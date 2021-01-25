Самое вежливое увольнение Абрамовича. Легенда «Челси» Лэмпард отправлен в отставку

ЛЭМПАРДА ЗАМЕНИТ ТУХЕЛЬ
«Это было очень трудное решение. Мы благодарны Фрэнку за то, чего он добился за время пребывания на посту главного тренера, но последние результаты и выступления не оправдали ожиданий клуба, в результате чего команда осталась в середине таблицы без четкого пути к улучшению положения. Нет подходящего времени, чтобы расставаться с легендой клуба, но после долгих раздумий и размышлений было принято решение о внесении изменений, чтобы дать время для улучшения выступлений и результатов в этом сезоне», – сказано на сайте синих.
По слухам, заменит его освободившийся в декабре из «ПСЖ» Томас Тухель. В данный момент немец находится в Германии. Он сдал отрицательный текст на коронавирус и в ближайшие 48 часов должен прибыть в Лондон. Последние два года он тренировал в Париже, выиграл два чемпионата и Кубок Франции, Кубок французской лиги и выходил в финал Лиги чемпионов. Считается, что Тухеля хотел лично Роман Абрамович.
ПЯТЬ ПРИЧИН ОТСТАВКИ
Причины отставки Лэмпарда понятны. В восьми последних турах «Челси» действительно показывал плохую игру, выиграв только два матча при одной ничьей и пяти поражениях (от «Эвертона», «Вулверхэмптона», «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Лестера»), в результате чего откатился на девятое место. Естественно, после рекордных летних почти 250-миллионных вливаний (пришли Кай Хаверц, Тимо Вернер, Бен Чилуэлл, Хаким Зиеш, Эдуар Менди, Маланг Сарр и Тьяго Сильва) в руководстве ждали абсолютно иных результатов, тем более после удачного прошлого сезона, когда «Челси» вошел в топ-4 и финал Кубка Англии составом, наполовину состоящим из молодежи.
Кроме того, в вину тренеру вменяют отсутствие понимания, как выбираться из ситуации, что наглядно видно даже по опубликованному пресс-службой тексту. Лэмпард сильно перекроил состав, но, попав в яму, не смог дать даже намека на какие-либо позитивные изменения. Команда стала сильно зависеть от наличия Зиеша, тогда как основные активы Хаверц и Вернер по-прежнему не могут себя реализовать. Полузащитник затыкает дыры, постоянно меняя позицию на поле, а форвард превращается в героя мемов, становясь главным мазилой Европы. В АПЛ он не забивает уже на протяжении 11 туров.
Такие сильные перестановки в составе не могли обойтись без жертв, поскольку новички заняли на поле место прошлогодних лидеров. Как следствие, с группой футболистов у тренера стали портиться отношения. Список оппозиционеров не приводится, но и так понятно, что Рубен Лофтус-Чик (61 минута в сезоне), Росс Баркли (130 минут), Маркос Алонсо (225), Фикайо Томори (234), Кепа (540), Эмерсон (598), Андреас Кристенсен (675), забивающий каждые 78 минут Оливье Жиру (705), Антонио Рюдигер (742) и Каллум Хадсон-Одои (942) не могли быть довольны отведенной им ролью запасных. Для сравнения, любимчик тренера Мэйсон Маунт, с которым Лэмпард познакомился еще в «Дерби Каунти», является лидером по количеству проведенного на поле времени – 2131 минута.
С каждой игрой футболисты теряли уверенность в себе и своем наставнике, тогда как приход немца Тухеля должен воодушевить соотечественников Хаверца и Вернера, которых взяли в качестве лидеров на многие годы вперед.
Да и статистика была не в пользу Лэмпарда. В среднем при нем «Челси» набирал всего 1,67 очка – это худший показатель среди всех его предшественников. В эпоху Абрамовича только Андре Виллаш-Боаш имел худший процент побед во всех соревнованиях (47,5 процентов против 52,4), в то время, как у вынуждающего равняться на себя Жозе Моуринью он составляет недостижимые 67,03 процента.
ДВЕ ТРЕТИ БОЛЕЛЬЩИКОВ И ЛИНЕКЕР НЕ СОГЛАСНЫ
Пожалуй, увольнение было неминуемо, тем не менее, объявление об этом решении оставляет неоднозначное впечатление. Начать с того, что для этого выбрано наиболее неудачное время. В среду синим принимать дома «Вулверхэмптон», тогда как в воскресенье им предстояла проходная игра против «Лутона» (3:1) в Кубке Англии. Уж если принято решение о смене вожака, то разумнее дать новому время на подготовку к тяжелому матчу АПЛ, а кубок и так никуда не ушел бы, даже если бы тренерская скамья вообще пустовала. При всем уважении к «Лутону». А теперь получается, что тренера убрали не после 0:2 от «Лестера», а после победного матча. И не в самой критичной обстановке – от зоны Лиги чемпионов лондонцев отделяют всего пять очков.
Да и сама отставка, если вдуматься, не была такой уж обязательной. Вот, что на сей счет написал в твиттере Гари Линекер: «Совершенно нелепое решение, принятое после первой же неудачной серии. С самого начала было очевидно, что ему понадобится время, ведь в клуб пришло так много новичков. Сила в терпении – в футболе это редко понимают. Они ничему не учатся».
И он не один придерживается такого мнения. На сайте The Telegraph проводится опрос на данную тему. Решение об отставке поддержали только 30% его участников, тогда как 65% выступили против (еще 5% имеют иное мнение). В голосовании приняли участие почти 7 тысяч читателей.
ПОСЛЕДНИЙ ХЕТ-ТРИК ЛЭМПАРДА
Лэмпард был десятым постоянным главным тренером «Челси» с момента прихода Абрамовича в 2003 году. Увольнение предыдущих девяти обошлось российскому миллиардеру в 110 млн фунтов. Очевидно, что ему не хотелось так расставаться с легендой. Об этом говорит не только его комментарий после отставки, но и сам факт его наличия – ранее Абрамович никогда не делал заявлений в таких случаях.
«Это было очень трудное решение для клуба, не в последнюю очередь потому, что у меня прекрасные личные отношения с Фрэнком. Он очень порядочный человек и отличается высочайшей деловой этикой. Однако в нынешних обстоятельствах мы считаем, что лучше всего сменить менеджеров. Лично хотел бы поблагодарить Фрэнка за его работу и пожелать всяческих успехов в будущем. Он важная икона этого великого клуба, и его статус здесь остается неизменным. Его всегда будут тепло приветствовать на «Стэмфорд Бридж».
Еще одно подтверждение – анализ автора The Atletic Адама Харри, в котором он сравнил официальные заявления «Челси» после всех увольнений. Лэмпарду досталось аж 246 слов (больше было только у Маурицио Сарри), и он оказался единственным, кто сделал своего рода хет-трик – получил благодарность, пожелание удачи в будущем и заверение, что ему всегда будут рады на «Стэмфорд Бридж». Для сравнения, первая отставка Моуринью сопровождалась 16 словами, в которых не было ничего из вышеперечисленного.
Хотя бы попрощались достойно. И кто знает, может, не навсегда.