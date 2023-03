В Катаре очень заинтересованы в приобретении «Манчестер Юнайтед»

Представители катарского шейха Джассима бин Хамад Аль Тани посетили «Олд Траффорд» и обсудили покупку «Манчестер Юнайтед» с представителями руководства клуба, сообщает английские СМИ.

По данным источника, в Катаре очень заинтересованы в приобретении прославленного английского футбольного клуба. Отмечается, что катарскую сторону представляли президент Nine Two Foundation Шахзад Шахбаз и управляющий директор Bank of America Ясир Шах.

Потенциальные покупатели намерены предложить семье Глейзеров более 5,5 млрд. евро, списать долги и провести модернизацию домашнего стадиона «МЮ» «Олд Траффорд», а также тренировочной базы в Кэррингтоне.