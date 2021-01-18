Марселино – спец по «Барсе» в финалах! «Атлетик» выиграл Суперкубок Испании (видео)

К счастью для Рональда Кумана, в решающей игре он смог выставить Лионеля Месси, пропустившего прошлую игру. Он заменил Мартина Брайтвайта. Кроме того, вместо 21-летнего Оскара Гарсии на правом фланге обороны появился Сержиньо Дест. Марселино не имеет такого выбора, поэтому он ограничился одной заменой – Уная Нуньеса в центре обороны заменил Ерай Альварес. Решение неожиданное, не сказать, чтобы Нуньес в чем-то провинился в матче с «Реалом».

Наверняка все болельщики в мире очень ждали очередную серию Эль-Класико, но если «Барселона» в полуфинале в серии пенальти превозмогла (по-другому не скажешь) «Реал Сосьедад» (1:1, по пен. 3:2), то «Реал» относительно неожиданно (мы предсказывали такой исход в превью турнира) уступил «Атлетику» (1:2).

40 МИНУТ СНА

Первый тайм был настолько скучным, что многие пожилые зрители, вероятно, уснули в своих креслах еще до первого гола. Первый удар был нанесен на 26-й минуте. Кумана не может устраивать такое качество игры «Барсы». Статистически его команда даже толком не владела мячом (что такое 50% для сине-гранатовых?) и никакого реального преимущества не имела. Баски непривычно много владели мячом и забрасывали штрафную Марка-Андре тер Штегена подачами с флангов. Клеман Лангле и Рональд Араухо довольно уверенно справлялись с этими забросами.

Проснулись команды лишь в последнюю пятиминутку. К счастью, у сине-гранатовых есть Месси. Именно его разрезающая передача на 40-й минуте снабдила мячом подключившегося по левому краю Жорди Альбу. Защитник вернул аргентинцу в центр, а на подбор после заблокированного удара Лео успел Антуан Гризманн. Редкая комбинация на чужой половине поля, и сразу гол. Абсолютно, надо сказать, не заслуженный.

Правда, радовались каталонцы всего пару минут, да и соперники тоже на гол не наиграли. В ответной атаке Иньяки Уильямс принял чуть менее стандартное решение и подал не в центр, а за спину Альбе. Выскочив из ниоткуда (по впечатлениям защитника), Оскар де Маркос опередил оппонента и с близкого расстояния переиграл тер Штегена.

Barcelona'nın attığı golün santrasını yapan Athletic Bilbao harika bir hücumla maça yeniden eşitlik getirdi.



Inaki Willims'ın müthiş asisti Oscar de Marcos'un golü⚡️



42' Oscar de Marcos Barcelona 1-1 Athletic Bilbao pic.twitter.com/UTStMy2Zks — Tivibu Spor (@tivibuspor) January 17, 2021

АЛЬБА – ЭТО ГОЛ?

Первые 40 минут как будто были разминкой перед началом встречи. После двух голов во втором тайме команды заиграли намного активнее. Чаще стал попадать в кадр Месси, откровенно ходивший пешком с редкими включениями в игру. У аргентинца проблемы с задними мышцами бедра, но его прогулочная походка вряд ли доставила удовольствие его поклонникам. Величия Лео хватает, чтобы каждым действием улучшать атаки команды, но «Барселоне» нужно, чтобы он действовал энергичнее. Во втором тайме так и было, но и этого не хватило для победы.

Оживился и «Атлетик». Раулю Гарсии даже удалось забить уже третий мяч в текущем Суперкубке, но он был справедливо отменен из-за офсайда. Великолепный момент Иньяки Уильямсу подарил Араухо. Сначала обрезался на своей половине поля, а спустя несколько секунд, прерывая прострел, выкатил мяч нападающему. Но тот не попал в ближний угол.

Во втором тайме «Барселона» больше заслуживала победу. И ее едва не принесла ее все та же парочка Альба – Гризманн, принявшая участие и в первом голевом эпизоде, но на сей раз без Месси. Защитник совершил классический рывок по флангу, сыграл в стеночку с партнером и прострелил в штрафную, где позицию центрального нападающего занял француз. Он без труда и переправил мяч в сетку. Для его это уже седьмое очко результативности (4+3) в четырех последних играх.

