«Ливерпуль» выдал лучший старт в премьер-лиге за всю 126-летнюю историю клуба

Футбол 06 декабря 2018 12:22 Источник: The Liverpool Echo Автор: Липкин Антон

Команда Клоппа набрала 39 очков в 15 матчах.

«Ливерпуль» добился рекордных в своей истории показателей в премьер-лиге.

Накануне «красные» обыграли «Бернли» (3:1) в 15-м туре чемпионата на стадионе «Терф Мур». После этого матча у команды стало 39 очков, что является ее лучшим результатом за 126 лет.

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Liverpool have enjoyed the best start to a league season in their 126-year history 💪 pic.twitter.com/By6t8xs5DQ — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) December 5, 2018

Напомним, у «Ливерпуля» по-прежнему нет поражений в премьер-лиге: в 15 матчах он одержал 12 побед и три раза сыграл вничью.

Победа над «Бернли» накануне получилась волевой: пропустив на 54-й минуте, «Ливерпуль» забил трижды после ударов Джеймса Милнера, Роберто Фирмино и Джердана Шакири.

В 16-м туре 8 декабря «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Борнмутом».