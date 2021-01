Люди из РПЛ в Италии: Миранчук не вписывается в схему Гасперини, Шомуродов оживает в «Дженоа»

Все больше проблем стало возникать у лидеров атаки Йосипа Иличича и Папу Гомеса. Первый привычно впал в депрессию, из которой только что вылез с большим трудом, у второго росло раздражение главным тренером, вылившееся в открытый конфликт и просьбу выставить на трансфер (она была удовлетворена). Тем печальнее, что даже в этих условиях Миранчуку не часто находится место на поле.

ЗА СПИНАМИ КОНКУРЕНТОВ

Сложность в том, что в системе Гасперини не так много позиций, на которые российский полузащитник может претендовать. Если в «Локомотиве» он мог сыграть не только под нападающими, но и на обоих флангах, то «Аталанта» играет или 3-4-1-2, или 3-4-2-1. Здесь края закрывают защитники Ханс Хатебур (справа) и Робин Гозенс (слева).

Отчасти Миранчуку не повезло. Его ведь брали в качестве замены Иличичу, но когда словенец пребывал в плохой форме, россиянин ее только набирал – сначала травма, потом коронавирус. А в декабре Йосип разогнался и не дает усомниться в своем превосходстве – в четырех последних матчах чемпионата Италии он забил сам и сделал пять результативных передач на партнеров.

Так что Миранчук борется за одну-две позиции с Русланом Малиновским и Маттео Пессиной. В данный момент украинец и итальянец пользуются большим доверием тренера. Кажется, Алексей просто стилистически не вписывается в командную игру. Его главные умения заложены в технике владения мячом и умении сделать последний пас, но «Аталанта» зациклена на ударах по воротам (16,2 за матч – второе место в лиге), а не контроле (51,9% - пятое место). Малиновский превосходит конкурента в умении открыться в зоне для удара и качественнее бьет по воротам, тогда как Пессина просто лучше в игре без мяча. В нынешнем сезоне он играл и центрального полузащитника, и опорного, и обладает лучшими разрушительными навыками, то есть лучше двигается и цепляется за мяч в прессинге, являющимся визитной карточкой черно-синих.

Не успев поймать свой шанс осенью, Алексей осел за спинами более котируемых и находящихся в хорошей форме партнеров, не смог набрать кондиции, растерял уверенность в себе и все чаще попадает в заголовки рядом с обидной характеристикой «призрак».

ВНЕ ЗОНЫ КОМФОРТА

Как при таком раскладе полноценно использовать Миранчука, Гасперини пока и сам не понимает. Тот самый гол «Интеру» в дебютном матче серии A россиянин забил, выйдя на позицию правого нападающего – «Аталанте» надо было отыгрываться, и она перешла на 3-4-3. Но такая расстановка – вариант спасения, а не стартовый план.

Гасперини и сам не скрывает, что ему еще требуется понять, какая роль подходит Миранчуку лучше. Пока в его представлении все сводится к адаптации: «Он много отсутствовал, ему еще предстоит вписаться в игру команды. Вы можете видеть, что он приехал из другой лиги, но также можете заметить, чем он ценен».

В «Локо» россиянин был звездой, поэтому его целенаправленно наигрывали в основе вне зависимости от состояния, а партнеры постоянно искали его передачами. Так он набирал форму, понимание своей необходимости и раскрывался. В Европе все иначе. Здесь каждый партнер – цербер, готовый зубами вгрызаться за место в составе, к чему привыкший к тепличным условиям РПЛ Миранчук оказался просто не готов.

Тем не менее, в Италии он по-прежнему высоко котируется в прессе. Не по факту качественных действий в сезоне, а по старой памяти. Его все так же считают талантливым атакующим полузащитником с очень качественным пасом, светлой готовой, хорошей техникой и отменным видением поля. Но беда в том, что по характеристикам он чистый плеймейкер, а такую роль в «Аталанте» исполнял только Гомес. И не имея игровой практики, ему трудно доказать Гасперини, что он способен заменить многолетнего лидера именно в этой роли. Так что в данный момент российский полузащитник – одна из главных загадок серии A.

