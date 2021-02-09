Алексей Чернов: Мой переход в «Спартак» сорвался из-за отсутствия загранпаспорта

- Сборы у «Уфы» заканчиваются. Подведите итоги.

- У нас еще почти неделя работы. На данный момент фундаментальные навыки в физической подготовке заложены. На этих сборах была запланировано четыре контрольных матча. Это не так много. Другие и больше играют. Я на первом сборе тренировался отдельно, была небольшая проблема, поэтому провел всего один контрольный матч на втором сборе. Отстоял на ноль, и наша команда победила. Я давно не играл, последний раз это было в сентябре на Кубок, поэтому круто было выйти. В первые минуты вспоминал, как это – играть и чувствовать атмосферу матча. А потом влился. Не сказать, что у меня было много работы, но матч получился неплохим.

- Сейвы были?

- Сейвами это назвать сложно. Пару раз в руки ударили. В основном, играл ногами и бегал, подстраховывал защитников, как Нойер.

- Что самое сложное на сборах?

- Ха! Тренировки. Они у нас двухразовые, и иногда сложно себя заставить на восьмой-десятый день. Утром встаешь и думаешь: блин, еще две тренировки. А еще сложно устоять перед шведским столом и не набрать себе много вкусняшек. Хоть я и худенький, но покушать люблю. А потом вес прилипает. Худой – не худой, но я тоже человек (смеется).

- Сладкоежка?

- Да. Очень люблю сладкое: шоколадочки, тортики, халву в шоколаде обожаю. Она очень калорийная, поэтому потом приходится на велосипеде сгонять вес. А на сборах у нас на шведском столе такие вкусные тортики лежат, берешь потихоньку пару кусочков. Хотя нас в команде ограничивают в сладком. Мой сосед по комнате Дмитрий Сысуев тоже может взять сладенькое. Мы с ним балуемся этим иногда.

- Чем нынешние зимние сборы отличаются от сборов предыдущих лет. Есть ли коронавирусные ограничения?

- Эти сборы у меня очень сильно отличаются от предыдущих. У нас не так много времени, чтобы подготовиться к началу второй части сезона. Обычно было три сбора, а сейчас их два, и они дольше. Первый был направлен на подготовку физического состояния. Были большие нагрузки. Даже утренняя зарядка состояла из пробежек. У вратарей было много прыжковой работы. Второй сбор игровой. Нагрузок меньше.

- Наверное, сейчас нет ни экскурсий, ни прогулок по городу из-за ковидных ограничений?

- Мы сами понимаем, что не надо гулять, но и времени на это особо нет. А так, даже по отелю передвигаемся в масках. Много дезинфекторов везде стоит, много проверяющих ходит. У нас есть постояльцы в отеле, обычные туристы. Правда, не много. Но мы живем в другом крыле. Также с нами в этом отеле базируется «Ротор» и «Нижний Новгород». Но даже с ними практически не пересекаемся. Только в столовой.

Вы являетесь единственными российским голкипером, забившим мяч в ворота сборной России. 11 июня 2019 года в рамках турнира «Переправа» в составе сборной группы «Урал-Приволжье» ПФЛ вам удался удар со своей половины по воротам юношеской сборной…

- Это получилось случайно. У меня не было умысла забить. Шла концовка матча, мы выигрывали 2:0. Назначили штрафной. Я взял мяч, хотел сыграть на нападающего. В последний момент открылся крайний защитник, который попросил разыграть мяч. Но я сказал, что не буду, лучше вынесу вперед. Сильно пробил, отвернулся и побежал к штрафной. Потом слышу крики какие-то, поворачиваюсь, а ребята бегут на меня, поздравляют. Я сначала не понял, с чем поздравляют, а потом смотрю – мяч в сетке. Сам в шоке был.

- У вас сильный удар?

