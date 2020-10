На дно после «Брюгге». «Зенит» начал Лигу чемпионов с домашнего поражения от бельгийцев (видео)

«Брюгге» нередко против сильных соперников переходит на игру в три центральных защитника, но на сей раз такой возможности у Клемана не было просто из-за нехватки исполнителей. Гости были вынуждены выбрать схему 4-3-3, которую чаще применяют против соперников классом ниже. Кадровые проблемы не помешали гостям заявить на матч на троих игроков больше, чем «Зенит».

ПРОВАЛЬНЫЙ СТАРТ

Обе команды считали друг друга слабейшим соперником в группе и чувствовали ответственность за результат встречи на старте кампании, поэтому первые минуты получились очень нервными. Россияне отказались от перехода середины поля низом (видимо, чтобы не потерять мяч в самый неподходящий момент), начиная атаки длинными передачами Ярослава Ракицкого. Бельгийцы тоже старались быстро доставлять мяч к штрафной соперника, но за счет фланговой активности.

Однако нервы не давали игрокам исполнять задуманное на высоком уровне. Брака что у тех, что у других было много. Вместо быстрых атак получались регулярные срывы. Слишком осторожный план питерцев привел к тому, что незначительное преимущество во владении мячом не приводило ровным счетом ни к какой опасности воротам сменщика Миньоле Итана Хорвата. Если даже соперники по РПЛ периодически наказывают чемпиона за излишнюю предсказуемость, что уж говорить о конкурентах в еврокубках? В редких контратаках Артем Дзюба и Сердар Азмун оставались вдвоем и быстро увязали в обороне гостей.

Гости выглядели намного интереснее, переигрывали россиян в центре поля и перспективно комбинировали неподалеку от ворот Михаила Кержакова, но тоже без остроты. Единственной проблемой для них стали три желтые карточки, полученные уже в первом тайме. Их тоже можно объяснить нервозностью. Слишком активно пойдя в единоборства, Клинтон Мата, Эммануэль Деннис и Матс Ритс совершали откровенную грубость. Магомед Оздоев с Вильмаром Барриосом после этих столкновений и стали уступать оппонентам в центральной зоне.

В целом, первые 45 минут получились на редкость скучными и безыдейными. Особенно это касается «Зенита». Единственным острым моментом стал удар главной звезды «Брюгге» Ханса Ванакена. После подачи с фланга Кругового он вторым темпом набежал в центр штрафной и пробил под перекладину. Кержаков справился. Закономерные 0:0 к перерыву при статистике по ударам 2-5 (1-1).

ЛОВРЕН ЧУТЬ НЕ СПАС НИЧЬЮ

Выйдя из раздевалки, Дзюба собрал партнеров в центральном круге и несколько секунд им что-то втолковывал. Всем было понятно, что если во втором тайме ничего не изменится, даже на один гол рассчитывать не приходится. Однако изменения получились косметическими. «Зенит» перестроился на игру полузащитников ромбом. Дриусси устроился под парой нападающих, а Оздоев без мяча стал смещаться налево. Атаки по этому краю поддерживал Круговой, которого страховал Ракицкий.

Зенитовцы стали заметно больше владеть мячом, чему способствовал и тот факт, что гости отказались от высокого прессинга, но очень медленно продвигали мяч вперед. Сколь-нибудь острые подходы получались только после скидок Дзюбы на Азмуна. И вместо гола в чужие ворота питерцы получили в свои. Атака «Брюгге» получилась хаотичной, мяч едва не ушел за лицевую линию, Ракицкий дважды выбивал его с ленточки, но все же Деннис с нескольких метров сумел открыть счет.

И только тогда питерцы заиграли так, как должны были с первых минут. Дважды Кузяев на правом фланге создавал опасность, но Вячеслав Караваев не попал в дальний угол, а прострел Далера на пустые ворота замкнуть никто не успел. Затем убойный момент упустил Дриусси, из центра штрафной запустивший мяч над перекладиной. В атаках «Зенита» аж по семь игроков врывались в штрафную гостей. Этот настрой довольно быстро принес результат. Ловрен устал смотреть, как партнеры мучаются с последним ударом и сам пальнул в ближний угол. Прыжок Хорвата только усугубил ситуацию – мяч рикошетом от штанги попал во вратаря и отскочил в сетку.

