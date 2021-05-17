Сергей Хусаинов: Лучший арбитр сезона Безбородов, второй – Карасев

Тревожно и за будущее. Весной одна за другой пошли истории с Михаилом Вилковым, Станиславом Васильевым, Сергеем Лапочкиным. Начались отстранения без развернутых объяснений. А завтра-то кто в РПЛ судить будет? Понятно, что возврата к ним, скорее всего, не будет. Все-таки они объективно не соответствуют уровню РПЛ, где выступают в том числе довольно качественные легионеры. Но где взять новых? Как их готовить? Арбитры ведь штучный товар, личность.

К сожалению, даже сравнительно новые руководители дают витиеватые и лукавые объяснения некоторых спорных с точки зрения фэйр-плей и решений арбитров. Печально, когда они приходят к решению о пожизненном отстранении арбитров. Предыдущих вот руководителей (например, Александра Егорова) те же судьи устраивали. Где же правда?

Заключительный тур вообще навевает неприятные мысли. Чтобы обойтись без скандалов, нужно было, чтобы все определилось по спортивному принципу. И тур в целом прошел без серьезных нареканий. Поэтому хочется спросить: а что мешает вот так же спокойно проводить все матчи в чемпионате? Много ума-то для этого не надо. Значит, есть какие-то неспортивные мотивы идти против судейской этики.

Что до общей картины, то в целом она печальная. Я тут в субботу был на турнире, встретил несколько футбольных знакомых, в том числе Валеру Шмарова и Сашку Панова. И Панов мне сказал: «Григорич, вот когда я играл, а вы судили, я думал, что у нас судейство никакое, а сейчас так вообще…» А откуда ему (судейству) взяться, если ребята только теорию изучают, а практики нет? К сожалению, набиваем руку через ошибки, но ведь и качество судейства не растет.

К счастью, заключительные туры РПЛ прошли без судейских скандалов, и who is who команды определили в спортивной борьбе на футбольном поле. А ведь было немного тревожно, потому что немало матчей были определяющими. Впрочем, футбольный бог имеет на сей счет свое мнение, это я про погоду в Уфе… В прежние времена знаете, что делали в последнем туре, чтобы начать игру попозже? Устраивали праздничную церемонию, торт, подарки. Так оттягивали стартовый свисток минут на 15, а тут вот солнце вмешалось.

Это в одночасье не решается, так что глобально проблема некачественного судейства не решена. После каждого тура идут письма в ЭСК, затем мы выслушиваем окончательный вердикт по тем или иным эпизодам. Да такого априори быть не должно, все должно решаться до финального свистка. А то вердикт вынесли, но очки-то командам никто не вернет.

ТРОЙКА ЛУЧШИХ: БЕЗБОРОДОВ, КАРАСЕВ, ИВАНОВ

Так или иначе сезон завершен, и надо отметить лучших. В советские времена по итогам чемпионата определяли десятку лучших арбитров. Это было престижно, хотя никаких финансовых выгод не несло, только вымпел давали за выдающиеся успехи в труде. Был как-то сезон, когда не могли набрать десятку. Я сказал: «Ничего страшного, давайте объявим, сколько есть на сегодняшний день». И тогда восьмерка была. А сейчас дай бог тройку лучших определить.

Первое место я бы отдал Владиславу Безбородову. Наконец он вышел на тот уровень, когда все знает и выполняет работу по совести. Понятно, что по возрасту в категорию перспективных его не отнесешь – на Евро или чемпионат мира его уже не отправят, но нынешний сезон он отработал на хорошем уровне.

Второй – Сергей Карасев. По уровню судейства Безбородов провел сезон более качественно, чем он. В том смысле, что сам все видел и свистел, не прибегая к помощи телевизора. Карасев же часто сам не определял ключевые решения.

А третий, раз уж требуется выбрать хотя бы тройку, – Сергей Иванов. Вот финал Кубка России отсудил превосходно. Не знаю, что ему мешает демонстрировать такой уровень постоянно. Видимо, кушать хочется всем. Но ведь, оказывается, судить-то он может.

Есть судьи высшей лиги, а есть судьи, которые судят высшую лигу. К сожалению, вторых у нас в разы больше, чем первых. Поэтому выбирая лучших, я тут мучаюсь. Большинство – просто не уровень. И это не только мое мнение. Аналогичного придерживаются и Шмаров, и Панов, и другие известные футболисты и тренеры.

НАДЕЮСЬ НА РОСТ КУКУЯНА И ЖДУ ЦЫГАНКА ИЗ ФНЛ

В отношении кого мы еще питаем надежды? Для качественного роста есть предпосылки у Павла Кукуяна, Евгений Кукуляк под сомнением – парень уже начал вычислять, где свистнуть, а где промолчать. О том, что не растет Станислав Васильев, мы уже говорили раньше. Он может ошибиться, сделать что-то не так, но тенденция должна быть – ты или растешь, или превращаешься в какого-то фокусника со свистком.

Знаете, кто мне понравился? Арбитр, который судил матч «Спартак-2» - «Чертаново» (4:3) в заключительном туре ФНЛ. На тот момент я даже не знал, как его зовут, просто он мне сразу понравился – рослый, двигается прекрасно, футбол понимает. Потом узнал, что это Сергей Цыганок из Владивостока. Вот его было бы интересно посмотреть в РПЛ, я бы обратил на него внимание.

Хотелось бы также, чтобы в следующем сезоне арбитры более серьезно подходили к своему ремеслу. Пусть оно и неблагодарное и вызывает шквал критики. Еще хотелось бы пожелать, чтобы была какая-то разъяснительная работа вместе с командами. Игроки должны из уст арбитров или представителей судейской организации услышать четко, какова трактовка тех или иных игровых эпизодов. Какая рука наказывается, а какая – нет, какие толчки в единоборствах за мяч не считаются нарушением. И еще очень важно, чтобы судейский корпус максимально последовательно трактовал аналогичные эпизоды. И тогда появится шанс на рост судейства в России.