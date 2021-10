«Барселона» продлила контракт с Педри до 2026 года

Центральный полузащитник «Барселоны» Педри договорился с клубом по поводу продления своего контракта, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

По информации источника, новое соглашение между 18-летним испанцем и каталонской командой будет действовать до 30 июня 2026 года. При этом в одном из пунктов договора прописана сумма отступных за хавбека, которая составит 1 миллиард евро. Добавим, что контракт с футболистом будет подписан завтра, 15 октября.

Педри стал игроком «Барселоны» в сентябре 2019 года, перейдя из «Лас-Пальмаса» за десять миллионов евро. С тех пор он принял участие в 56 матчах каталонцев, забил четыре гола и отдал шесть ассистов.

В данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 80 миллионов евро.

