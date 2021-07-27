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Константин Лепехин: Уход Дриусси не станет проблемой «Зенита», как и возможный уход Азмуна
27 июля 17:12
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Зенит"

Константин Лепехин: Уход Дриусси не станет проблемой «Зенита», как и возможный уход Азмуна

Бывший игрок «Зенит» Константин Лепехин высказался по поводу ухода из команды нападающего Себастьяна Дриусси и возможного трансфера Азмуна в «Рому».

- Как вы восприняли уход Дриусси из «Зенита»?

- Человек не был игроком стартового состава. Хотя, на мой взгляд, это хороший футболист. Но когда уходит двенадцатый-тринадцатый игрок, я не думаю, что есть проблема. Я от него многого и не ждал. Хотя он выглядел достойно.

- В СМИ пишут, что «Рома» активно интересуется Азмуном. То есть «Зенит» может потерять второго игрока линии атаки.

- Его уход тоже не станет для команды серьезной потерей.

- Даже так?

- Да. Мы посмотрели сейчас чемпионат Европы, Лигу чемпионов, и понимаем, что любой футболист, который уйдет из любого российского клуба не будет потерей. Ну, останется «Зенит» без Азмуна, и что? Будет кто-то другой забивать. Не проблема. Дзюба будет скидывать мяч кому-то другому, кто более-менее думает. Найдут такого футболиста. Он будет бежать под Дзюбу, и все.

- То есть все надежды опять на Дзюбу?

- Нет. На клуб «Зенит». А Дзюба будет, Иванов, Петров – разницы нет. Команда в любом случае будет бороться за самые высокие места в российском чемпионате.

- Дзюба попадет в сборную с приходом Карпина?

- Нет. Карпин – мужик, в хорошем смысле этого слова, и он не будет заигрывать с прессой. Ему нужно дать результат за эти пять месяцев. Даст ли результат Дзюба? Может и даст. Но очень примитивный стиль игры показал, что нужно что-то менять и я думаю, что Карпин будет это делать.

- То есть ставка будет на Соболева?

- На мой взгляд, Александр более сильный игрок, если брать футболистов одного склада.

- О чем говорят две победы «Зенита» на старте сезона?

- О том, что «Зенит» - фаворит любого российского турнира.

- И опять станет чемпионом?

- Нет. Это не обязательно. Не знаю, кто будет чемпионом, потому что турнир долгий и сложный. «Спартак»? Его проигрыш в первом туре ни о чем не говорит. Думаю, «Зенит», «Спартак», «Локомотив», Рубин» будут бороться за золото. Туров через пять вырисуется картина. Но даже если, к примеру, «Зенит» проиграет в четырех турах из пяти, то все равно будет бороться за первое место.

- За Олимпиадой удается следить?

- Почти не смотрю, так как я живу на даче и провожу время на природе. Но стараюсь включать телевизор, когда есть возможность. Заметил, что у нас в индивидуальных видах спорта результаты лучше, чем в командных. Когда каждый сам за себя – есть медали, а где нужна система, коллективное мышление, у нас всегда в России проблемы. Может, только хоккей более-менее шевелится. Посмотрим, сколько медалей мы возьмем в командных видах спорта. Я особо надежд не питаю, потому что наш спорт хорошо подчистили. Думаю, что за такие золотые медали, как в спортивной гимнастике, надо людям давать медали. Побеждать в таких условиях – это заслуживает уважения.

источник: «Советский спорт»
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