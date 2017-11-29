Воронежский областной суд изменил наказание бизнесмену, который был признан виновным в мошенничестве по отношению к Александру Кержакову.

Ранее суд признал бизнесмена Михаила Сурина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере), и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Половину этого срока Сурин к тому времени уже отбыл в СИЗО во время следствия.

В апреле 2016 года суд приговорил Сурина к четырем годам колонии строгого режима. В июле 2016 года суд отклонил апелляцию защиты, и приговор вступил в силу. В марте 2017 года Центральный районный суд Воронежа заменил неотбытое наказание бизнесмена исправительными работами на один год и один месяц исправительных работ. Прокуратура оспорила это решение, и в июле оно было отменено.

После этого адвокаты Сурина еще раз обжаловали приговор. Сегодня стало известно, что наказание бизнесмена было изменено.

«Апелляционным постановлением Воронежского областного суда от 29 ноября 2017 года, постановление Центрального районного суда г.Воронежа от 27 июля 2017 года, изменено.

Сурину М.В. в соответствии со ст.80 УК РФ заменена неотбытая часть наказания в виде лишения свободы на исправительные работы на срок 4 (четыре) месяца 1 (один) день, с удержанием ежемесячно в доход государства 10% из заработной платы», - говорится в сообщении на официальном сайте суда.

В начале 2011 года Кержаков решил стать инвестором мини-завода по переработке углеводородного сырья в Воронежской области. Собственником завода являлось ООО «Модуль», половиной которого владел Михаил Сурин. Следствие установило, что Сурин намеренно ввел в заблуждение Кержакова: в обмен на инвестиции он пообещал ввести футболиста в состав учредителей ООО «Модуль», но на самом деле не собирался этого делать. Кроме того, бизнесмен сообщил заведомо ложные сведения о сроках сдачи завода, когда сказал, что это произойдет к концу 2012 года.

После того, как Кержаков перевел Сурину более 300 миллионов рублей, бизнесмен «распорядился ими по собственному усмотрению».

Отмечается, что в ходе судебного следствия Сурин предложил Кержакову уступку права требования к заводу на сумму около 300 млн. рублей, а также свою долю в уставном капитале в размере 50%.