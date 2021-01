Марселино – спец по «Барсе» в финалах! «Атлетик» выиграл Суперкубок Испании (видео)

40 МИНУТ СНА

Первый тайм был настолько скучным, что многие пожилые зрители, вероятно, уснули в своих креслах еще до первого гола. Первый удар был нанесен на 26-й минуте. Кумана не может устраивать такое качество игры «Барсы». Статистически его команда даже толком не владела мячом (что такое 50% для сине-гранатовых?) и никакого реального преимущества не имела. Баски непривычно много владели мячом и забрасывали штрафную Марка-Андре тер Штегена подачами с флангов. Клеман Лангле и Рональд Араухо довольно уверенно справлялись с этими забросами.

Проснулись команды лишь в последнюю пятиминутку. К счастью, у сине-гранатовых есть Месси. Именно его разрезающая передача на 40-й минуте снабдила мячом подключившегося по левому краю Жорди Альбу. Защитник вернул аргентинцу в центр, а на подбор после заблокированного удара Лео успел Антуан Гризманн. Редкая комбинация на чужой половине поля, и сразу гол. Абсолютно, надо сказать, не заслуженный.

Правда, радовались каталонцы всего пару минут, да и соперники тоже на гол не наиграли. В ответной атаке Иньяки Уильямс принял чуть менее стандартное решение и подал не в центр, а за спину Альбе. Выскочив из ниоткуда (по впечатлениям защитника), Оскар де Маркос опередил оппонента и с близкого расстояния переиграл тер Штегена.

АЛЬБА – ЭТО ГОЛ?

Первые 40 минут как будто были разминкой перед началом встречи. После двух голов во втором тайме команды заиграли намного активнее. Чаще стал попадать в кадр Месси, откровенно ходивший пешком с редкими включениями в игру. У аргентинца проблемы с задними мышцами бедра, но его прогулочная походка вряд ли доставила удовольствие его поклонникам. Величия Лео хватает, чтобы каждым действием улучшать атаки команды, но «Барселоне» нужно, чтобы он действовал энергичнее. Во втором тайме так и было, но и этого не хватило для победы.

Оживился и «Атлетик». Раулю Гарсии даже удалось забить уже третий мяч в текущем Суперкубке, но он был справедливо отменен из-за офсайда. Великолепный момент Иньяки Уильямсу подарил Араухо. Сначала обрезался на своей половине поля, а спустя несколько секунд, прерывая прострел, выкатил мяч нападающему. Но тот не попал в ближний угол.

Во втором тайме «Барселона» больше заслуживала победу. И ее едва не принесла ее все та же парочка Альба – Гризманн, принявшая участие и в первом голевом эпизоде, но на сей раз без Месси. Защитник совершил классический рывок по флангу, сыграл в стеночку с партнером и прострелил в штрафную, где позицию центрального нападающего занял француз. Он без труда и переправил мяч в сетку. Для его это уже седьмое очко результативности (4+3) в четырех последних играх.

Griezmann rockets barca smooth into the lead again... Deadly Strike..what a wicked Goal!! Barcelona 2 up #SuperCopaFinal pic.twitter.com/ywUy6ddOA0

Куман уже готовился принимать первый трофей в качестве тренера каталонцев, когда на 90-й минуте сработала замена Марселино, сделанная семью минутами ранее. Нападающий Асьер Вильялибре (он неожиданно заменил полезного Рауля Гарсию) пришел на стандарт в чужую штрафную и подставил ногу под подачу Икера Муньяина со стандарта. Гол нападающего не был бы зафиксирован из-за офсайда, если бы Альба не задержался чуть ближе к своим воротам. Таким образом, Жорди принял участие во всех четырех голах, став героем у чужих ворот и дважды напортачив к своих.

СУПЕРГОЛ УИЛЬЯМСА, УДАЛЕНИЕ МЕССИ

Надо было видеть лицо Кумана, когда в начале дополнительного времени Уильямс фантастическим ударом от дальней штанги с угла штрафной закрутил мяч в дальнюю девятку. Как же он, наверное, пожалел, что еще на 88-й минуте выпустил Миралема Пьянича и Мартина Брайтвайта. Замененные Педри и Усман Дембеле откровенно выпадали из игры, но с появлением новых игроков все пошло совсем не так.

What a Strike!! What a GOAL!.. You will never see something ~* that.. Inaki Williams

Barcelona 2- Athletic Bilbao

94' pic.twitter.com/UARMYxShSm