ГРУСТНЫЙ КВАРТЕТ НАПАДАЮЩИХ

В индивидуальном плане Шомуродову значительно проще. «Дженоа» всегда играет в два нападающих, поэтому ему на игровое время жаловаться не приходится. С момента приезда он пропустил четыре матча, но лишь раз остался в запасе не из-за проблем со здоровьем (три тура ему не давали покоя мышечные проблемы).

Это не значит, что Элдор автоматически получает место в старте, и все же наряду с Джанлукой Скамацца (13 матчей – 2 гола), Марко Пьяца (14 матчей – 3 гола) и Гораном Пандевом (12 матчей – 1 гол) может считаться одним из основных форвардов. Все четверо имеют плюс-минус схожую статистику по количеству сыгранных минут. Больше всех в серии A у Скамацца (754 минуты), меньше всех – у Шомуродова (538), но разница на самом деле не велика.

Нюанс в том, что узбек – единственный в этом квартете, кто исполняет только роль чистого нападающего. Пандев склонен действовать чуть в оттяжке (он был игроком старта в начале сезона, но постепенно утратил главенствующую роль), Пьяца тоже больше тяготеет к игре в глубине. Вообще он скорее крайний нападающий, но в генуэзских 3-5-2 на краю ему места не находится, зато в случае перехода на 4-4-2 арендованный у «Ювентуса» вингер возвращается на привычную позицию. Скамацца (в аренде из «Сассуоло») более ярко выраженный форвард, но в паре с Шомуродовым оставляет роль наконечника партнеру, а сам опускается чуть ближе к своим воротам.

На четверых все они забили в чемпионате всего восемь мячей – меньше, чем восемь лучших бомбардиров лиги от Криштиану Роналду (14 голов) до Андреа Беллотти (9). Грустная статистика печального квартета, но она наглядно демонстрирует, что проблема не в форвардах, а общекомандной игре.

ПРОХОД В СТИЛЕ МЕССИ И ИНТЕРЕС «ЮВЕ»

Экс-нападающему «Ростова» тоже на новом месте приходится непросто. Как бы нелепо это ни звучало, но, вероятно, во всем виноват 2020 год. Как вы помните, осенью 2019-го Шомуродов забил в 19 турах РПЛ 10 мячей, тогда как в 2020-м как отрезало. Забив лишь в феврале в Грозном, он так и ограничился одним голом до отъезда Италию, где тоже получалось неважно – 1 гол в 9 матчах до наступления января.

Зато стоило смениться календарному году, как форварда прорвало. 3 января в игре «Лацио» (1:1) после великолепного сольного прохода в стиле Лионеля Месси он выкатил мяч Маттиа Дестро, а три дня спустя сравнял счет в матче с «Сассуоло» (правда, партнерам не удалось удержать ничью – 1:2). Элдор приехал в «Дженоа» не в лучшей форме, и это факт. Однако его проблемы в большей степени складывались из слабой атакующей игры команды.

🇺🇿🇺🇿 Good feet for a big man there from Shomurodov. Though his 'Uzbek Messi' nickname is far from accurate, these types of runs justify it a bit! pic.twitter.com/1DAXKEcV7k

Под руководством Роландо Марана команда увязла в зоне вылета. Но беда даже не в этом, а в качестве игры. Игроки «Дженоа» владеют мячом лишь 45,6% времени (17-й показатель в лиге), точность их передач составляет 78,8% (18-й показатель), а по ударам за матч (8,5) они и вовсе худшие. То есть низом команда очень плохо переходит центр поля, так что многое приходится строить на длинных забросах вперед.

Не сказать, что с приходом Давиде Баллардини (он сменил Марана 21 декабря), что-то принципиально изменилось, но в завершающей стадии появилось больше конкретики, стало больше нацеленных передач в штрафную. Например, в игре с «Сассуоло» Шомуродов в первом тайме классно отскочил под прострел (удар не получился, после чего Самацца угодил с нескольких метров в штангу), а во втором в классическом «ростовском» стиле перевисел на ближней штанге Кана Айхана и уложил мяч в дальний угол.

⚽️ A look at Eldor Shomurodov's goal against Sassuolo.



We saw it so many times in the RPL, you just cannot give him so much space in the box, he's lethal with his head. pic.twitter.com/lv3Ef5N71I