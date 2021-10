Бархуан займет место исполняющего обязанности главного тренера «Барселоны» после отставки Кумана

Пресс-служба «Барселоны» объявила, кто будет временным главным тренером команды после отставки Рональда Кумана.

Его место на тренерском мостике займет Сержи Бархуан, ранее возглавлявший «Барселону Б».

Президент клуба Жоан Лапорта представит специалиста основному составу перед тренировкой, которая пройдет 28 октября.

Куман провел 67 матчей во главе «Барселоны», в которых одержал 40 побед, 11 раз сыграл вничью и 16 раз проигрывал. В списке достижений голландского специалиста с сине-гранатовыми значится выигранный Кубок Испании в прошлом сезоне.

LATEST NEWS | Sergi Barjuan, new interim manager of FC Barcelona



