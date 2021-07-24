ТОКИО-2020EURO-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера перерыв Колон 1 Ланус 1
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 17' Локомотив М 0 Арсенал 0
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 12' Рубин 0 Спартак М 0
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Вердер 0 Ганновер-96 0
Аргентина - Примера 21:45 Сан-Лоренсо 0 Сентраль Кордо 0
Бразилия - Серия А 23:00 Гремио 0 Америка Минейр 0
Двойной удар чемпиона. Грамотные замены позволили «Зениту» победить «Химки»
24 июля 19:37
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Вячеслав Евдоким/ ФК "Зенит"

Двойной удар чемпиона. Грамотные замены позволили «Зениту» победить «Химки»

Лишившись почти всех лидеров атаки, подмосковная команда доминировал в первом тайме. Но после перерыва пропустила в течение четырех минут два мяча и уступила 1:3. Да и вообще игра превзошла ожидания: 30 ударов по воротам, из которых 13 в створ, 14 угловых и 4 гола!

Лишившись почти всех лидеров атаки, подмосковная команда доминировал в первом тайме. Но после перерыва пропустила в течение четырех минут два мяча и уступила 1:3. Да и вообще игра превзошла ожидания: 30 ударов по воротам, из которых 13 в створ, 14 угловых и 4 гола!

СЕМАК СЕТУЕТ НА ФИЗИКУ…

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед стартовым свистком рефери из Калуги Евгения Кукуляка заявил: «Команда не в идеальной форме, у нас много сборников, они прибыли в разном физическом состоянии, а Барриос только присоединился к нам».

Правда, разгром «Локомотива» в матче за Суперкубок 3:0 недельной давности навеял определенные сомнения в словах тренера. Чемпионы жестко наказали железнодорожников за ошибки в обороне.

После победы в Калининграде в олимпийскую сборную Бразилии уехал форвард Малколм, освободив место в стартовом составе для Дзюбы. В первом тайме капитан сборной России то и дело голосовал, предлагая забрасывать ему мяч на второй этаж. Однако питерцы предпочитали розыгрыш низом. Именно после многоходовой комбинации с переводом мяча с левого фланга на правый гости сравняли счет: мяч после удара низом Кузяева нашел штангу, а Азмун покараулил отскок. Вратарь Лантратов (второй голкипер в списке «33 лучших») сместился к ближней стойке, посему не смог выручить.

Чемпионы, похоже, взяли на вооружение бразильскую систему – создавали голевые моменты, но и многое позволяя соперникам. Уже на второй минуте произошли два события: сначала Вендел, среагировав на фланговый прострел, дал «вялого», и тут же Оздоев в грубом подкате в центре повредил колено и через несколько минут был заменен на молодого Кравцова.

Огорчению участника Евро-2020 не было предела: через неделю в Санкт-Петербург приезжает «Ростов» с новым главным тренером сборной Валерием Карпиным, а смотрины – под угрозой.

Зато продолжил зажигать Мостовой, набравший еще в конце прошлого сезона завидную форму, но пропустившего Евро из-за коронавируса. На 9-й минуте полузащитник гостей, брошенный в прорыв Караваевым, вышел один на один с Лантратовым. Но вратарь-гренадер, остановившись в полупозиции, зацепил-таки мяч кончиками пальцев, тот ударился в штангу и ушел на угловой.

…А ЧЕРЕВЧЕНКО – НА НЕДОКОМПЛЕКТ В АТАКЕ

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко, потеряв почти всех лидеров атаки во главе с Мирзовым, ждет усиления передней линии. Трансферное окно в России захлопнется после первой недели сентября, времени вагон, но очки нужны здесь и сейчас. В межсезонье подмосковная команда проиграла все пять матчей. Однако все эти неудачи враз забылись уже в самом дебюте матча с чемпионами.

В первом тайме хозяева создали больше голевых моментов, чем питерцы. Тандем форвардов Себай – Кухарчук при поддержке из глубины латераля Идову, поменявшего левый фланг на правый, изрядно потрепал не отличавшуюся слаженностью оборону гостей. На 28-й минуте Кухарчук распечатал ворота Кержакова. Сначала нападающий после навеса Идову отправил мяч прямо в руки вратарю, а вскоре никто не помешал Кухарчуку подкараулить отскок и головой открыть счет.

Перед перерывом Кержаков еще дважды вступил в игру: отразив эффектный удар ножницами ивуарийца Себайя, а также выстрел новичка команды Сабовича метров с 15.

