Гол и две передачи Гави помогли «Барселоне» обыграть «Реал» в финале Суперкубка Испании

«Барселона» оказалась сильнее мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу каталонского клуба.

В составе победителей отличились Гави (33-я минута), Роберт Левандовски (45-я) и Педри (69-я). Кроме того, Гави отдал две результативные передачи, а Левандовски отметился одним ассистом.

«Королевский клуб» ответил забитым мячом в исполнении Карима Бензема (90+3-я).

Таким образом, сине-гранатовые завоевали данный титул в 14-й раз за историю, что является рекордным показателем.