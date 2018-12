«Ливерпуль» выдал лучший старт в премьер-лиге за всю 126-летнюю историю клуба

«Ливерпуль» добился рекордных в своей истории показателей в премьер-лиге.

Накануне «красные» обыграли «Бернли» (3:1) в 15-м туре чемпионата на стадионе «Терф Мур». После этого матча у команды стало 39 очков, что является ее лучшим результатом за 126 лет.

✅

✅

✅

✅

✅

✅

⭕

⭕

✅

✅

⭕

✅

✅

✅

✅



Liverpool have enjoyed the best start to a league season in their 126-year history 💪 pic.twitter.com/By6t8xs5DQ