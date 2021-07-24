Двойной удар чемпиона. Грамотные замены позволили «Зениту» победить «Химки»

Лишившись почти всех лидеров атаки, подмосковная команда доминировал в первом тайме. Но после перерыва пропустила в течение четырех минут два мяча и уступила 1:3. Да и вообще игра превзошла ожидания: 30 ударов по воротам, из которых 13 в створ, 14 угловых и 4 гола!

СЕМАК СЕТУЕТ НА ФИЗИКУ…

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед стартовым свистком рефери из Калуги Евгения Кукуляка заявил: «Команда не в идеальной форме, у нас много сборников, они прибыли в разном физическом состоянии, а Барриос только присоединился к нам».

Правда, разгром «Локомотива» в матче за Суперкубок 3:0 недельной давности навеял определенные сомнения в словах тренера. Чемпионы жестко наказали железнодорожников за ошибки в обороне.

После победы в Калининграде в олимпийскую сборную Бразилии уехал форвард Малколм, освободив место в стартовом составе для Дзюбы. В первом тайме капитан сборной России то и дело голосовал, предлагая забрасывать ему мяч на второй этаж. Однако питерцы предпочитали розыгрыш низом. Именно после многоходовой комбинации с переводом мяча с левого фланга на правый гости сравняли счет: мяч после удара низом Кузяева нашел штангу, а Азмун покараулил отскок. Вратарь Лантратов (второй голкипер в списке «33 лучших») сместился к ближней стойке, посему не смог выручить.

Чемпионы, похоже, взяли на вооружение бразильскую систему – создавали голевые моменты, но и многое позволяя соперникам. Уже на второй минуте произошли два события: сначала Вендел, среагировав на фланговый прострел, дал «вялого», и тут же Оздоев в грубом подкате в центре повредил колено и через несколько минут был заменен на молодого Кравцова.