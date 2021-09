Умер чемпион мира в составе сборной Англии Гривз

Умер чемпион мира 1966 года и бронзовый призер Евро-1968 года Джимми Гривз.

Как сообщает официальный сайт «Тоттенхэма», англичанин скончался на 82-м году жизни. Отмечается, что Гривз умер рано утром в воскресенье, 19 сентября.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.



We extend our deepest sympathies to Jimmy's family and friends at this sad time.



Rest in peace, Jimmy.