Карпин сравнил с детским садом игру «Ростова» в обороне в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча против «Динамо» (1:1) в рамках первого тура чемпионата России.

«Подвела нас не только реализация, но и игра в обороне. Гол, который пропустили в первом тайме… Если защитник выходит играть на резинке и три раза падает, в ключевой момент поскальзывается и оттуда идет гол, то это детский сад» - приводит слова специалиста РИА Новости.

Напомним, что на 16-й минуте Вячеслав Грулев вывел бело-голубых вперед, однако на 68-й Николай Комличенко принес дончанам одно очко.

В следующем матче бело-голубые 24 июля примут дома столичное «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет в Москве с «Локомотивом».