- Да нет. От ворот до ворот не добью. Но за центр перебиваю спокойно, и этого хватает. А это видео с голом нет-нет, да пересматриваю. Все-таки небольшая минута славы была тогда.

- Вы постоянно находитесь под Беленовым, а его признали лучшим вратарем прошлого сезона. Как его подвинуть?

- Саша очень опытный и не даст так просто себя подвинуть. Но у нас здоровая конкуренция. Он очень сильно мне помогает, подсказывает, как ловить мяч, как перемещаться, дает советы на поле и в быту. Конечно, мне хочется играть, но Беленов – железный номер один у нас. Без него «Уфа» не «Уфа».

- Когда у вас заканчивался контракт, вы могли уйти в «Локомотив», который вами интересовался. Почему не пошли?

- Было много хороших предложений, и ребята советовали переходить. Но я не знаю, насколько это все было конкретно. Разговоры велись, но передо мной контракта не было. И потом я подумал: «Какой «Локомотив»? Я еще ничего не сделал». Все-таки переходить в большой клуб надо с каким-то багажом, а у меня за спиной было всего четыре матча в премьер лиге.

- Вам могли хорошо насыпать в «Локомотиве». Или деньги сейчас для вас не самое главное?

- Слукавлю, если скажу, что деньги для меня не имеют значения, просто на тот момент мне было неловко переходить в «Локомотив». Где «Локомотив», и где я! Удивился даже, что такой клуб обратил на меня внимание. Сначала не верил в это, но агент говорил, что ведет переговоры. В итоге не срослось.

- Как и со «Спартаком»?

- А тут из-за загранпаспорта все сорвалось. Я приехал на просмотр в молодежку «Спартака», тренировался две недели в Сокольниках, сыграл товарищеский матч. Потом ко мне в номер заходит администратор и спрашивает с собой ли паспорт, Я подумал: «Что за глупый вопрос? Кто в Москву без паспорта поедет»? Даю паспорт, а тот смотрит с улыбкой и говорит, что он про загранпаспорт спрашивает. А мне, деревенскому пареньку, зачем он нужен? Я дальше Москвы никуда не выбирался. Из-за этого не полетел на сборы и вернулся в калужские сугробы тренироваться. Наверное, я тогда не понимал, какой это был для меня шанс. Но я не жалею, что тогда не получилось. У меня тогда был успешный год в «Калуге», и переход в «Уфу». Значит, у меня должен быть другой путь, не все сразу.

- Кроме «Уфы» в какой команде из чемпионата России хотели бы проиграть?

- Их много. Главное играть. Раньше симпатизировал какому-то клубу, как все мальчишки во дворе, но сейчас уже такого нет. Больше нравится следить за ребятами, которых я знаю. Например, в «Динамо» за Фоминым, который был в «Уфе». В ЦСКА слежу за Дивеевым и Обляковым.

- Какие зарубежные клубы нравятся?

- Больше слежу не за конкретными командами, а за вратарями. В «Манчестер Юнайтед» нравится Де Хеа, в «Баварии» Нойер, в «Реале» Куртуа. Стараюсь смотреть за такими голкиперами, на которых я похож антропометрически, и перенять какие-то моменты. Смотрю, как Куртуа передвигает ногами, и понимаю, что я на него похож, что у меня такие же данные, и пытаюсь сыграть как он.

- Кто для вас сейчас вратарь номер один в мире?

- Нойер. Мне нравится, как он играет, как ведет себя на поле. Он постоянно в игре. Импонирует его характер. На поле он живой, дерзкий, заводной. Видно, что получает наслаждение от футбола. Я бы так же хотел.

- Вы родом из маленького городка Козельска Калужской области. Как удалось пробиться?

