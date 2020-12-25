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Футбол в эпоху пандемии, перенос ЕВРО и Олимпиады в Токио, смерть Марадоны и Понедельника
25 декабря 11:00
автор: Рожков Алексей

Футбол в эпоху пандемии, перенос ЕВРО и Олимпиады в Токио, смерть Марадоны и Понедельника

Спортивный мир подвел итоги года

Сложный 2020-й, наконец, завершается. Как и всегда, отвлекаться от нерадостных новостей всему миру помогал спорт. Он не закрылся, как казалось изначально, а вернулся на арены и дал понять: жизнь продолжается.

Локомотивом движения стал футбол. Именно про него больше всего говорили атлеты, журналисты, функционеры и селебрити, подводя итоги года. Это прекращение и возобновление футбольных чемпионатов по всему миру, и новый формат Лиги Чемпионов и Лиги Европы, и результаты сезона для сборной России и наших клубов в еврокубках, и долгожданное чемпионство «Ливерпуля» в Англии...

Перенос ЕВРО и Олимпиады в Токио

А вот главными спортивными событиями 2020-го, по мнению большинства опрошенных, оказались переносы чемпионата Европы по футболу и летних Олимпийских игр в Токио: их в своих топ-3 назвали художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев, главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов, гендиректор Оргкомитета ЕВРО 2020 Алексей Сорокин, главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак, игрок «Спартака» Зелимхан Бакаев, комментаторы и телеведущие Илья Казаков, Владимир Стогниенко, Виктор Гусев, Константин Выборнов, Яна Чурикова.

- Ничто не могло повлиять на, казалось бы, незыблемую традицию, святой путь Олимпийских игр, идущий из древнейших времен - отмечает Валерий Гергиев. - Это удивительное решение, которое, однако, понятно всем.

- Мировой футбол и спорт в целом давно не видел такого, - говорит о переносе ЕВРО Алексей Сорокин. – На ум приходит только отмена Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу из-за мировых войн.

Спортивный локдаун и рестарт

Локдаун был беспрецедентным, а недоигранные турниры спустя несколько месяцев все же продолжились. В частности, вернулся российский футбол.

- РФС вместе с РПЛ проделали огромную работу по возобновлению сезона, – вспоминает Станислав Черчесов. –<…> Главное, что мы сохранили спортивный принцип, завершили предыдущий и начали очередной сезон.

Комментатор Геннадий Орлов высказывается ярче:

- Во время пандемии Европа играла в футбол без зрителей, а мы - со зрителями. Цена этих матчей даже не спортивная, а духовная. Когда ты видишь болельщиков, эмоции, радость, жизнь –это то, что нужно!

Уход Диего Марадоны и Виктора Понедельника

Когда-нибудь мы будем вспоминать 2020-й как «тот год, когда все изменилось», говорит лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков:

- Но даже год, когда плохих новостей хватало, запомнится смертью самого яркого и талантливого футболиста современности Диего Марадоны, а для российских болельщиков – уходом из жизни нашего великого нападающего, последнего из команды победителей Кубка Европы-1960 Виктора Понедельника.

С надеждой на лучшее

Появление вакцины против коронавируса президент УЕФА Александер Чеферин называет одной из лучших новостей года: «Я рад, поскольку это должно позволить нам проводить матчи ЕВРО со зрителями и наслаждаться любимой игрой после всего, через что нам пришлось пройти в этом году».

Оборону против пандемии в наступающем году будет держать и спорт. 2020-й показал: она окажется достойной.

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