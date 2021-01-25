Самое вежливое увольнение Абрамовича. Легенда «Челси» Лэмпард отправлен в отставку

Такие сильные перестановки в составе не могли обойтись без жертв, поскольку новички заняли на поле место прошлогодних лидеров. Как следствие, с группой футболистов у тренера стали портиться отношения. Список оппозиционеров не приводится, но и так понятно, что Рубен Лофтус-Чик (61 минута в сезоне), Росс Баркли (130 минут), Маркос Алонсо (225), Фикайо Томори (234), Кепа (540), Эмерсон (598), Андреас Кристенсен (675), забивающий каждые 78 минут Оливье Жиру (705), Антонио Рюдигер (742) и Каллум Хадсон-Одои (942) не могли быть довольны отведенной им ролью запасных. Для сравнения, любимчик тренера Мэйсон Маунт, с которым Лэмпард познакомился еще в «Дерби Каунти», является лидером по количеству проведенного на поле времени – 2131 минута.

Кроме того, в вину тренеру вменяют отсутствие понимания, как выбираться из ситуации, что наглядно видно даже по опубликованному пресс-службой тексту. Лэмпард сильно перекроил состав, но, попав в яму, не смог дать даже намека на какие-либо позитивные изменения. Команда стала сильно зависеть от наличия Зиеша, тогда как основные активы Хаверц и Вернер по-прежнему не могут себя реализовать. Полузащитник затыкает дыры, постоянно меняя позицию на поле, а форвард превращается в героя мемов, становясь главным мазилой Европы. В АПЛ он не забивает уже на протяжении 11 туров.

Причины отставки Лэмпарда понятны. В восьми последних турах «Челси» действительно показывал плохую игру, выиграв только два матча при одной ничьей и пяти поражениях (от «Эвертона», «Вулверхэмптона», «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Лестера»), в результате чего откатился на девятое место. Естественно, после рекордных летних почти 250-миллионных вливаний (пришли Кай Хаверц, Тимо Вернер, Бен Чилуэлл, Хаким Зиеш, Эдуар Менди, Маланг Сарр и Тьяго Сильва) в руководстве ждали абсолютно иных результатов, тем более после удачного прошлого сезона, когда «Челси» вошел в топ-4 и финал Кубка Англии составом, наполовину состоящим из молодежи.

По слухам, заменит его освободившийся в декабре из «ПСЖ» Томас Тухель. В данный момент немец находится в Германии. Он сдал отрицательный текст на коронавирус и в ближайшие 48 часов должен прибыть в Лондон. Последние два года он тренировал в Париже, выиграл два чемпионата и Кубок Франции, Кубок французской лиги и выходил в финал Лиги чемпионов. Считается, что Тухеля хотел лично Роман Абрамович.

«Это было очень трудное решение. Мы благодарны Фрэнку за то, чего он добился за время пребывания на посту главного тренера, но последние результаты и выступления не оправдали ожиданий клуба, в результате чего команда осталась в середине таблицы без четкого пути к улучшению положения. Нет подходящего времени, чтобы расставаться с легендой клуба, но после долгих раздумий и размышлений было принято решение о внесении изменений, чтобы дать время для улучшения выступлений и результатов в этом сезоне», – сказано на сайте синих.

С каждой игрой футболисты теряли уверенность в себе и своем наставнике, тогда как приход немца Тухеля должен воодушевить соотечественников Хаверца и Вернера, которых взяли в качестве лидеров на многие годы вперед.

Да и статистика была не в пользу Лэмпарда. В среднем при нем «Челси» набирал всего 1,67 очка – это худший показатель среди всех его предшественников. В эпоху Абрамовича только Андре Виллаш-Боаш имел худший процент побед во всех соревнованиях (47,5 процентов против 52,4), в то время, как у вынуждающего равняться на себя Жозе Моуринью он составляет недостижимые 67,03 процента.

ДВЕ ТРЕТИ БОЛЕЛЬЩИКОВ И ЛИНЕКЕР НЕ СОГЛАСНЫ

Пожалуй, увольнение было неминуемо, тем не менее, объявление об этом решении оставляет неоднозначное впечатление. Начать с того, что для этого выбрано наиболее неудачное время. В среду синим принимать дома «Вулверхэмптон», тогда как в воскресенье им предстояла проходная игра против «Лутона» (3:1) в Кубке Англии. Уж если принято решение о смене вожака, то разумнее дать новому время на подготовку к тяжелому матчу АПЛ, а кубок и так никуда не ушел бы, даже если бы тренерская скамья вообще пустовала. При всем уважении к «Лутону». А теперь получается, что тренера убрали не после 0:2 от «Лестера», а после победного матча. И не в самой критичной обстановке – от зоны Лиги чемпионов лондонцев отделяют всего пять очков.

Да и сама отставка, если вдуматься, не была такой уж обязательной. Вот, что на сей счет написал в твиттере Гари Линекер: «Совершенно нелепое решение, принятое после первой же неудачной серии. С самого начала было очевидно, что ему понадобится время, ведь в клуб пришло так много новичков. Сила в терпении – в футболе это редко понимают. Они ничему не учатся».

И он не один придерживается такого мнения. На сайте The Telegraph проводится опрос на данную тему. Решение об отставке поддержали только 30% его участников, тогда как 65% выступили против (еще 5% имеют иное мнение). В голосовании приняли участие почти 7 тысяч читателей.

ПОСЛЕДНИЙ ХЕТ-ТРИК ЛЭМПАРДА

Лэмпард был десятым постоянным главным тренером «Челси» с момента прихода Абрамовича в 2003 году. Увольнение предыдущих девяти обошлось российскому миллиардеру в 110 млн фунтов. Очевидно, что ему не хотелось так расставаться с легендой. Об этом говорит не только его комментарий после отставки, но и сам факт его наличия – ранее Абрамович никогда не делал заявлений в таких случаях.

Chelsea under Abramovich have spend £110 million on manager payoffs before today. pic.twitter.com/XogftefNi2 — PriceOfFootball (@KieranMaguire) January 25, 2021

«Это было очень трудное решение для клуба, не в последнюю очередь потому, что у меня прекрасные личные отношения с Фрэнком. Он очень порядочный человек и отличается высочайшей деловой этикой. Однако в нынешних обстоятельствах мы считаем, что лучше всего сменить менеджеров. Лично хотел бы поблагодарить Фрэнка за его работу и пожелать всяческих успехов в будущем. Он важная икона этого великого клуба, и его статус здесь остается неизменным. Его всегда будут тепло приветствовать на «Стэмфорд Бридж».

Еще одно подтверждение – анализ автора The Atletic Адама Харри, в котором он сравнил официальные заявления «Челси» после всех увольнений. Лэмпарду досталось аж 246 слов (больше было только у Маурицио Сарри), и он оказался единственным, кто сделал своего рода хет-трик – получил благодарность, пожелание удачи в будущем и заверение, что ему всегда будут рады на «Стэмфорд Бридж». Для сравнения, первая отставка Моуринью сопровождалась 16 словами, в которых не было ничего из вышеперечисленного.

Lampard the only permanent Chelsea manager since 2004 to get the Club Statement hat-trick, which I think is a #classytouch pic.twitter.com/q7Ol3L52HN — Adam Hurrey (@FootballCliches) January 25, 2021

Хотя бы попрощались достойно. И кто знает, может, не навсегда.