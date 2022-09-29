Олимпийская чемпионка Щербакова посетила матч между «Спартаком» и «Зенитом» (фото)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова побывала на матче третьего тура группового этапа Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«3:0», - подписала публикацию спортсменка в своем телеграм-канале.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых. В составе победителей отличились дважды Квинси Промес (79-я и 90-я минуты) и Александр Соболев (87-я).

«Спартак» с девятью очками располагается на первой строчке турнирной таблицы квартета B. «Зенит» находится на третьей позиции, имея в своем активе три очка.

В следующем матче «Спартак» отправится в гости к воронежскому «Факелу» (19 октября), а «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет против самарских «Крыльев Советов» (20 октября).