«Бавария» – сильнейший клуб планеты. Теперь официально

КАРИОКА В ФИНАЛЕ КЛУБНОГО ЧМ

Первыми в четверг на клубном чемпионате мира третье место разыграли «Аль-Ахли» и «Палмейрас». Египтяне выиграли в драматичной серии пенальти, а Луис Адриано не забил «точки», пробив мимо. Вслед за неудачниками полуфиналов на поле вышли «Бавария» и мексиканский «УАНЛ Тигрес», выбивший в предыдущем раунде бразильцев.

Ханс-Дитер Флик по сравнению с прошлой игрой провел три замены, две из которых оказались вынужденными. Томас Мюллер неожиданно сдал положительный тест на ковид, Жером Боатенг в полуфинале получил повреждение, а Марк Рока просто не впечатлил в предыдущей встрече. В результате в центре обороны появился Люка Эрнандес, Давид Алаба оказался в опорной зоне, а под Робертом Левандовски Серж Гнабри.

У «тигров» все самые известные игроки оказались в старте – и нападающий Пьер-Андре Жиньяк, и ветеран мексиканской сборной Карлос Сальседо, и любимчик спартаковских болельщиков Рафаэль Кариока.

ЛЕВАНДОВСКИ ЛИШИЛ КИММИХА ГОЛА

В матче против «Аль-Ахли» «Бавария» имела огромное преимущество (особенно в первом тайме), но в большей степени потому, что уровень соперника был значительно ниже. При этом мюнхенцы действовали как-то вяло и довольно академично, поэтому и удовлетворились всего двумя забитыми мячами. Тогда можно было объяснить состояние команды длительным перелетом, однако игра с «Тигрес» показала, что дело не только в этом.