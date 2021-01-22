Евгений Бушманов: Слова Шамханова о том, что «Спартак» заплатил «Торпедо» за сдачу игры – это смешно

- Вы читали скандальное интервью Шамханова?

- Нет, не читал.

- А самого Шамханова вы помните?

- Конечно.

- В этом интервью он говорит о «Спартаке», и о финансовом мотивировании соперников в 1998 году, что тогда было разрешено. И приводит в пример матч с «Торпедо». Якобы ЦСКА предложил деньги торпедовцам, чтобы они обыграли «Спартак», но они отказались и в итоге проиграли. Шамханов предположил, что «Спартак» дал больше денег. Как относитесь к такому заявлению?

- А почему он говорит именно о том матче с «Торпедо? В девяностые годы «Спартак» каждый сезон выигрывал по двадцать матчей в чемпионате. Так можно про любую игру сказать, что «Спартак» кого-то стимулировал. Мне кажется, что все это смешно и несерьезно. Насколько я помню, в 1998 году ЦСКА не участвовал в чемпионской гонке. Армейцы очень хорошо провели второй круг. Пришел Олег Долматов, и они начали играть в линию. А в России тогда никто так не играл. Но в чемпионской гонке ЦСКА не участвовал, потому что потерял много очков в первом круге.

- Армейцы тогда с тринадцатого места поднялись на второе.

- Да, второе в итоге они и заняли, но я помню, что в тот год в «Спартаке» на них не обращали внимание, как на конкурентов. Все понимали, что армейцы хорошо играют и, наверное, в следующем году смогут составить конкуренцию. Но у них это в итоге не вышло.

- Получается, что у «Спартака» был большой отрыв, и стимулировать кого-то не было смысла?

- Конечно.