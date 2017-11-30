Получить бесплатные билеты болельщики смогут заранее в клиентском офисе клуба или накануне матча в кассах стадиона, для этого достаточно предъявить свидетельство о рождении ребенка. Дети смогут попасть на матч в сопровождении родителей.

"Зенит" организует накануне мача с "Уралом" новогоднюю программу: в фойе стадиона установят елки, проведут развлекательные мероприятия и концерты. Программа начнется в 11:00, за три часа до начала матча.

Отметим, матч "Зенит" - "Урал" начнется в 14:00, эта встреча станет последней для петербуржцев дома до зимнего перерыва в чемпионате России.