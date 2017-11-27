«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

"Ювентус" разгромил "Кротоне", забив три безответных мяча.

"Пари Сен-Жермен" одержал победу в "Монако" благодаря голам Неймара и Эдинсона Кавани.

"Барселона" вырвала ничью в матче с "Валенсией". Арбитр встречи ошибочно не засчитал гол Лионеля Месси.

"Севилья" на выезде обыграла "Вильярреал", уступая по ходу встречи в два мяча.

Гол Жулиано принес «Фенербахче» победу над «Антальяспором».

В матче НХЛ "Бостон" проиграл "Эдмонтону", "Рейнджерс" выиграл у "Ванкувера", а "Нэшвилл" не смог справиться с "Каролиной".

"Бруклин" обыграл "Мемфис", у Тимофея Мозгова – четыре очка, четыре подбора, передача и блок

Норвегия выиграла смешанную эстафету на Кубке мира по биатлону, Россия – шестая.

Мария Шарапова обыграла Чаглу Буюкакчай в выставочном матче.

Виктория Синицына и Никита Кацалапов заняли третье место в танцах на льду на Гран-при в США.

Формула-1 презентовала новый логотип.

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Пока смешанные эстафеты у нас не смешиваются

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