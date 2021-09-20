Руни станет новым кумиром в режиме Ultimate Team для FIFA 22

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни был официально анонсирован в качестве нового кумира в футбольной игре FIFA 22.
Как сообщает «Метарейтинг Белоруссия», английский игрок будет иметь базовую карточку с рейтингом 86. При этом пользователи популярного симулятора в режиме Ultimate Team получат возможность приобрести карточки нападающего с рейтингами 88 и 91.
Напомним, Руни завершил свою профессиональную карьеру в январе этого года. Последним клуб в послужном списке футболиста стал «Дерби Каунти».
Добавим, что релиз FIFA 22 состоится 1 октября 2021 года.
Iconic 🚲, iconic celebration.— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 19, 2021
Forever an 🏴 legend, now a #FIFA22 ICON @WayneRooney #PoweredByFootball
Learn More 👉 https://t.co/lCYdCMH5a1 pic.twitter.com/LgBWyRFHGy
источник: «Метарейтинг Белоруссия»