Тухель отсрочил триумф Гвардиолы. «Челси» вырвал победу у «Манчестер Сити» (видео)

В первые минуты казалось, что «горожане» привычно заберут мяч, а синие будут уповать на контратаки, однако долго хозяева в такой манере не выдержали. Проблема, конечно, не в том, что эти игроки не имеют достаточно класса (Серхио Агуэро! Рахим Стерлинг! Ферран Торрес!). Просто в таком сочетании и в такой расстановке они не играли, наверное, никогда, да и их спортивная форма оставляет желать лучшего. Лишь в финальной трети тайма хозяева завладели инициативой.

«Челси» компактно располагался при входе на свою половину поля и не позволял беспрепятственно перекатывать мяч, а в атаку входил большими силами, но ни сам ничего не создал у чужих ворот, ни сопернику не позволил почти ничего создать. Если до ударов дело и доходило, то в основном еще за пределами штрафных.

Никто бы по такой игре не удивился, если б он завершился нулевой ничьей. Но манкунианцы вдруг в концовке пробили Эдуара Менди. Гол получился для них не совсем свойственным. Габриэл Жезус здорово зацепился за брошенный Эмериком Лапортом в свободную зону мяч, переборол Андреаса Кристенсена (тот даже получил травму и ушел с поля) и покатил Агуэро. Аргентинец смотрелся в этой игре очень плохо и оба голевых момента в первом тайме запорол (о втором эпизоде ниже), но в первом случае его подстраховал Стерлинг, поразивший пустой угол.

Сразу после того, как вместо оставшегося за пределами поля Кристенсена вышел Курт Зума, хозяева заработали пенальти (вновь отлично сыграл Жезус), но все тот же Агуэро пижонски подцепил мяч, направив его мягко и по центру. Эдуар Менди не стал гадать и издевательски легко его забрал. А ведь будь аргентинец попроще, «Сити» уже праздновал бы чемпионский титул.

ТУХЕЛЬ ЗНАЕТ СЛАБОСТИ ГВАРДИОЛЫ

Эти четыре минуты в конце первого тайма вынудили Тухеля перестать осторожничать. В перерыве он перешел на более ярко выраженные 3-4-3 (без мяча 5-2-3), что позволило большими силами встречать начинающую атаки хозяев тройку защитников и более акцентированно контролировать мяч на чужой половине поля, но Гилмор играл слишком осторожно, а Тимо Вернер выбрал ореолом обитания зону офсайда (оттуда он забил по отмененному голу в каждом из таймов). Повезло, что у Родри залипла кнопка паса, и он нелепо потерял мяч на своей половине поля. Хаким Зиеш поджал испанца и сам же завершил комбинацию партнеров прицельным ударом в угол.

What a goal Hakim Ziyech🔥🔥 An excellent finish. #MCICHE pic.twitter.com/MG0NrZ6wHf

«Сити» никак не удавалось вновь включиться. «Челси» больше владел мячом и лучше заходил в финальную треть поля. Стала еще заметнее проседать левая зона обороны хозяев, за которую отвечали Бенжамен Менди (латераль) и Натан Аке (левый центральный защитник), куда помимо Риса Джеймса поочередно вторгались Зиеш и Кристиан Пулишич.

Гвардиола отреагировал только за 20 минут до конца, убрав с поля очень слабо сыгравших Агуэро и Феррана Торреса. Испанцу все-таки место не в центре полузащиты, а на краю. Вместо них вышли Фоден и Гюндоган. Однако ожидаемого перевеса не последовало. Синие не уступали в единоборствах и неплохо разбегались в контратаках. Еще один мяч из офсайда забил вышедший на замену Тэмми Абрахам (тоже, естественно, отменен).

В концовке чаша весов могла склониться в любую сторону (Стерлинг претендовал на пенальти после падения в штрафной, Маркос Алонсо красиво перебрасывал Эдерсона), и все-таки больше повезло лондонцам. Впрочем, они действительно были ближе к победе. Уже в компенсированное время Маркос Алонсо забил победный мяч. Отметим в этой голевой комбинации ключевую роль вышедшего на замену Абрахама и наудачу прострелившего в штрафную Вернера.

Marcos Alonso’s goal in added time! (1-2)



All three points for Chelsea! #MCICHE pic.twitter.com/eoiR23CNqQ