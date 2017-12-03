- В целом, матч получился очень тяжелым для хозяев поля, и счет это отражает. Понятно, что «Зенит» имел преимущество, но не подавляющее, как могло прогнозироваться. Выход Мевли на последних минутах, а также готовившаяся замена Новосельцева, говорят о том, что Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счет нужно было сохранить. Говоря об «Урале», это крепкая команда, да и в прошлом году была таковой. Бросается в глаза, что там нет звезд даже по российским играм, поэтому, вероятно, команде из Екатеринбурга удается быть сплоченным коллективом и регулярно доставлять неприятности любому сопернику, особенно из лидирующей группы. Правда, в конце возник небольшой конфликт между Димитровым и Ильиным, и это ненормальная ситуация, но она периодически случается в футболе. Ничего экстраординарного не случилось, но у «Урала» такой главный тренер, который, как я думаю, уделит внимание этому эпизоду. Возможно, Тарханов - один из немногих специалистов в премьер-лиге, который проведет анализ этого момента, - сказал Лепехин.