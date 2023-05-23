Федерация футбола Испании пожизненно отстранит видеоарбитра матча «Реал» - «Валенсия»

Королевская федерация футбола Испании и судейский комитет пожизненно отстранит от исполнения обязанностей видеоарбитра Иглесиаса Вильянуэву, работавшего на матче «Реал» - «Валенсия», сообщает Marca.

По данным источника, столь суровое наказание 47-летнего арбитра вызвано тем, что Вильнуэва не показал все нужные ракурсы главному арбитру матча Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа, что повлияло на его решение. Судья удалил с поля только игрока «Реала» Винисиуса Жуниора, а действия футболиста «Валенсии» Уго Дуро не получили полной оценки.

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Реал» проиграл «Валенсии» со счетом 0:1. «Реал» с 71 очком занимает третье место в Ла Лиге, отставая на одно очко от «Атлетико». Чемпионский титул этого сезона досрочно завоевала «Барселона».

Также федерация и судейский комитет намерены отказаться от продления контракта с еще пятью видеоассистентами.