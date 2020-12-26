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Неужели в «Спартаке» научились считать деньги?
26 декабря 17:14
автор: Дмитрий Кузнецов

Неужели в «Спартаке» научились считать деньги?

Доменико Тедеско останется тренером красно-белых. Но вот до мая ли, о чем сегодня говорят и тренер, и его клуб?

Ситуация выглядит так, будто стороны подписали брачный контракт с возможностью разорвать его в любой момент, как только найдется новый партнер. За последнюю неделю всплывали несколько вариантов у «Спартака» по новому тренеру, да и Доменико сватали в пару немецких клубов. Это же не на ровном месте происходило. Значит, ответственные люди начали работу в нужном направлении, вот и просачиваются в прессу подобные новости. Желание погулять уже поразило подсознание, процесс развода, похоже, не остановить. Просто он растянется еще на два-три месяца.

Красно-белые уходят на Новый год решив по крайней мере одну важную проблему. Срочные поиски нового наставника привели бы к головной боли для хозяина клуба, а оно ему надо перед праздниками, когда есть возможность немного расслабиться и перевести дух. Год был тяжелейший не только в футболе, но и в нефтяном бизнесе, где главные активы Леонида Федуна. Тедеско остается, и это значит, что есть кому готовить команду к весенней части чемпионата. Не надо подписывать контракты, тратить дополнительные деньги, вести переговоры о правилах игры, потенциальных новичках, которых порекомендует новый наставник, и прочих вещах. Это все от «Спартака» никуда не денется, придется еще с этим столкнуться. Но - потом.

Кажется, такой расклад устроил всех. Клуб перебрал те кандидатуры, что есть на рынке, и понял: идеально подходящей прямо сейчас нет. Леонарду Жардим слишком дорогой, Кике Сетьен уже не молод, после энергичного Тедеско, фонтанирующего эмоциями на бровке, 62-летний испанец будет выглядеть гостем из прошлого. Его даже Зарема, спутница босса, скорее всего, «не пропустит». Скажет Леониду Арнольдовичу: ну посмотри, какой у нас был симпатяшка, а этот – фу, ну зачем он нам нужен.

Других вариантов для «Спартака» посреди сезона нет. Все приличные люди либо при деле, либо со своими тараканами в голове. Чтобы их взять, надо ущемить себя во многих вещах, поступиться принципами. А это тяжело, тем более что русские кандидатуры «Спартак» рассматривать категорически не хочет. Обожглись на Олеге Кононове, и никак не могут избавиться от появившегося комплекса.

А раз Курбан Бердыев со товарищи «Спартак» не устраивают, то с тренером быстро определиться проблематично. Это лет десять назад с российскими деньгами не было вопросов притащить в страну кого-угодно, из тех, конечно, кто доллары любит больше, чем сам футбол. Сейчас все иначе. Пандемию не все готовы переживать в России. Плюс имидж чемпионата на фоне последних выступлений клубов РПЛ в еврокубках порядком измарался. Упасть легко, это подниматься трудно. Смешно думать, что подобные провалы не отражаются на желании профессионалов в расцвете сил рвануть в неизведанную страну.

Если так будем играть в Старом свете дальше, то откатимся еще назад. Легионеры приличного класса к нам все меньше спешат. Вот и с тренерами такая же история возникает. Поди нынче уговори специалистов уровня Унаи Эмери или Андре Виллаш-Боаша потренировать «Спартак». В «Зенит» они еще пойдут. Возможно, что и в ЦСКА. А красно-белые сами создали себе репутацию, что тренеры у них долго не задерживаются. Даже те, у кого результаты нормальные.

С Тедеско, кстати, похожая история. Немецкие СМИ сообщали, что он может оказаться в «Шальке» или «Майнце». Но мы открываем турнирную таблицу Бундеслиги, которая ушла на новогодние праздники, и видим, что оба клуба – безнадежные аутсайдеры. «Шальке» в 13 матчах не одержал ни одной победы и набрал всего 4 очка. У «Майнца» на два больше – 6. У первых разница мячей 8-36, у вторых 12-26. Хрен редьки не слаще. Кто захочет прыгать в такой омут, когда самый реальный вариант – вылететь с этими командами в низший класс. Лучше уж «Спартак» до мая, а там кривая подскажет, куда двигаться. После сезона предложений будет в разы больше.

При этом почему-то кажется, что Тедеско рассчитывал на эмоциональность спартаковского босса. На то, что тот не потерпит таких заявлений своего тренера после проигранного матча «Зениту». Ведь выглядели они как полная капитуляция в чемпионской гонке. А «Спартак» всю осень позиционировал себе кандидатом на трон, смаковал свою дерзость в виде брошенной перчатки Питеру. А тут такой облом вышел. Не стало бы неожиданностью, если бы с Доменико разорвали контракт. И в таком случае заплатили бы ему компенсацию, чего немец, похоже, и ждал.

Но «Спартак» решил сам себя на деньги не кидать. Раз нет подходящего тренера, какой резон брать первого попавшегося и платить обоим. Здравое решение. Клуб точно ничем не рискует в таком случае. Куда большая опасность снова промахнуться с кадрами. Потому как спорный вопрос, что тут лучше: войти в весну с человеком, у которого произошел внутренний надлом, или с котом в мешке. Последних в клубе было достаточно. Насмотрелись уже.

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