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«Бавария» – сильнейший клуб планеты. Теперь официально
11 февраля 23:44
автор: Артем Зибрак

«Бавария» – сильнейший клуб планеты. Теперь официально

В финале клубного чемпионата мира «Бавария» обыграла «Тигрес» (1:0) с Кариокой в составе. Единственный мяч на счету защитника Павара.

КАРИОКА В ФИНАЛЕ КЛУБНОГО ЧМ

Первыми в четверг на клубном чемпионате мира третье место разыграли «Аль-Ахли» и «Палмейрас». Египтяне выиграли в драматичной серии пенальти, а Луис Адриано не забил «точки», пробив мимо. Вслед за неудачниками полуфиналов на поле вышли «Бавария» и мексиканский «УАНЛ Тигрес», выбивший в предыдущем раунде бразильцев.

Ханс-Дитер Флик по сравнению с прошлой игрой провел три замены, две из которых оказались вынужденными. Томас Мюллер неожиданно сдал положительный тест на ковид, Жером Боатенг в полуфинале получил повреждение, а Марк Рока просто не впечатлил в предыдущей встрече. В результате в центре обороны появился Люка Эрнандес, Давид Алаба оказался в опорной зоне, а под Робертом Левандовски Серж Гнабри.

У «тигров» все самые известные игроки оказались в старте – и нападающий Пьер-Андре Жиньяк, и ветеран мексиканской сборной Карлос Сальседо, и любимчик спартаковских болельщиков Рафаэль Кариока.

ЛЕВАНДОВСКИ ЛИШИЛ КИММИХА ГОЛА

В матче против «Аль-Ахли» «Бавария» имела огромное преимущество (особенно в первом тайме), но в большей степени потому, что уровень соперника был значительно ниже. При этом мюнхенцы действовали как-то вяло и довольно академично, поэтому и удовлетворились всего двумя забитыми мячами. Тогда можно было объяснить состояние команды длительным перелетом, однако игра с «Тигрес» показала, что дело не только в этом.

Мексиканцы навязали сопернику борьбу в середине поля и вполне в этом преуспели, прессингуя даже центральных защитников. Алаба частенько покидал свою позицию в опорной зоне, и Йозуа Киммих оставался в одиночестве против двоих оппонентов, поэтому немцы вынуждены были переводить мяч на фланги. Помочь быстро открыть счет мог классный дальний удар Киммиха, но арбитры его не засчитали – Левандовски оказался в офсайде на пути мяча и, хотя находился чуть в стороне, отвлек на себя внимание вратаря Науэля Гусмана.

Поляк вообще не попал в игру – действовал невпопад, ошибался в простых передачах, неудачно обрабатывал мяч. Да и в целом моментов не имел, хотя тут скорее претензия к партнерам, плохо снабжавших его передачами. Все-таки отсутствие Мюллера заметно сказывается на умении «Баварии» сделать что-то нестандартное, а на скорости атаки проходили редко.

ШЕСТОЙ ТИТУЛ «БАВАРИИ» ПРИ ФЛИКЕ

После перерыва активизировался Гнабри. Мюллера заменить он не в состоянии, слишком уж разный у них функционал. Зато Серж стал больше брать игру на себя (от Кингсли Комана и особенно Лероя Зане помощи было мало) и за счет индивидуальных действий создавать напряжение к чужой штрафной.

Зато на помощь пришел Киммих, фирменным забросом на Левандовски сделавший гол. Поляк акцентированно пробить не сумел, но мяч удачно отскочил к подключившемуся в штрафную Бенжамену Павару, и тот поразил ворота, опрометчиво покинутые Гусманом. Поначалу казалось, что этот гол отменят из-за офсайда Левандовски, но на сей раз VAR распорядился иначе.

Только после этого Ханс-Дитер Флик вмешался в игру, серией замен поменяв всю атакующую четверку. Свежие игроки с удвоенной энергией принялись прессинговать мексиканцев, разбивая их попытки перехватить инициативу. Мюнхенцы уверенно довели матч до победы и во второй раз в своей истории стали лучшими на планете. Это уже шестой титул, выигранный командой с момента прихода Флика с ноября 2019-го.

На редкость нерезультативным получился прошедший чемпионат мира – в семи матчах забито всего 12 мячей (1,7 гола за игру). Нужен ли этот турнир вообще? По крайней мере в таком формате.

Клубный чемпионат мира. Финал

«Бавария» - «УАНЛ Тигрес» - 1:0 (0:0)

Голы: Павар, 59 – 1:0.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Алаба, Зане (Дуглас Коста, 74), Гнабри (Толиссо, 64), Коман (Мусиала, 74), Левандовски (Шумо-Мотинг, 74).

«Тигрес»: Гусман, Родригес (Х. Киньонес, 80), Рейес, Сальседо, Дуэньяс, Л. Киньонес, Кариока, Писарро, Акино, Гонсалес, Жиньяк.

Предупреждения: Дуэньяс, 42. Родригес, 69. Кариока, 90.

источник: «Советский спорт»
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