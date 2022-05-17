Терюшков заявил, что «Химки» не получали предложений от других клубов по Лантратову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о будущем голкипера Ильи Лантратова в клубе.

Отметим, что действующий контракт 26-летнего россиянина с подмосковной командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что футболист может покинуть стан химчан ближайшим летом.

– Пока «Химки» не получили ни одного предложения. Как только будет что-то конкретное, мы готовы начать переговоры. Как я уже говорил, главное, чтобы Лантратов был основным вратарем в новом для себя клубе. Мы договаривались, что отпустим его, если будет существенное предложение от клуба из топ-5, – цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Лантратов выступает за «Химки» с июля 2019 года – на его счету 77 проведенных матчей за команду, в которых он пропустил 100 голов и 29 раз отстоял «на ноль».

Ранее в своей карьере голкипер защищал цвета «Балтики» и «Факела». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.