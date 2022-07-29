Тренер «Химок» Юран надеется на победу подмосковного клуба в матче третьего тура РПЛ с «Ростовом»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался по поводу матча третьего тура чемпионата России, в котором его команда сыграет на выезде с «Ростовом».

Отметим, что очная встреча клубов состоится 31 июля в Ростове-на-Дону. Начало – в 20:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владислав Безбородов.

– Хорошая боевая команда, которая качественно двигается и выполняет установку тренера. Мне понравилось, как они играли с «Динамо» и «Локомотивом». Это только подтверждает, что нас ждет тяжелый матч. Плюс в Ростове жаркая погода. Но мы все равно рассчитываем только на победу, – цитирует Юрана «Матч ТВ».

Добавим, что в данный момент «Химки» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. Что касается ростовчан, то подопечные Валерия Карпина располагаются на 12-й строчке (2 очка).