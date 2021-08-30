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30 августа 00:33

Вратарь «Реймса» после матча с «ПСЖ» попросил Месси сфотографироваться с его сыном

Аргентинец дебютировал в составе столичного клуба.

В четвертом туре чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде оказался сильнее «Реймса». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан.

Отметим, что дебютировал в цветах парижан новичок команды Лионель Месси. Аргентинец вступил в игру на 66-й минуте, но результативными действиями не отметился.

После встречи произошел примечательный момент. Вратарь «Реймса» Предраг Райкович после финального свистка попросил Месси сфотографироваться с сыном голкипера. Райкович сам делал снимок на мобильный телефон, пока Лео держал на руках мальчика.

Добавим, что команда Маурисио Почеттино одержала четвертую победу подряд и, набрав 12 очков, возглавила таблицу лиги 1. Подопечные Оскара Гарсии опустились на 17-ю позицию, имея в своем активе три очка.

В следующем туре «ПСЖ» дома примет «Клермон», а «Реймс» сыграет на выезде с «Ренном». Обе встречи состоятся 12 сентября.

источник: ФК «ПСЖ»
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