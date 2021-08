Вратарь «Реймса» после матча с «ПСЖ» попросил Месси сфотографироваться с его сыном

В четвертом туре чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде оказался сильнее «Реймса». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан.

Отметим, что дебютировал в цветах парижан новичок команды Лионель Месси. Аргентинец вступил в игру на 66-й минуте, но результативными действиями не отметился.

После встречи произошел примечательный момент. Вратарь «Реймса» Предраг Райкович после финального свистка попросил Месси сфотографироваться с сыном голкипера. Райкович сам делал снимок на мобильный телефон, пока Лео держал на руках мальчика.

Reims Goalkeeper taking a photo of Messi and his own Son 😱 pic.twitter.com/ElhSBMYW9W