Тренер «Химок» Джиоев - о поражении от «Сочи»: Получили два нелепых гола

Тренер «Химок» Георгий Джиоев дал комментарий после поражения своей команды от «Сочи» (0:2) в матче 17-го тура чемпионата России.
«Не смогли забить гол. Очень надеялись, что забьем первые - не получилось. Получили два нелепых гола. К сожалению, проиграли», - приводит слова специалиста пресс-служба подмосковного клуба.
«Сочи» с 25 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. «Химки» находятся на 15-й строчке, имея в своем активе 12 очков.
В следующем туре «Сочи» примет дома ЦСКА, а «Химки» отправятся в гости к «Факелу». Обе игры состоятся 5 марта 2023 года.
источник: ФК «Химки»