской Тимоти Кастаня. Еще одна попытка через зону ответственности Триппьера – и Эрик Дайер, не успев за Лукаку, неудачно идет в подкат. Сам пострадавший уверенно реализовал пенальти.

Молодые британцы – очень рослые ребята с мужественными лицами, но это лишь внешнее впечатление. Игроки у Саутгейта все такие же неопытные, и в играх с сильными соперниками это проявляется довольно отчетливо. Пропустив, они растерялись, не могли наладить контроль мяча и не знали, что с ним делать. Бельгийцы довольно лениво прессинговали, даже не идя в отбор, а просто высоко расставляясь на чужой половине поля (де Брейне, Карраско и Лукаку), чем вынуждали отправлять мяч вперед в борьбу.

С середины тайма они отказались от борьбы за инициативу и стали спокойно отрабатывать действия в обороне. Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята и Джейсон Денайер ничего не дали соперникам создать с игры. Гости имели все шансы провести идельный тайм, если бы не Менье, руками после подачи углового схвативший Джордана Хендерсона. Маркус Рэшфорд своего шанса с «точки» не упустил, забив уже в четвертом матче кряду.

СУПЕРГОЛ МАУНТА

На второй тайм гости вышли, как будто съев в раздевалке по порции демотиватора. В их исполнении упали скорости, желание идти в атаку и борьбу. Показательно, как Алдервейрелд, проиграв верховое единоборство Кальверту-Льюину в районе центральной линии, трусцой возвращался в оборону, издалека наблюдая за проводимой англичанами атакой.

Значительно снизил активность Тилеманс, через которого в первом тайме строились многие атаки в начальной их фазе, вслед за ним растворился де Брейне, которому просто некому было сделать передачу. Стал больше позволять на своем краю Менье. Он в середине второго тайма и проиграл верховое единоборство Триппьеру после подачи на дальнюю штангу. Мяч отскочил к Маунту, на которого вышел Алдервейрелд, а дальше полузащитнику повезло – после его удара мяч угодил в стопу защитнику и по недосягаемой для Симона Миньоле дуге опустился в дальнюю «девятку».

Goal England. Mason Mount sees his shot deflected into the net to give England the Lead. #ENGBEL

pic.twitter.com/RGPMBwHUw1 — FTTV World (@FTTV20) October 11, 2020

Отметим также, что сама подача на Триппьера пошла из зоны Тилеманса, которую он регулярно стал открывать для проникновения, чего и близко не было в первой половине встречи.

Теперь уже англичане отошли на свою половину поля. Под эту задачу Саутгейт выпустил на поле Кейна, имеющего больший функционал в контратаках, чем Кальверт-Льюин. Давление на штрафную Джордана Пикфорда стало усиливаться, и в этот момент Мартинес неожиданно снял с игры де Брейне (сразу после роскошной разрезающей передачи Карраско, запоровшему выход один на один). Вместо лидера «Ман Сити» вышел 19-летний полузащитник «Андерлехта» Яри Версхарен. Де Брейне, кажется, был очень удивлен решением тренера и долго недоуменно с ним что-то обсуждал на бровке.

Без него атакующий потенциал бельгийцев заметно спал. По-настоящему опасен был только гигант Лукаку, отодвигающий соперников от мяча, как пластиковые манекены. Но Карраско потерялся, латерали устали, и до Ромелу мяч стал доходить редко.

В результате сборная Англии сумела одержать домашнюю победу и сместить бельгийцев с первой строчки в группе. Далекоидущих выводов по этому матчу делать не стоит. Лишь в первые полчаса гости были заинтересованы в происходящем на поле, к тому же играли без группы лидеров. Тем не менее, этот матч показал, что слабые места у соперника сборной России на Евро-2021 найти можно. Особенно навязать им много силовой борьбы.

Кстати, бельгийцы, возглавляющие рейтинг ФИФА, проиграли впервые с 2018 года. До матча на «Уэмбли» они одержали 11 побед в 12 встречах при одной ничьей.

РПЛ РУЛИТ

Ну а в другой группе Хорватия принимала на своем поле недавних соперников россиян шведов. И победила 2:1, в том числе благодаря голу лидера ЦСКА Николы Влашича. У гостей забитым мячом отметился другой представитель РПЛ - Маркус Берг из «Краснодара».

Nikola goal against Sweden here : https://t.co/0Abhs0z6i2 — Nikola Vlašić Inside (@FansVlasic) October 11, 2020

Лига наций. Дивизион А

Группа 2

Англия - Бельгия - 2:1 (1:1)

Голы: Лукаку, 16 - с пенальти - 0:1. Рэшфорд, 39 - с пенальти - 1:1. Маунт, 64 - 2:1.

Англия - 7 (3), Бельгия - 6 (3), Дания - 1 (2), Исландия - 0 (2).

Группа 3

Хорватия - Швеция - 2:1 (1:0)

Голы: Влашич, 31 - 1:0. Берг, 66 - 1:1. Крамарич, 84 - 2:1.

Португалия - 6 (2), Франция - 6 (2), Хорватия - 3 (3), Швеция - 0 (3).