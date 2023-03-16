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В Катаре очень заинтересованы в приобретении «Манчестер Юнайтед»

Представители катарского шейха посетили «Олд Траффорд» и обсудили возможную сделку.
В Катаре очень заинтересованы в приобретении «Манчестер Юнайтед»
16 марта 2023 17:24
автор: Александр Евграфов
автор фото: IMAGO

Представители катарского шейха Джассима бин Хамад Аль Тани посетили «Олд Траффорд» и обсудили покупку «Манчестер Юнайтед» с представителями руководства клуба, сообщает английские СМИ.

По данным источника, в Катаре очень заинтересованы в приобретении прославленного английского футбольного клуба. Отмечается, что катарскую сторону представляли президент Nine Two Foundation Шахзад Шахбаз и управляющий директор Bank of America Ясир Шах.

Потенциальные покупатели намерены предложить семье Глейзеров более 5,5 млрд. евро, списать долги и провести модернизацию домашнего стадиона «МЮ» «Олд Траффорд», а также тренировочной базы в Кэррингтоне.

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