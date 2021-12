Далич продлил соглашение со сборной Хорватии до 2024 года

Хорватский футбольный союз объявил о продлении контракта с действующим главным тренером команды Златко Даличем.

Сообщается, что соглашение будет продлено до окончания чемпионата Европы 2024 года.

Предыдущее соглашение наставника истекало 31 декабря 2021 года. Далич возглавил Хорватию в 2017 году, сумев вывести ее в финальную часть чемпионата мира в России-2018, в которой она завоевала серебряные медали. В недавнем отборочном матче к ЧМ-2022 Хорватия обыграла Россию (1:0), благодаря чему она сумела квалифицироваться на мундиаль в Катар.

