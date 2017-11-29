Новые санкции против российских олимпийцев, сенсационная победа Скардино в Эстерсунде, изменение времени начала матчей ЛЧ. Главные новости дня
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.
1. Главе Федерации бобслея России Александру Зубкову запрещено посещать соревнования в любом качестве.
2. Бобслеисты Касьянов, Пушкарев и Хузин пожизненно дисквалифицированы МОК.
3. Белоруска Надежда Скардино выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону. Лучшая из россиянок Виктория Сливко – 27-я.
4. Изменится время начала матчей Лиги чемпионов.
5. Мадридский «Реал» проявляет интерес к Федору Смолову.
Текст дня: «Позвонил Кравцов – Юрьева и Старых попались». Опубликован дневник Родченкова