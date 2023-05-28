Роналду впервые в карьере остался без трофеев два сезона кряду

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду остался без трофеев в текущем сезоне.

Накануне, 27 мая, команда 35-летнего футболиста потерял шансы на победу в чемпионате Саудовской Аравии, сыграв вничью с «Аль-Иттифак» (1:1).

Таким образом, форвард впервые в карьере остался без трофеев второй сезон кряду, и в четвертый раз за все время на профессиональном уровне. Напомним, в сезонах 2004/2005, 2009/2010, 2011/2022, 2022/2023 португалец не смог завоевать какой-либо титул.

Отметим, что чемпионом Саудовской Аравии стал «Аль-Иттихад».

Ранее аргентинский форвард Лионель Месси взял свой 43-й трофей в карьере.