ДВЕ ЗАМЕНЫ – ДВА ПОПАДАНИЯ В «ЯБЛОЧКО»

Во втором тайме все ждали натиска чемпиона. Получив мяч в штрафной, Дзюба мог бить сам, но решил прострелить на Мостового. Тот не успел замкнуть штангу.

Впрочем, и хозяева продолжали искать счастье у чужих ворот. Плотный удар капитана «Химок» Глушакова заставил Кержакова показать прыгучую пантеру, к счастью для вратаря, мяч просвистел рядом с девяткой.

На 69-й минуте Семак заменил Дзюбу и Мостового на Ерохина и Сутормина. Это было двойное попадание в яблочко. Уже через две минут первый из свежих игроков откликнулся в центре штрафной на фирменный навес от левой бровки защитника Ракицкого и ногой вогнал мяч в сетку. А Сутормин заработал пенальти, грамотно подставившись под оборонца Стойиновича. В отсутствие Дзюбы 11-метровый уверенно реализовал пострадавший.

Отыграть у чемпиона два мяча – задача вряд ли решаемая. Особенно со скудным атакующим ресурсом соперника. Тем не менее забей вышедший один на один Себай, шанс бы превратился из эфемерного в реальный. Однако уставший ивуариец отправил мяч рядом со штангой.

Уже по ходу матча на официальном сайте «Зенита» появилась информация: клуб не станет препятствовать аргентинцу Дриусси выкупить свой контракт. Стало быть, слухи о его скором уходе из Санкт-Петербурга обрели реальные очертания.

СТАТИСТИКА

«Химки» – «Зенит» – 1:3 (1:1).

Голы: 1:0 Кухарчук (28), 1:1 Азмун (33), 1:2 Ерохин (72), 1:3 Сутормин (76, пен.).

Лучший игрок: в. Кержаков («Зенит»).

Судья: Кукуляк (Калуга)

24 июля. «Арена Химки». 800 зрителей. .

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Рейнджерс" обменяли Павла Бучневича в "Сент-Луис"Россиянка Анастасия Галашина принесла первую серебряную медаль на Олимпийских играх в ТокиоMercedes-Benz с 2025 года полностью перейдет на выпуск электромобилейКарпин о сборной России: "Все кривоногие"России подарили золото на Олимпиаде. Судей отстранилиЕвлоев: Буду проклинать Иосифа Сталина каждый день, который живу
Первый смотр перед Карпиным питерские сборники завалили. Выводы из матча «Химки» — «Зенит»
В стартовом матче РПЛ чемпион страны на выезде победил «Химки» 3:1, но его кандидаты в сборную - особенно Артем Дзюба - не впечатлили.
Дзюба уже не нужен? Как «Зенит» начал новый чемпионат РПЛ с волевой победы в Химках
В матче первого тура РПЛ-2021/22 «Зенит» пропустил первым, но взял три очка благодаря вышедшим на поле во втором тайме джокерам – Александру Ерохину и Алексею Сутормину (3:1).
Олимпиада-2020: главные события 25.07.2021
25 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 29 видам спорта и будут разыграны 18 комплектов медалей.
«Наш знаменосец Михайлов — железный человек». Легендарный Зайцев — о старте сборной России по волейболу на Олимпиаде
Олимпийский чемпион 1980 года, один из лучших связующих в истории мирового волейбола Вячеслав Зайцев поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от непростой победы россиян над аргентинцами (3:1).
Бокс на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио в боксе будет разыграно 13 медальных комплектов.
Бадминтон на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио бадминтонисты разыграют пять медальных комплектов.
Легкая атлетика на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио в королеве спорта мужчины и женщины разыграют 48 медальных комплектов.
Стрельба из лука на Олимпиаде-2020: календарь, фавориты, чемпионы прошлых лет
На Олимпийских играх в Токио стрелки из лука разыграют пять медальных комплектов.
Джойс остановит Такама на «Уэмбли» после 7-го раунда. Разбор и ставки на крутой боксерский поединок выходных
В ночь на 25 июля в Лондоне местный любимец Джо Джойс проведет бой в тяжелом весе против француза Карлоса Такама. Победитель получит право драться за титул WBO с Энтони Джошуа или Александром Усиком. «Плеймейкер» оценивает шансы.
Карпин в сборной — это надолго. Он наш футбольный Данила Багров
Рискнем дать прогноз – новый главный тренер национальной команды Валерий Карпин задержится в ней гораздо дольше, чем можно сегодня предполагать.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика