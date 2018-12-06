«Ливерпуль» выдал лучший старт в премьер-лиге за всю 126-летнюю историю клуба - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 12:22Источник: The Liverpool EchoАвтор: Липкин Антон

    «Ливерпуль» выдал лучший старт в премьер-лиге за всю 126-летнюю историю клуба

    Команда Клоппа набрала 39 очков в 15 матчах.

    «Ливерпуль» добился рекордных в своей истории показателей в премьер-лиге.

    Накануне «красные» обыграли «Бернли» (3:1) в 15-м туре чемпионата на стадионе «Терф Мур». После этого матча у команды стало 39 очков, что является ее лучшим результатом за 126 лет.

    Напомним, у «Ливерпуля» по-прежнему нет поражений в премьер-лиге: в 15 матчах он одержал 12 побед и три раза сыграл вничью.

    Победа над «Бернли» накануне получилась волевой: пропустив на 54-й минуте, «Ливерпуль» забил трижды после ударов Джеймса Милнера, Роберто Фирмино и Джердана Шакири.

    В 16-м туре 8 декабря «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Борнмутом».

    #апл#фк ливерпуль#фк бернли#клопп юрген
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