Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров получил травму в матче 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (3:1).

"Со стадиона наш футболист был немедленно отправлен на медицинское обследование, которое выявило у него перелом девятого ребра.

Как сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, лечение Комбарова займет около месяца", – говорится в заявлении красно-белых.

Напомним, футболист столичного клуба получил удар коленом в столкновении с полузащитником Эмилиано Ригони, и покинул поле на электрокаре в сопровождении врачей.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник сыграл 24 матча и отдал 4 голевые передачи.