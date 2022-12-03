Определились восемь финалисток турнира «Небесная грация»

Определились восемь финалисток международного турнира по художественной гимнастике «Небесная грация».

По регламенту турнира в финал проходят восемь гимнасток, показавших лучший результат в квалификации, но не более двух гимнасток от одной страны.

Победу в квалификации одержала Лала Крамаренко, выигравшая упражнения со всеми четырьмя предметами. Анастасия Салос из Беларуси — вторая, Анастасия Гузенкова из России — третья.

В финале турнира примут участие: Лала Крамаренко (Россия), Анастасия Салос (Белоруссия), Анастасия Гузенкова (Россия), Наталья Усова (Узбекистан), Милана Парфилова (Казахстан), Марина Мальпика (Мексика), Сильва Саргсян (Армения) и София Бернат (Венгрия).

Финальные выступления на турнире состоятся в воскресенье.