- Пока нельзя сказать, что я куда-то пробился. Так сложилось, что когда закончил школу, то играл за завод, за мужиков. А потом пригласили на просмотр в «Калугу». Я приехал, после тренировки у меня забрали документы, и я остался там. Вообще история с «Калугой» получилась интересная. Когда я учился в десятом-одиннадцатом классе, меня туда не брали, когда ездил на просмотр. Сказали: «Давай, ты будешь при команде». В общем, красиво отшили. Про меня немного забыли, хотя я был на виду. Потом ездил в подольский «Витязь» на просмотр, в детстве в «Локомотив», в ЦСКА, в «Краснодар». Везде чего-то не хватало, что-то не получалось - и меня не брали. А после школы один звонок - и пригласили в команду.

- Наверное, вы сейчас самый известный уроженец Козельска.

- Мы иногда смеемся, что я второй человек после мэра Козельска. Это шутка. У нас там много интересных людей. Я недавно читал, что у нас один парень выиграл конкурс со своим проектом среди школьников на всероссийском уровне.

- Вы в «Калуге» пересекались с Луневым?

- Да, застал его, когда мне было 15 лет. Меня второй раз тогда пригласили в команду. Мы с ним тренировались вместе. Для меня это был один из первых опытов, когда я видел вратарей-профессионалов, которые что-то умеют и у которых есть вратарская школа. Потом было прикольно смотреть, когда Лунев перешел в «Зенит». А когда я первый раз его увидел в Австрии на сборах, он приезжал к «Уфе» в гости, постеснялся к нему подойти, потому что не знал, помнит он меня или нет.

- Вы даже говорили, что он был вашим кумиром.

- Ну, это громкое слово. Просто мне симпатична его история. Она непростая. Он ведь начинал с самых низов и добился таких результатов. Это пример для многих ребят и классная история для голливудского фильма.

- Какой матч за «Уфу» для вас самый памятный?

- Завершающий матч прошлого сезона с «Арсеналом», когда мы сыграли 0:0 и мне дали статуэтку лучшего игрока матча. А так запомнился еще дебют, вторая игра с «Краснодаром», с «Динамо». Больше всего переживал перед встречей с «Краснодаром». Перед игрой был большой ажиотаж. И потом, как говорят десантники, первый прыжок не страшный, страшный второй, когда ты уже понимаешь, что это такое. Мы играли дома, и у меня была неуверенность. А с «Динамо» страха не было. Хотелось показать себя. Спортивная злость двигала вперед. У нас тогда была непростая ситуация в команде, много людей не играло. Получилось выйти и помочь добиться хорошего результата. Если бы еще пенальти отбил – вообще была бы сказка. Еще одна история для фильма.

- Пенальти любите отбивать или наоборот?

- Я не так много их отбивал. На профессиональном уровне только два отразил из десяти. Так что до Беленова мне еще далековато.

- Слышала, что у вас в команде было прозвище – Леха-треха.

- Это такая локальная шутка. Был период, когда я дебютировал с «Уралом», пропустил три мяча, с «Краснодаром» - тоже три, потом в следующем матче за «Уфу-2» играл, мы 2:3 уступили. Вот в шутку меня и стали называть Леха-треха (смеется). Меня это только веселит. Когда с «Арсеналом» на ноль сыграл, а потом еще на кубок России, меня уже звали Леха-сухарь.

- К вам в команду этой зимой пришел Олег Иванов. Как он вливается в коллектив? Со стороны он кажется закрытым человеком.

- Олег – крутой мужик. Он с первого дня влился в команду, как будто здесь давно, и многих ребят уже знал. У него классное чувство юмора. Постоянно рассказывает что-то смешное, веселит. Мы очень довольны, что он к нам пришел.

- Слышали, что кубковый матч с «Уралом» могут перенести в Турцию? Как вам такая идея?

- Читали с улыбкой. Это больше из разряда фантастики.

- Так в Уфе сейчас морозы, минус 21.

- Хотелось бы сыграть там, где тепло, например, в Турции, но мы играем для болельщиков. Если надо, выйдем и в минус 20. В «Урале» тоже парни не с юга, привыкшие к холоду.