Руни станет новым кумиром в режиме Ultimate Team для FIFA 22

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни был официально анонсирован в качестве нового кумира в футбольной игре FIFA 22.

Как сообщает «Метарейтинг Белоруссия», английский игрок будет иметь базовую карточку с рейтингом 86. При этом пользователи популярного симулятора в режиме Ultimate Team получат возможность приобрести карточки нападающего с рейтингами 88 и 91.

Напомним, Руни завершил свою профессиональную карьеру в январе этого года. Последним клуб в послужном списке футболиста стал «Дерби Каунти».

Добавим, что релиз FIFA 22 состоится 1 октября 2021 года.

