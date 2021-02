«Бавария» – сильнейший клуб планеты. Теперь официально

Мексиканцы навязали сопернику борьбу в середине поля и вполне в этом преуспели, прессингуя даже центральных защитников. Алаба частенько покидал свою позицию в опорной зоне, и Йозуа Киммих оставался в одиночестве против двоих оппонентов, поэтому немцы вынуждены были переводить мяч на фланги. Помочь быстро открыть счет мог классный дальний удар Киммиха, но арбитры его не засчитали – Левандовски оказался в офсайде на пути мяча и, хотя находился чуть в стороне, отвлек на себя внимание вратаря Науэля Гусмана.

HT: Bayern 0-0 Tigres



Joshua Kimmich had this goal ruled out by VAR pic.twitter.com/UAe4FMF00B