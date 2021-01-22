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Евгений Бушманов: Слова Шамханова о том, что «Спартак» заплатил «Торпедо» за сдачу игры – это смешно
22 января 16:17
автор: Юлия Григорьевская

Евгений Бушманов: Слова Шамханова о том, что «Спартак» заплатил «Торпедо» за сдачу игры – это смешно

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал «Советскому спорту» высказывания экс-спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова о якобы имевшем место договорняке 1998 года.

- Вы читали скандальное интервью Шамханова?
- Нет, не читал.

- А самого Шамханова вы помните?
- Конечно.

- В этом интервью он говорит о «Спартаке», и о финансовом мотивировании соперников в 1998 году, что тогда было разрешено. И приводит в пример матч с «Торпедо». Якобы ЦСКА предложил деньги торпедовцам, чтобы они обыграли «Спартак», но они отказались и в итоге проиграли. Шамханов предположил, что «Спартак» дал больше денег. Как относитесь к такому заявлению?
- А почему он говорит именно о том матче с «Торпедо? В девяностые годы «Спартак» каждый сезон выигрывал по двадцать матчей в чемпионате. Так можно про любую игру сказать, что «Спартак» кого-то стимулировал. Мне кажется, что все это смешно и несерьезно. Насколько я помню, в 1998 году ЦСКА не участвовал в чемпионской гонке. Армейцы очень хорошо провели второй круг. Пришел Олег Долматов, и они начали играть в линию. А в России тогда никто так не играл. Но в чемпионской гонке ЦСКА не участвовал, потому что потерял много очков в первом круге.

- Армейцы тогда с тринадцатого места поднялись на второе.
- Да, второе в итоге они и заняли, но я помню, что в тот год в «Спартаке» на них не обращали внимание, как на конкурентов. Все понимали, что армейцы хорошо играют и, наверное, в следующем году смогут составить конкуренцию. Но у них это в итоге не вышло.

- Получается, что у «Спартака» был большой отрыв, и стимулировать кого-то не было смысла?
- Конечно.

- Как вы в принципе относитесь к стимулированию соперников в те годы, ведь это было не запрещено?
- Сложный вопрос. В любом случае каждая команда играет так, как может. Выше головы не прыгнешь, даже если тебя стимулируют. Если ты можешь кого-то обыграть, то постараешься это сделать, а если не можешь, то нет. Чемпионами становятся команды, которые на протяжении всего сезона выглядят лучше конкурентов.

- Вы слышали о случаях финансового стимулирования?
- Периодически об этом говорят и пишут. Такое бывает.

- Но не в том году?
- Меня тогда никто дополнительно не стимулировал финансово. Этого было не нужно. »Спартак» и так выиграл девять из десяти чемпионатов, и все это помнят.

- А были случаи стимулирования в те годы, когда игрокам давали дополнительные премиальные, не предусмотренные контрактом?
- Периодически руководство давало какие-то премиальные за важные матчи. Это нормальная практика как тогда, так и сейчас. За победы над конкурентами такое бывало. Даже за ничьи могли давать, если они помогали решить какую-то глобальную задачу.

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