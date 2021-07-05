В Белом доме услышали «Советский спорт», но этого мало: нужно убрать первопричину - госденьги

− Говорил всегда, что у команды, которая получает деньги из бюджета, основная цель – расхищение выделяемых денег. Государство не должно финансировать футбольные клубы. Придумали какую-то социальную нагрузку, хотя футбол – это развлекуха, которой должны заниматься те, кто имеет желание. А присутствие государства развращает, деньги ведь ничьи.

Все это, безусловно, хорошо и правильно. Но это борьба с последствиями, а не причиной. А она – на поверхности и всем на свете давным-давно прекрасно известна: государственное финансирование профессионального спорта РФ. Неважно - идет оно из местных или федеральных бюджетов либо из средств госкомпаний. Ибо, как заявляют сами непосредственные участники процесса, например, экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко, госденьги - ничьи деньги:

До середины июля Минспорт со спортивными федерациями и профессиональными лигами должен подготовить предложения по установлению потолка зарплат спортсменов. Также ведомство выработает предложения по оптимизации числа легионеров в российских командах и требования к ним.

− Игра наших футболистов на чемпионате Европы, поражение хоккеистов в 1/4 финала на чемпионате мира, проигрыш сборной команде Мексики в баскетбольном отборе на Олимпиаду − это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и Правительство. В ходе «прямой линии» президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли. Засилье легионеров, перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора – все эти проблемы требуют безотлагательных действий, − заявил в конце прошлой недели заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко .

− Понятно, что сегодня бюджетное финансирование – это просто нонсенс. Это как раз порождает коррупцию. Здесь вопросов нет никаких. Деньги не зарабатываются. Деньги просто выдаются. Чем больше ты выбил, тем больше имеешь возможности своровать.

Знаете, когда это было сказано? В январе 2014-го и в июле 2015 года?! Что изменилось? НИ-ЧЕ-ГО!!!

В «Советском спорте» мы об этом трубим лет пятнадцать. Помню, когда в моде еще были блоги и каждый в редакции обязан был его иметь и вести на нашем сайте, я самонадеянно публично пообещал перед поездкой в Сочи на фестиваль Ночной лиги, что обязательно спрошу об этом президента. Куда там! Обычных репортеров близко не подпустили к главе государства – это, как нам пояснили, строго прерогатива президентского пула избранных журналистов. Вот с октября 2015 года и висит в воздухе мой вопрос о том, с какого перепуга государство из нашего с вами кармана финансирует профессиональный спорт и когда оно оттуда уйдет…

Потолок зарплат, как показывает пример КХЛ, ничего не решит. Ведь его ушлые современные эффективные менеджеры все равно так задерут, что, мама, не горюй. Ну а как иначе – деньги же ничьи. Бери из бездонных закромов родины, пока это можно – и пользуйся, ни в чем себе не отказывая!

Что такое в КХЛ разрешенные 900 млн рублей на клуб? Да в Европе такие деньги никому в здравом уме даже присниться не могут! Зарплаты по 500 тысяч - миллиону долларов никому ненужным игрочишкам – запредельный абсурд для Старого Света. Да и для НХЛ. А если еще эти деньги – народные деньги! – выплачивают не своим, например, нашей молодежи, чтоб удержать ее от отъезда за океан, а никчемным гастарбайтерам из процветающих стран, то это вовсе за гранью добра и зла.

Что касается лимита на легионеров, его не оптимизировать надо, а попросту запретить использовать иностранцев в государственных клубах. Ну или максимум два человека в сезонной заявке госкоманд по футболу, хоккею, баскетболу.

Знаю, что даже в нашей редакции есть те, кто думают иначе. Но если они не верят мне, пусть послушают ведущих отечественных специалистов.

СТАНИСЛАВ ЕРЕМИН:

− Мы потеряли несколько поколений детских тренеров. И даже в такой ситуации у нас есть хороший материал, очень много талантливых детей. Но они дорастают до 17 лет, и этот талант уходит в пустоту. Большинство заканчивают карьеру, а лучшие из лучших попадают в топ-клубы, где прочно садятся на скамейку запасных. Они просто не могут выиграть конкуренцию у 8-9 иностранцев. В результате теряют свою индивидуальность, харизму, и на выходе мы получаем среднего баскетболиста. К тому же команды умирают одна за другой, у наших игроков практически нет работы.

СЕРГЕЙ ЕЛЕВИЧ:

− В первую очередь у нас нет нормального чемпионата. Если у нас не будет своего чемпионата из 16-18 команд, то ничего и не будет. Игрокам ведь идти некуда: всего 9 команд, и там по 7-8 иностранцев. 45 человек российских игроков, которые играют, 20 – заканчивают, и что остается? Достигли ли мы дна? Мы давно на дне! Надо поднимать общественность и людей, которым интересен баскетбол.