Griezmann rockets barca smooth into the lead again... Deadly Strike..what a wicked Goal!! Barcelona 2 up #SuperCopaFinal pic.twitter.com/ywUy6ddOA0 — Labadi Abrantie♈😒 (@Nii_Champion1) January 17, 2021

Куман уже готовился принимать первый трофей в качестве тренера каталонцев, когда на 90-й минуте сработала замена Марселино, сделанная семью минутами ранее. Нападающий Асьер Вильялибре (он неожиданно заменил полезного Рауля Гарсию) пришел на стандарт в чужую штрафную и подставил ногу под подачу Икера Муньяина со стандарта. Гол нападающего не был бы зафиксирован из-за офсайда, если бы Альба не задержался чуть ближе к своим воротам. Таким образом, Жорди принял участие во всех четырех голах, став героем у чужих ворот и дважды напортачив к своих.

Asier Villalibre goal

follow @noob_fcb for more goalspic.twitter.com/jzMXvLUuyU — noobfcb (@noob_fcb) January 17, 2021

СУПЕРГОЛ УИЛЬЯМСА, УДАЛЕНИЕ МЕССИ

Надо было видеть лицо Кумана, когда в начале дополнительного времени Уильямс фантастическим ударом от дальней штанги с угла штрафной закрутил мяч в дальнюю девятку. Как же он, наверное, пожалел, что еще на 88-й минуте выпустил Миралема Пьянича и Мартина Брайтвайта. Замененные Педри и Усман Дембеле откровенно выпадали из игры, но с появлением новых игроков все пошло совсем не так.

What a Strike!! What a GOAL!.. You will never see something ~* that.. Inaki Williams

Barcelona 2- Athletic Bilbao

94' pic.twitter.com/UARMYxShSm — Labadi Abrantie♈😒 (@Nii_Champion1) January 17, 2021

Замена Бускетса на 97-й минуте на Рики Пуча тоже не усилила «Барсу». Для каталонцев все могло закончиться плохо еще в первом овертайме, но вышедший на замену Унай Нуньес (как же Марселино работает заменами!) не попал по мячу, находясь в пяти метрах от ворот. Сине-гранатовые так перенервничали в концовке, что Месси не доиграл до конца, получив красную карточку за удар руками по лицу Вильялибре.

Каталонцы имели шансы отыграться, тем не менее, баски дотерпели до финального свистка и в третий раз в своей истории подняли над головой Суперкубок Испании. Всего лишь в третьем матче Марселино во главе команды. Вслед за «Реалом» его команда на характере выжала все соки из «Барселоны». Для 55-летнего специалиста это всего лишь второй трофей в карьере. В 2019 году под его руководством «Валенсия» одолела в финале Кубка Испании… «Барселону». До сего момента та победа была для него единственной над сине-гранатовыми аж в 22 матчах. Ну, а Куман упустил возможность выиграть первый трофей в качестве тренера каталонцев.

Суперкубок Испании. Финал

«Барселона» - «Атлетик» - 2:3 (1:1)

Голы: Гризманн, 40 – 1:0. Де Маркос, 42 – 1:1. Гризманн, 77 – 2:1. Вильялибре, 90 – 2:2. Уильямс, 94 – 2:3.

«Барселона»: тер Штеген, Дест (Оскар Гарсия, 46), Араухо, Лангле (Тринкан, 105), Альба, де Йонг, Бускетс (Пуч, 97), Педри (Пьянич, 88), Дембеле (Брайтвайт, 88), Гризманн, Месси.

«Атлетик»: Симон, Капа (Весга, 81), Ерай, Мартинес (Нуньес, 95), Баленсиага (Лекуэ, 83), де Маркос, Венседор (Беренгер, 81), Дани Гарсия, Муньяин, Уильямс (Морсильо, 105), Рауль Гарсия (Вильялибре, 83).

Предупреждения: Лангле, 11. Дани Гарсия, 67. Вильялибре, 109. Морсильо, 110. Альба, 114.

Удаление: Месси, 120+1.

Судья: Мансано.