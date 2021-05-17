Сергей Хусаинов: Лучший арбитр сезона Безбородов, второй – Карасев

ПАНОВ МНЕ СКАЗАЛ: «ДУМАЛ, ПРИ ВАС БЫЛО СУДЕЙСТВО НИКАКОЕ, НО СЕЙЧАС…»
К счастью, заключительные туры РПЛ прошли без судейских скандалов, и who is who команды определили в спортивной борьбе на футбольном поле. А ведь было немного тревожно, потому что немало матчей были определяющими. Впрочем, футбольный бог имеет на сей счет свое мнение, это я про погоду в Уфе… В прежние времена знаете, что делали в последнем туре, чтобы начать игру попозже? Устраивали праздничную церемонию, торт, подарки. Так оттягивали стартовый свисток минут на 15, а тут вот солнце вмешалось.
Что до общей картины, то в целом она печальная. Я тут в субботу был на турнире, встретил несколько футбольных знакомых, в том числе Валеру Шмарова и Сашку Панова. И Панов мне сказал: «Григорич, вот когда я играл, а вы судили, я думал, что у нас судейство никакое, а сейчас так вообще…» А откуда ему (судейству) взяться, если ребята только теорию изучают, а практики нет? К сожалению, набиваем руку через ошибки, но ведь и качество судейства не растет.
Заключительный тур вообще навевает неприятные мысли. Чтобы обойтись без скандалов, нужно было, чтобы все определилось по спортивному принципу. И тур в целом прошел без серьезных нареканий. Поэтому хочется спросить: а что мешает вот так же спокойно проводить все матчи в чемпионате? Много ума-то для этого не надо. Значит, есть какие-то неспортивные мотивы идти против судейской этики.
К сожалению, даже сравнительно новые руководители дают витиеватые и лукавые объяснения некоторых спорных с точки зрения фэйр-плей и решений арбитров. Печально, когда они приходят к решению о пожизненном отстранении арбитров. Предыдущих вот руководителей (например, Александра Егорова) те же судьи устраивали. Где же правда?
Тревожно и за будущее. Весной одна за другой пошли истории с Михаилом Вилковым, Станиславом Васильевым, Сергеем Лапочкиным. Начались отстранения без развернутых объяснений. А завтра-то кто в РПЛ судить будет? Понятно, что возврата к ним, скорее всего, не будет. Все-таки они объективно не соответствуют уровню РПЛ, где выступают в том числе довольно качественные легионеры. Но где взять новых? Как их готовить? Арбитры ведь штучный товар, личность.
Это в одночасье не решается, так что глобально проблема некачественного судейства не решена. После каждого тура идут письма в ЭСК, затем мы выслушиваем окончательный вердикт по тем или иным эпизодам. Да такого априори быть не должно, все должно решаться до финального свистка. А то вердикт вынесли, но очки-то командам никто не вернет.
ТРОЙКА ЛУЧШИХ: БЕЗБОРОДОВ, КАРАСЕВ, ИВАНОВ
Так или иначе сезон завершен, и надо отметить лучших. В советские времена по итогам чемпионата определяли десятку лучших арбитров. Это было престижно, хотя никаких финансовых выгод не несло, только вымпел давали за выдающиеся успехи в труде. Был как-то сезон, когда не могли набрать десятку. Я сказал: «Ничего страшного, давайте объявим, сколько есть на сегодняшний день». И тогда восьмерка была. А сейчас дай бог тройку лучших определить.
Первое место я бы отдал Владиславу Безбородову. Наконец он вышел на тот уровень, когда все знает и выполняет работу по совести. Понятно, что по возрасту в категорию перспективных его не отнесешь – на Евро или чемпионат мира его уже не отправят, но нынешний сезон он отработал на хорошем уровне.
Второй – Сергей Карасев. По уровню судейства Безбородов провел сезон более качественно, чем он. В том смысле, что сам все видел и свистел, не прибегая к помощи телевизора. Карасев же часто сам не определял ключевые решения.
А третий, раз уж требуется выбрать хотя бы тройку, – Сергей Иванов. Вот финал Кубка России отсудил превосходно. Не знаю, что ему мешает демонстрировать такой уровень постоянно. Видимо, кушать хочется всем. Но ведь, оказывается, судить-то он может.
Есть судьи высшей лиги, а есть судьи, которые судят высшую лигу. К сожалению, вторых у нас в разы больше, чем первых. Поэтому выбирая лучших, я тут мучаюсь. Большинство – просто не уровень. И это не только мое мнение. Аналогичного придерживаются и Шмаров, и Панов, и другие известные футболисты и тренеры.
НАДЕЮСЬ НА РОСТ КУКУЯНА И ЖДУ ЦЫГАНКА ИЗ ФНЛ
В отношении кого мы еще питаем надежды? Для качественного роста есть предпосылки у Павла Кукуяна, Евгений Кукуляк под сомнением – парень уже начал вычислять, где свистнуть, а где промолчать. О том, что не растет Станислав Васильев, мы уже говорили раньше. Он может ошибиться, сделать что-то не так, но тенденция должна быть – ты или растешь, или превращаешься в какого-то фокусника со свистком.
Знаете, кто мне понравился? Арбитр, который судил матч «Спартак-2» - «Чертаново» (4:3) в заключительном туре ФНЛ. На тот момент я даже не знал, как его зовут, просто он мне сразу понравился – рослый, двигается прекрасно, футбол понимает. Потом узнал, что это Сергей Цыганок из Владивостока. Вот его было бы интересно посмотреть в РПЛ, я бы обратил на него внимание.
Хотелось бы также, чтобы в следующем сезоне арбитры более серьезно подходили к своему ремеслу. Пусть оно и неблагодарное и вызывает шквал критики. Еще хотелось бы пожелать, чтобы была какая-то разъяснительная работа вместе с командами. Игроки должны из уст арбитров или представителей судейской организации услышать четко, какова трактовка тех или иных игровых эпизодов. Какая рука наказывается, а какая – нет, какие толчки в единоборствах за мяч не считаются нарушением. И еще очень важно, чтобы судейский корпус максимально последовательно трактовал аналогичные эпизоды. И тогда появится шанс на рост судейства в России.