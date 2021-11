Мяч Тьяго в ворота «Порту» признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов (видео)

Гол, который забил Тьяго Алькантра в ворота «Порту», был признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов. В той игре «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над португальской командой со счетом 2:0.

После пяти игр в квартете «Ливерпуль» гарантировал себе участие в плей-офф турнира, набрав 15 баллов. Остальные конкуренты сильно отстали: «Порту» (5), «Милан» (4), «Атлетико» (4).

🔴 Thiago Alcântara's stunning strike against Porto is the Matchday 5 Goal of the Week 🔥 👏#UCLGOTW | @Heineken | @Thiago6 pic.twitter.com/xE256ipTHp