ВЛАДИМИР ГОМЕЛЬСКИЙ:

− Стыдно. Очень стыдно. Я смотрю баскетбол эмоционально, когда играют наши. Нам надо исправлять систему подготовки баскетболистов в стране. Получили такой результат, не обыграли Мексику. Переживать даже не из-за чего. Ну, допустим, обыграли бы Мексику, попали бы чудом на Олимпиаду, пройдя Хорватию и Бразилию. Рейтинг сборных объективен. Мы во втором десятке.

ВАСИЛИЙ КАРАСЕВ:

− Могу только пожалеть российских игроков и тренеров. Я не вижу их особой вины в этом. Это все система, которая сделала таких игроков. Не могут люди, которые сидят на «банке», выходить и решать задачи. У нас как получается: лидеры сидят на скамейке в клубах и ничего не делают, а те, кто только подходит, вообще не получают игрового времени. Какие цели мы преследуем? Если мы хотим, чтобы сборная играла, значит, надо, чтобы российские игроки могли развиваться, нужно ставить на них.

Сейчас у нас восемь клубов, которые играют на нормальном уровне. При этом россиян практически нет! Назовите мне несколько нынешних сборников, которые какую-то роль имеют в клубе? Нет таких! Надо понимать, если есть игрок на какой-то позиции, то тренер не имеет права брать иностранца. Если мы говорим про сборную, то нужно этого игрока развивать, тащить. Много примеров сильных сборных и клубов итальянских или словенских. Тот же Дончич, которого тащили, Рубио. Мы все говорим про лимит, а иностранцев все больше и больше. В Евролиге россияне вообще не играют, в лучшем случае, только если кто-то сломался, а уровень нашего чемпионата мы все прекрасно понимаем. Но там другая ситуация: россияне ничего не решают, просто вспомогательные игроки…

Начал с баскетбола как с предупреждения, где через несколько лет окажутся футбол с хоккеем, если ничего не изменится. Впрочем, сборной Черчесова просто повезло, что ЧМ-2018 был домашним, а Евро-2020 расширили с 16 до 24 команд. Хоть попали в финальную часть, в отличие от баскетболистов, которые пропускают вторую Олимпиаду кряду.

Хоккей, несмотря на введение в КХЛ год назад потолка зарплат, тоже только деградирует. Расплодили команд от Риги и Хельсинки, до Пекина и Астаны, а нашим молодым все равно играть негде. Да и не видят они в этом болоте с мертвыми мигрантами перспектив для развития. Вот и бегут за океан, как только возможность появляется. Сдерживает разве что лимит на иностранцев – да, да, в Северной Америке он тоже есть! – в молодежных канадских лигах.

ВЛАДИМИР ЮРЗИНОВ:

− Насколько понимаю, молодежь едет в НХЛ не за долларом, там в первые годы условия более скромные, чем в КХЛ. Значит, она едет за хоккеем, развитием, перспективой. Многие в газетах уже говорили о том, что молодые в нашем хоккее хотят получать в клубах большее игровое время, большинство, меньшинство, определять результаты матчей. Да, возможно, на каком-то коротком этапе они уступают в мастерстве ветеранам, легионерам, но давайте видеть и перспективу...

Хочется наблюдать в исполнении наших клубов современный хоккей. Мода на игру в откат, на «один – четыре» не соответствует ни мировым тенденциям, ни тем более нашим традициям. Сегодня в моде тот атакующий хоккей, принципы которого определил еще Анатолий Владимирович Тарасов. Посмотрите, как «Тампа» в одном матче забивает восемь! Или как летит вперед «Монреаль»! Почему же мы отказываемся от своих традиций и козырей?

Думаю, молодежь это видит и это понимает даже лучше, чем мы, ветераны. В игре в откат или на лавке ты никогда не вырастешь, не станешь вторым Буре, Федоровым или Ковалевым. Поэтому и идут ранние отъезды один за другим, что бьет и по клубному хоккею, и по национальному.

АНДРЕЙ НАЗАРОВ:

− Кто виноват в том, что в клубах вместо развития идет банальное освоение денег? Роман Ротенберг? Андрей Назаров со своими идеями? Или все-таки те президенты, кураторы, губернаторы, которые делают что хотят? При этом не обладая узкими профессиональными компетенциями?

Молодежь вообще не развивается. Все деньги, все ледовое время достаются группировке «блатных и нищих». И еще иностранцам. Но таланты задвинуты на третьи роли. ФХР на этот процесс не может повлиять никак. Хоккейная система выстроена так, что у федерации нет ни экономических, ни аппаратных рычагов влияния на решения клубов.

Кто-то из этих «управленцев» ни разу Кубок не взял. Кто-то по 20 лет без медалей, кто-то по 10 лет без плей-офф. Кто-то профукал миллиарды государственных денег на иностранцев и контракты игрокам любимого агента. Кто-то наплевал на развитие молодежи, вытеснил талантливых парней в НХЛ − а вместо этого предпочел взять никому не нужных, но дорогущих легионеров. То есть руководители десятилетиями проваливают свою работу, но при этом продолжают стоять у руля.