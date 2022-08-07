Сергей Юран: В перерыве я немного вскипел. Забей «Торпедо» второй, было бы сложнее

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился своими впечатлениями от игры своей команды против московского «Торпедо» в матче четвертого тура РПЛ.

«Хороший счет, опасались «Торпедо», готовились. С ними работает хороший специалист, команда опытная, есть исполнители. Их неудачный старт не говорит ни о чем.

В перерыве я немного вскипел, нельзя допускать такой ситуации, что в головах футболистов мы уже одержали победу. Забей «Торпедо» второй мяч - было бы сложнее, так как мы где-то упустили нити игры.

После перерыва мы добавили, замены сработали, могли еще забить, но в концовке играли по счету, требовалось отдать инициативу и спокойно доиграть концовку. Сегодня были тяжелые погодные условия, в любом случае, ребята молодцы», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Юрана, в составе которой дублем отметился Александр Долгов. Еще один мяч в активе Александра Руденко. Хозяева смогли ответить реализованным пенальти в исполнении Алексея Померко.

«Химки» набрали семь очков и догнали идущий четвертым «Краснодар». «Торпедо» с одним очком остались на 15-й строчке, опережая лишь «Урал».

В следующем туре химчане 14 августа дома примут «Ахмат». Автозаводцы в этот же день отправятся в гости к «Оренбургу».