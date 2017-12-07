Вратарь «Спартака» Александр Селихов — о поражении в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпулю» со счетом 0:7.

- Скажу три слова: очень стыдно, извиняемся перед болельщиками. Сыграли в открытый футбол, а вратарь у «Спартака» сегодня был плюшевым, - передает слова Селихова «Р-Спорт».

Добавим, что «Спартак», уступив «Ливерпулю» со счетом 0:7, потерпел самое крупное поражение в истории для российских клубов в еврокубках.

После этой игры москвичи с шестью очками с третьего места вышли в 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 11 декабря.