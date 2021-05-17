ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Болгария - Первая лига 1-й тайм, 5' Ботев П 0 Черно море 0 П1 4.50 Х 3.50 П2 1.75
Италия - Серия B 19:30 Читтаделла 0 Монца 0 П1 3.20 Х 2.85 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.85
Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Царско Село 0 П1 1.62 Х 3.80 П2 5.10
Италия - Серия А 20:00 Триест 0 Бриндизи 0
Испания - Сегунда 20:00 Овьедо 0 Малага 0 П1 1.90 Х 3.00 П2 5.20
Италия - Серия А 21:45 Тревизо 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия B 21:45 Венеция 0 Лечче 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.80
Италия - Серия А 21:45 Верона 0 Болонья 0 П1 2.44 Х 3.50 П2 3.00
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.70 Х 2.75 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 22:15 Барнсли 0 Суонси Сити 0 П1 2.26 Х 3.00 П2 3.90
Сергей Хусаинов: Лучший арбитр сезона Безбородов, второй – Карасев
17 мая 16:19
автор: Артем Зибрак

Сергей Хусаинов: Лучший арбитр сезона Безбородов, второй – Карасев

Постоянный эксперт «Советского спорта» по судейству Сергей Хусаинов подводит итоги сезона в РПЛ.

ПАНОВ МНЕ СКАЗАЛ: «ДУМАЛ, ПРИ ВАС БЫЛО СУДЕЙСТВО НИКАКОЕ, НО СЕЙЧАС…»

К счастью, заключительные туры РПЛ прошли без судейских скандалов, и who is who команды определили в спортивной борьбе на футбольном поле. А ведь было немного тревожно, потому что немало матчей были определяющими. Впрочем, футбольный бог имеет на сей счет свое мнение, это я про погоду в Уфе… В прежние времена знаете, что делали в последнем туре, чтобы начать игру попозже? Устраивали праздничную церемонию, торт, подарки. Так оттягивали стартовый свисток минут на 15, а тут вот солнце вмешалось.

Что до общей картины, то в целом она печальная. Я тут в субботу был на турнире, встретил несколько футбольных знакомых, в том числе Валеру Шмарова и Сашку Панова. И Панов мне сказал: «Григорич, вот когда я играл, а вы судили, я думал, что у нас судейство никакое, а сейчас так вообще…» А откуда ему (судейству) взяться, если ребята только теорию изучают, а практики нет? К сожалению, набиваем руку через ошибки, но ведь и качество судейства не растет.

Заключительный тур вообще навевает неприятные мысли. Чтобы обойтись без скандалов, нужно было, чтобы все определилось по спортивному принципу. И тур в целом прошел без серьезных нареканий. Поэтому хочется спросить: а что мешает вот так же спокойно проводить все матчи в чемпионате? Много ума-то для этого не надо. Значит, есть какие-то неспортивные мотивы идти против судейской этики.

К сожалению, даже сравнительно новые руководители дают витиеватые и лукавые объяснения некоторых спорных с точки зрения фэйр-плей и решений арбитров. Печально, когда они приходят к решению о пожизненном отстранении арбитров. Предыдущих вот руководителей (например, Александра Егорова) те же судьи устраивали. Где же правда?

Тревожно и за будущее. Весной одна за другой пошли истории с Михаилом Вилковым, Станиславом Васильевым, Сергеем Лапочкиным. Начались отстранения без развернутых объяснений. А завтра-то кто в РПЛ судить будет? Понятно, что возврата к ним, скорее всего, не будет. Все-таки они объективно не соответствуют уровню РПЛ, где выступают в том числе довольно качественные легионеры. Но где взять новых? Как их готовить? Арбитры ведь штучный товар, личность.

Это в одночасье не решается, так что глобально проблема некачественного судейства не решена. После каждого тура идут письма в ЭСК, затем мы выслушиваем окончательный вердикт по тем или иным эпизодам. Да такого априори быть не должно, все должно решаться до финального свистка. А то вердикт вынесли, но очки-то командам никто не вернет.

ТРОЙКА ЛУЧШИХ: БЕЗБОРОДОВ, КАРАСЕВ, ИВАНОВ

Так или иначе сезон завершен, и надо отметить лучших. В советские времена по итогам чемпионата определяли десятку лучших арбитров. Это было престижно, хотя никаких финансовых выгод не несло, только вымпел давали за выдающиеся успехи в труде. Был как-то сезон, когда не могли набрать десятку. Я сказал: «Ничего страшного, давайте объявим, сколько есть на сегодняшний день». И тогда восьмерка была. А сейчас дай бог тройку лучших определить.

Первое место я бы отдал Владиславу Безбородову. Наконец он вышел на тот уровень, когда все знает и выполняет работу по совести. Понятно, что по возрасту в категорию перспективных его не отнесешь – на Евро или чемпионат мира его уже не отправят, но нынешний сезон он отработал на хорошем уровне.

