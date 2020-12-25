Футбол в эпоху пандемии, перенос ЕВРО и Олимпиады в Токио, смерть Марадоны и Понедельника

Сложный 2020-й, наконец, завершается. Как и всегда, отвлекаться от нерадостных новостей всему миру помогал спорт. Он не закрылся, как казалось изначально, а вернулся на арены и дал понять: жизнь продолжается.

Локомотивом движения стал футбол. Именно про него больше всего говорили атлеты, журналисты, функционеры и селебрити, подводя итоги года. Это прекращение и возобновление футбольных чемпионатов по всему миру, и новый формат Лиги Чемпионов и Лиги Европы, и результаты сезона для сборной России и наших клубов в еврокубках, и долгожданное чемпионство «Ливерпуля» в Англии...

Перенос ЕВРО и Олимпиады в Токио

А вот главными спортивными событиями 2020-го, по мнению большинства опрошенных, оказались переносы чемпионата Европы по футболу и летних Олимпийских игр в Токио: их в своих топ-3 назвали художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев, главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов, гендиректор Оргкомитета ЕВРО 2020 Алексей Сорокин, главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак, игрок «Спартака» Зелимхан Бакаев, комментаторы и телеведущие Илья Казаков, Владимир Стогниенко, Виктор Гусев, Константин Выборнов, Яна Чурикова.

- Ничто не могло повлиять на, казалось бы, незыблемую традицию, святой путь Олимпийских игр, идущий из древнейших времен - отмечает Валерий Гергиев. - Это удивительное решение, которое, однако, понятно всем.

- Мировой футбол и спорт в целом давно не видел такого, - говорит о переносе ЕВРО Алексей Сорокин. – На ум приходит только отмена Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу из-за мировых войн.