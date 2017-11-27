Сегодня, 27 ноября, футболисты московского «Локомотива» провели гостевой матч против «СКА-Хабаровска».

Встреча 18-го тура чемпионата России прошла на домашней арене дальневосточного клуба и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 15-й минуте матча полузащитник хозяев Александр Черевко отправил мяч в собственные ворота, а спустя две минуты хавбек Виталий Федотов восстановил равновесие – 1:1.

В самой концовке встречи главный арбитр матча Роман Галимов поставил пенальти в ворота хозяев. Джефферсон Фарфан не смог реализовать стандарт с первой попытки, однако был первым на добивании после рикошета от перекладины.

"Советский спорт" вел текстовую трансляцию встречи.

Таким образом, красно-зеленые упрочили свое лидерство в турнирной таблице, набрав 39 очков. В активе "СКА-Хабаровска" – 12 баллов и последнее, 16-е место.

В следующем туре столичный клуб сыграет 2 декабря в Москве против "Рубина", а "СКА-Хабаровск" днем позже встретится на выезде с "Анжи".