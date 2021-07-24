Двойной удар чемпиона. Грамотные замены позволили «Зениту» победить «Химки»

Лишившись почти всех лидеров атаки, подмосковная команда доминировал в первом тайме. Но после перерыва пропустила в течение четырех минут два мяча и уступила 1:3. Да и вообще игра превзошла ожидания: 30 ударов по воротам, из которых 13 в створ, 14 угловых и 4 гола!
СЕМАК СЕТУЕТ НА ФИЗИКУ…
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед стартовым свистком рефери из Калуги Евгения Кукуляка заявил: «Команда не в идеальной форме, у нас много сборников, они прибыли в разном физическом состоянии, а Барриос только присоединился к нам».
Правда, разгром «Локомотива» в матче за Суперкубок 3:0 недельной давности навеял определенные сомнения в словах тренера. Чемпионы жестко наказали железнодорожников за ошибки в обороне.
После победы в Калининграде в олимпийскую сборную Бразилии уехал форвард Малколм, освободив место в стартовом составе для Дзюбы. В первом тайме капитан сборной России то и дело голосовал, предлагая забрасывать ему мяч на второй этаж. Однако питерцы предпочитали розыгрыш низом. Именно после многоходовой комбинации с переводом мяча с левого фланга на правый гости сравняли счет: мяч после удара низом Кузяева нашел штангу, а Азмун покараулил отскок. Вратарь Лантратов (второй голкипер в списке «33 лучших») сместился к ближней стойке, посему не смог выручить.
Чемпионы, похоже, взяли на вооружение бразильскую систему – создавали голевые моменты, но и многое позволяя соперникам. Уже на второй минуте произошли два события: сначала Вендел, среагировав на фланговый прострел, дал «вялого», и тут же Оздоев в грубом подкате в центре повредил колено и через несколько минут был заменен на молодого Кравцова.
Огорчению участника Евро-2020 не было предела: через неделю в Санкт-Петербург приезжает «Ростов» с новым главным тренером сборной Валерием Карпиным, а смотрины – под угрозой.
Зато продолжил зажигать Мостовой, набравший еще в конце прошлого сезона завидную форму, но пропустившего Евро из-за коронавируса. На 9-й минуте полузащитник гостей, брошенный в прорыв Караваевым, вышел один на один с Лантратовым. Но вратарь-гренадер, остановившись в полупозиции, зацепил-таки мяч кончиками пальцев, тот ударился в штангу и ушел на угловой.
…А ЧЕРЕВЧЕНКО – НА НЕДОКОМПЛЕКТ В АТАКЕ
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко, потеряв почти всех лидеров атаки во главе с Мирзовым, ждет усиления передней линии. Трансферное окно в России захлопнется после первой недели сентября, времени вагон, но очки нужны здесь и сейчас. В межсезонье подмосковная команда проиграла все пять матчей. Однако все эти неудачи враз забылись уже в самом дебюте матча с чемпионами.
В первом тайме хозяева создали больше голевых моментов, чем питерцы. Тандем форвардов Себай – Кухарчук при поддержке из глубины латераля Идову, поменявшего левый фланг на правый, изрядно потрепал не отличавшуюся слаженностью оборону гостей. На 28-й минуте Кухарчук распечатал ворота Кержакова. Сначала нападающий после навеса Идову отправил мяч прямо в руки вратарю, а вскоре никто не помешал Кухарчуку подкараулить отскок и головой открыть счет.
Перед перерывом Кержаков еще дважды вступил в игру: отразив эффектный удар ножницами ивуарийца Себайя, а также выстрел новичка команды Сабовича метров с 15.
ДВЕ ЗАМЕНЫ – ДВА ПОПАДАНИЯ В «ЯБЛОЧКО»
Во втором тайме все ждали натиска чемпиона. Получив мяч в штрафной, Дзюба мог бить сам, но решил прострелить на Мостового. Тот не успел замкнуть штангу.
Впрочем, и хозяева продолжали искать счастье у чужих ворот. Плотный удар капитана «Химок» Глушакова заставил Кержакова показать прыгучую пантеру, к счастью для вратаря, мяч просвистел рядом с девяткой.
На 69-й минуте Семак заменил Дзюбу и Мостового на Ерохина и Сутормина. Это было двойное попадание в яблочко. Уже через две минут первый из свежих игроков откликнулся в центре штрафной на фирменный навес от левой бровки защитника Ракицкого и ногой вогнал мяч в сетку. А Сутормин заработал пенальти, грамотно подставившись под оборонца Стойиновича. В отсутствие Дзюбы 11-метровый уверенно реализовал пострадавший.
Отыграть у чемпиона два мяча – задача вряд ли решаемая. Особенно со скудным атакующим ресурсом соперника. Тем не менее забей вышедший один на один Себай, шанс бы превратился из эфемерного в реальный. Однако уставший ивуариец отправил мяч рядом со штангой.
Уже по ходу матча на официальном сайте «Зенита» появилась информация: клуб не станет препятствовать аргентинцу Дриусси выкупить свой контракт. Стало быть, слухи о его скором уходе из Санкт-Петербурга обрели реальные очертания.
СТАТИСТИКА
«Химки» – «Зенит» – 1:3 (1:1).
Голы: 1:0 Кухарчук (28), 1:1 Азмун (33), 1:2 Ерохин (72), 1:3 Сутормин (76, пен.).
Лучший игрок: в. Кержаков («Зенит»).
Судья: Кукуляк (Калуга)
24 июля. «Арена Химки». 800 зрителей. .