Второй – Сергей Карасев. По уровню судейства Безбородов провел сезон более качественно, чем он. В том смысле, что сам все видел и свистел, не прибегая к помощи телевизора. Карасев же часто сам не определял ключевые решения.

А третий, раз уж требуется выбрать хотя бы тройку, – Сергей Иванов. Вот финал Кубка России отсудил превосходно. Не знаю, что ему мешает демонстрировать такой уровень постоянно. Видимо, кушать хочется всем. Но ведь, оказывается, судить-то он может.

Есть судьи высшей лиги, а есть судьи, которые судят высшую лигу. К сожалению, вторых у нас в разы больше, чем первых. Поэтому выбирая лучших, я тут мучаюсь. Большинство – просто не уровень. И это не только мое мнение. Аналогичного придерживаются и Шмаров, и Панов, и другие известные футболисты и тренеры.

НАДЕЮСЬ НА РОСТ КУКУЯНА И ЖДУ ЦЫГАНКА ИЗ ФНЛ

В отношении кого мы еще питаем надежды? Для качественного роста есть предпосылки у Павла Кукуяна, Евгений Кукуляк под сомнением – парень уже начал вычислять, где свистнуть, а где промолчать. О том, что не растет Станислав Васильев, мы уже говорили раньше. Он может ошибиться, сделать что-то не так, но тенденция должна быть – ты или растешь, или превращаешься в какого-то фокусника со свистком.

Знаете, кто мне понравился? Арбитр, который судил матч «Спартак-2» - «Чертаново» (4:3) в заключительном туре ФНЛ. На тот момент я даже не знал, как его зовут, просто он мне сразу понравился – рослый, двигается прекрасно, футбол понимает. Потом узнал, что это Сергей Цыганок из Владивостока. Вот его было бы интересно посмотреть в РПЛ, я бы обратил на него внимание.

Хотелось бы также, чтобы в следующем сезоне арбитры более серьезно подходили к своему ремеслу. Пусть оно и неблагодарное и вызывает шквал критики. Еще хотелось бы пожелать, чтобы была какая-то разъяснительная работа вместе с командами. Игроки должны из уст арбитров или представителей судейской организации услышать четко, какова трактовка тех или иных игровых эпизодов. Какая рука наказывается, а какая – нет, какие толчки в единоборствах за мяч не считаются нарушением. И еще очень важно, чтобы судейский корпус максимально последовательно трактовал аналогичные эпизоды. И тогда появится шанс на рост судейства в России.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
39 сэйвов Сорокина помогли "Айлендерс" победить "Питтсбург"Александр Кержаков может возглавить "Нижний Новгород"Главный бой UFC 262 Оливейра - Чендлер начнется уже в 07:00 по МосквеДзюба впервые открыл правду о скандале с интимным видеоРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. Фото"Обожаю голое тело": ведущая "Матч ТВ" показала откровенное видео
Чугунная бутса-2020/21: «Ахмат» и Швеца так никто и не догнал, а «Зенит» безнадежно отстал
«Плеймейкер» представляет майский рейтинг главных нарушителей Российской Премьер-Лиги - как среди игроков, так и среди команд - и называет лауреатов всего сезона-2020/21.
Орзул выиграла «Битву полов» у Нагучева, угадав напоследок 80 процентов исходов. Итоги 10-го раунда
Заключительный раунд "Битвы полов" завершился убедительной победой Марии Орзул над Романом Нагучевым (4:2). Общий счет противостояния - 7:3 в пользу телеведущей. Наши поздравления!
«Зенит», ковид, молодежь, судьи и европерспективы. Выводы по итогам российского футбольного сезона
Пять главных выводов из сезона РПЛ, который подошел к концу 16 мая 2021 года.
Чего ждать от самой русской пары. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Бобровского-Василевского
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Команда с девятью ассистентами Слепышева. Кто представит Россию на чемпионате мира в Риге
Штаб Валерия Брагина объявил предварительный состав сборной России на чемпионат мира в Риге, стартующий в пятницу, 21 мая.
Что и требовалось доказать. «Нижний Новгород» предпочли «Оренбургу», и это никого не удивило
Бюро исполкома РФС приняло поправки к регламенту по части стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ за сутки до заключительного тура в элитном российском футбольном дивизионе.
«Спартак» заслужил Лигу чемпионов больше «Локомотива». Прогноз Ловчева на исход борьбы за второе место в РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода заочного спора «Спартака» и «Локо» за путевку в Лигу чемпионов в заключительном туре РПЛ.
«Не хотелось бы, чтобы оправдались прогнозы на три подозрительные ничьи». Ловчев — о 30-м туре РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода борьбы за выживание.
«Пусть Россию в еврокубках представляет «Сочи», а не ЦСКА». Ловчев — о битве за еврозону
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ предсказал «Плеймейкеру» исход борьбы за путевки в Лигу конференций.
Как вырваться из кольца фаворитов. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Капризова
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика