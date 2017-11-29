1. Главе Федерации бобслея России Александру Зубкову запрещено посещать соревнования в любом качестве.

2. Бобслеисты Касьянов, Пушкарев и Хузин пожизненно дисквалифицированы МОК.

3. Белоруска Надежда Скардино выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону. Лучшая из россиянок Виктория Сливко – 27-я.

4. Изменится время начала матчей Лиги чемпионов.

5. Мадридский «Реал» проявляет интерес к Федору Смолову.

Текст дня: «Позвонил Кравцов – Юрьева и Старых попались». Опубликован дневник Родченкова