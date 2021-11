«Фиорентина» включила Кокорина в заявку на матч с «Сампдорией»

Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала заявку команды на домашний матч 15-го тура чемпионата Италии против «Сампдории», который состоится сегодня, 30 ноября.

Отметим, что в состав «фиалок» был включен российский нападающий Александр Кокорин. В последний раз 30-летний форвард выходил на поле 3 октября в игре с «Наполи» (1:2). Затем футболист был недоступен из-за мышечной усталости. В нынешнем сезоне он провел за команду три встречи, отыграв в общей сложности 27 минут.

Напомним, что «Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко. «Сампдория» располагается на 15-й строчке с 15 очками.

