Самое вежливое увольнение Абрамовича. Легенда «Челси» Лэмпард отправлен в отставку

С каждой игрой футболисты теряли уверенность в себе и своем наставнике, тогда как приход немца Тухеля должен воодушевить соотечественников Хаверца и Вернера, которых взяли в качестве лидеров на многие годы вперед.

Да и статистика была не в пользу Лэмпарда. В среднем при нем «Челси» набирал всего 1,67 очка – это худший показатель среди всех его предшественников. В эпоху Абрамовича только Андре Виллаш-Боаш имел худший процент побед во всех соревнованиях (47,5 процентов против 52,4), в то время, как у вынуждающего равняться на себя Жозе Моуринью он составляет недостижимые 67,03 процента.

Пожалуй, увольнение было неминуемо, тем не менее, объявление об этом решении оставляет неоднозначное впечатление. Начать с того, что для этого выбрано наиболее неудачное время. В среду синим принимать дома «Вулверхэмптон», тогда как в воскресенье им предстояла проходная игра против «Лутона» (3:1) в Кубке Англии. Уж если принято решение о смене вожака, то разумнее дать новому время на подготовку к тяжелому матчу АПЛ, а кубок и так никуда не ушел бы, даже если бы тренерская скамья вообще пустовала. При всем уважении к «Лутону». А теперь получается, что тренера убрали не после 0:2 от «Лестера», а после победного матча. И не в самой критичной обстановке – от зоны Лиги чемпионов лондонцев отделяют всего пять очков.

Да и сама отставка, если вдуматься, не была такой уж обязательной. Вот, что на сей счет написал в твиттере Гари Линекер: «Совершенно нелепое решение, принятое после первой же неудачной серии. С самого начала было очевидно, что ему понадобится время, ведь в клуб пришло так много новичков. Сила в терпении – в футболе это редко понимают. Они ничему не учатся».

И он не один придерживается такого мнения. На сайте The Telegraph проводится опрос на данную тему. Решение об отставке поддержали только 30% его участников, тогда как 65% выступили против (еще 5% имеют иное мнение). В голосовании приняли участие почти 7 тысяч читателей.

Лэмпард был десятым постоянным главным тренером «Челси» с момента прихода Абрамовича в 2003 году. Увольнение предыдущих девяти обошлось российскому миллиардеру в 110 млн фунтов. Очевидно, что ему не хотелось так расставаться с легендой. Об этом говорит не только его комментарий после отставки, но и сам факт его наличия – ранее Абрамович никогда не делал заявлений в таких случаях.

Chelsea under Abramovich have spend £110 million on manager payoffs before today. pic.twitter.com/XogftefNi2

«Это было очень трудное решение для клуба, не в последнюю очередь потому, что у меня прекрасные личные отношения с Фрэнком. Он очень порядочный человек и отличается высочайшей деловой этикой. Однако в нынешних обстоятельствах мы считаем, что лучше всего сменить менеджеров. Лично хотел бы поблагодарить Фрэнка за его работу и пожелать всяческих успехов в будущем. Он важная икона этого великого клуба, и его статус здесь остается неизменным. Его всегда будут тепло приветствовать на «Стэмфорд Бридж».

Еще одно подтверждение – анализ автора The Atletic Адама Харри, в котором он сравнил официальные заявления «Челси» после всех увольнений. Лэмпарду досталось аж 246 слов (больше было только у Маурицио Сарри), и он оказался единственным, кто сделал своего рода хет-трик – получил благодарность, пожелание удачи в будущем и заверение, что ему всегда будут рады на «Стэмфорд Бридж». Для сравнения, первая отставка Моуринью сопровождалась 16 словами, в которых не было ничего из вышеперечисленного.

Lampard the only permanent Chelsea manager since 2004 to get the Club Statement hat-trick, which I think is a #classytouch pic.twitter.com/q7Ol3L52HN