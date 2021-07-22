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Бразилия обыграла на Олимпиаде будущего тренера сборной России
22 июля 16:52
автор: Юрий Волохов
автор фото: Бразильская конфедерация футбола

Бразилия обыграла на Олимпиаде будущего тренера сборной России

В первый день футбольного турнира Олимпийских игр Бразилии победила Германию (4:2), которую возглавляет, возможно, будущий тренер сборной России Штефан Кунц.

«БАВАРИЯ» НЕ ОТПУСТИЛА ДАЖЕ ТРЕТЬЕГО ВРАТАРЯ

Этот матч вызвал повышенный интерес в России не только из-за суперафиши – Бразилия против Германии. Тренирует немецкую сборную Штефан Кунц, главный кандидат на пост наставника сборной России.

Стартовый матч для Кунца и его команды получился крайне неудачным. Счет не должен обольщать – преимущество Бразилии было подавляющим. Но не стоит подвергать обструкции тренера. Он смог набрать в команду всего 17 (!) футболистов. То есть, не сумел даже заполнить заявку. Имена игроков мало что скажут рядовому болельщику. Самые именитые клубы, которые любезно разрешили сыграть своим футболистам на Олимпиаде, - «Лейпциг», «Байер» и «Вольфсбург» - отпустили по одному игроку. Зато «Аугсбург» и «Унион» отдали в распоряжение Кунца сразу по два футболиста. А вот «Бавария» не отпустила в Токио даже третьего вратаря.

В общем, Кунц лепил команду из того, что было. К тому же сборная провела всего один контрольный матч, который Кунц использовал для того, чтобы посмотреть на свое «богатство».

БЕЗ НЕЙМАРА, НО С РИШАРЛИСОНОМ

И вот этой сборной солянке противостояла мотивированная, хорошо готовая команда. Не секрет, что в Бразилии всегда воспринимали Олимпийские игры, как очень важный турнир. Поэтому игроки в Токио подбирались тщательно, а многие рвались в сборную. Например, сам Неймар хотел сыграть в Японии, но не сложилось. Писали, что у него много сил отнял Кубок Америки.

Среди тех, кто очень хотел выступить на Олимпиаде, полузащитник «Зенита» Малколм и форвард «Эвертона» Ришарлисон. Он только что проиграл в составе первой сборной в финале Копа Америка дома Аргентине, и теперь очень хочет завоевать первый титул.

Ришарлисону уже 24 года, но из-за переноса Игр было принято решение разрешить выступить в Токио футболистам, которым уже исполнилось 24. Ну, и плюс, допущены традиционные три «переростка».

Одним из таких стал капитан сборной Бразилии 38-летний Дани Алвес, ныне выступающий за «Сан-Паоло». Рекордсмен по завоеванным титулам в мировом футболе (42), легенда космической «Барселоны» (8 сезонов), плюс в его карьере были «Севилья», «Ювентус» и «ПСЖ».

ПАРЕНЬ ПОД № 10, СТОИМОСТЬЮ 55 МЛН

Однако главной звездой этой команды является Ришарлисон, чья трансферная стоимость оценивается в 55 млн евро. В олимпийской сборной он должен исполнить роль Неймара. И символично, что именно ему доверили майку с культовым для Бразилии десятым номером.

Ришарлисон отрыл счет уже на 7-й минуте: немецкие защитники ошиблись, и бразилец вышел один на один с Флорианом Мюллером. Первый удар вратарь отбил, но прямо на нападающего. Вторым ударом форвард отправил мяч в сетку.

На 15-й минуте Ришарлисон откровенно спижонил. Форвард «Эвертона» вышел один на один после ошибки защитника сборной Германии – тот сбросил мяч головой вратарю, а получился пас на выход Ришарлисону. У него было несколько вариантов: мог пробить, не сближаясь с вратарем, мог просто перекинуть мяч через голкипера, который уже выбежал на линию штрафной. И, наконец, мог обвести – пространства для этого хватало. Но для этого надо было резко уйти либо вправо, либо влево.

Форвард выбрал именно этот вариант, но стал обыгрывать как-то вальяжно, Мюллер ударить ему не позволил.

Но через 7 минут Ришарлисон исправился. После подачи с левого фланга без малейшего сопротивления со стороны двух защитников сборной Германии, головой переправил мяч в сетку с линии вратарской.

А вскоре он же точно пробил в дальний угол с линии штрафной – 3:0.

Во втором тайме немцы два гола отыграли, хотя играли в меньшинстве. А бразильцы имели еще несколько очень хороших моментов. Паулиньо поставил точку на 94-й минуте.

Что еще примечательного было в этом матче для российских болельщиков? Выход на 64-й минуте Малкома, который, правда, ничем не запомнился.

источник: «Советский спорт»
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