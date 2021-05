Сергей Хусаинов: Лучший арбитр сезона Безбородов, второй – Карасев

ПАНОВ МНЕ СКАЗАЛ: «ДУМАЛ, ПРИ ВАС БЫЛО СУДЕЙСТВО НИКАКОЕ, НО СЕЙЧАС…»

К счастью, заключительные туры РПЛ прошли без судейских скандалов, и who is who команды определили в спортивной борьбе на футбольном поле. А ведь было немного тревожно, потому что немало матчей были определяющими. Впрочем, футбольный бог имеет на сей счет свое мнение, это я про погоду в Уфе… В прежние времена знаете, что делали в последнем туре, чтобы начать игру попозже? Устраивали праздничную церемонию, торт, подарки. Так оттягивали стартовый свисток минут на 15, а тут вот солнце вмешалось.

Что до общей картины, то в целом она печальная. Я тут в субботу был на турнире, встретил несколько футбольных знакомых, в том числе Валеру Шмарова и Сашку Панова. И Панов мне сказал: «Григорич, вот когда я играл, а вы судили, я думал, что у нас судейство никакое, а сейчас так вообще…» А откуда ему (судейству) взяться, если ребята только теорию изучают, а практики нет? К сожалению, набиваем руку через ошибки, но ведь и качество судейства не растет.

Заключительный тур вообще навевает неприятные мысли. Чтобы обойтись без скандалов, нужно было, чтобы все определилось по спортивному принципу. И тур в целом прошел без серьезных нареканий. Поэтому хочется спросить: а что мешает вот так же спокойно проводить все матчи в чемпионате? Много ума-то для этого не надо. Значит, есть какие-то неспортивные мотивы идти против судейской этики.

К сожалению, даже сравнительно новые руководители дают витиеватые и лукавые объяснения некоторых спорных с точки зрения фэйр-плей и решений арбитров. Печально, когда они приходят к решению о пожизненном отстранении арбитров. Предыдущих вот руководителей (например, Александра Егорова) те же судьи устраивали. Где же правда?

Тревожно и за будущее. Весной одна за другой пошли истории с Михаилом Вилковым, Станиславом Васильевым, Сергеем Лапочкиным. Начались отстранения без развернутых объяснений. А завтра-то кто в РПЛ судить будет? Понятно, что возврата к ним, скорее всего, не будет. Все-таки они объективно не соответствуют уровню РПЛ, где выступают в том числе довольно качественные легионеры. Но где взять новых? Как их готовить? Арбитры ведь штучный товар, личность.