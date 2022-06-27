«Рубин» достиг договоренности с форвардом Игнатьевым по поводу расторжения контракта

Пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что в ближайшее время нападающий Иван Игнатьев покинет клуб.

По информации источника, руководство казанцев договорилось с 23-летним футболистом о расторжении действующего контракта, рассчитанного до конца сезона-2023/2024. Таким образом, игрок станет свободным агентом.

Напомним, что Игнатьев перешел в «Рубин» в январе 2020 года из «Краснодара» за семь миллионов евро. Всего команду из Татарстана он провел 40 матчей, забил три гола и отдал три результативных передачи.

В феврале этого года нападающий пополнил состав «Крыльев Советов» на правах аренды – на его счету один забитый мяч в пяти встречах.